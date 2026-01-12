Selena Gomez a atras toate privirile la Globurile de Aur cu o rochie Chanel realizată special pentru ea în 320 de ore

Selena Gomez a atras toate privirile la Globurile de Aur cu o rochie Chanel realizată special pentru ea în 320 de ore. FOTO: Getty Images

Covorul roșu de la ediția din acest an a Premiilor Globurile de Aur este dominat de rochii negre și de glamour-ul „Old Hollywood”, iar Selena Gomez le-a adus pe ambele, scrie CNN. Gomez a fost imaginea eleganței la sosirea la hotelul Beverly Hilton, într-o rochie Chanel pentru care designerii casei franceze de modă au lucrat 320 de ore.

Accesorizată cu aproximativ 200 de elemente brodate, rochi creată special pentru ea a prins volum și textură prin detalii din pene, șifon de mătase și organza de mătase. Designul fără bretele cobora într-un „V” la spate, lăsând la vedere tatuajul în formă de trandafir al Selenei Gomez.

Ținuta a fost completată cu bijuterii Chanel, inclusiv cercei masivi, încrustați cu diamante, și mai multe inele, precum și cu o pereche de pantofi negri, vizibili doar atunci când și-a ridicat rochia lungă până în pământ ca să poată merge pe covorul roșu.

› Vezi galeria foto ‹

Nominalizată (pentru al patrulea an consecutiv) pentru rolul din „Only Murders in the Building”, Gomez a ales și un styling pe măsură: coafură bob glam, ojă neagră și clasicul ruj roșu.

Pe covorul roșu a fost însoțită de soțul ei, producătorul muzical Benny Blanco, care a purtat un costum negru cu cămașa descheiată și o broșă statement.

Selena Gomez a apelat frecvent la Chanel, în special pentru ținutele cu croieli rafinate: de la fusta din tweed purtată la Academy Women’s Luncheon în 2024, până la costumul bleumarin din două piese ales pentru Festivalul de Film de la Cannes, în 2019.