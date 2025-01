Sebastian Stan, de la copilăria în Constanța, la culmile succesului în Statele Unite. Povestea actorului român

Prima experiență actoricească a lui Sebastian Stan a fost un eșec. Artistul a povestit că mama lui îl tot trimitea la audiții când era copil și așa a obținut primul său rol, într-un film regizat de Michael Haneke, în 1994.SURSA FOTO: Profimedia Images

Sebastian Stan, primul actor român care a câștigat un Glob de Aur, aproape că nu a devenit actor. Artistul și-a dorit să fie astronom, dar mama lui a fost cea care l-a îndemnat să încerce să joace, iar primul pas pe scenă, în școala generală, a fost dragoste la prima vedere. Actorul de 42 de ani are acum 55 de filme și seriale în palmares, de-a lungul unei cariere care a început oficial în 1994, la doar patru ani de când el și mama lui au plecat din România.

Sebastian Stan s-a născut la data de 13 august 1982, în Constanța. Primii opt ani de viață i-a petrecut în orașul de la malul mării. La scurt timp după ziua lui de naștere, mama lui l-a anunțat că se vor muta la Viena, unde s-a angajat ca pianistă.

Din Constanța în New York, via Viena

Până la vârsta de 12 ani, capitala Austriei a fost casa lui, când dintr-o dată mama lui l-a anunțat că se vor muta din nou, de această dată definitiv, în Statele Unite. Mama lui s-a căsătorit cu directorul unei școli private și a luat-o de la capăt cu fiul său în Rockland County, New York.

„Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus mâine plecăm în America. (...) Când ești copil tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a povestit actorul într-un interviu.

Artistul a dezvăluit că a făcut terapie timp de mai mulți ani până a ajuns să se împace cu copilăria sa.

„Timp de mai mulți ani, până când am împlinit 16 sau 17 ani, mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român”, recunoștea actorul într-un interviu.

Îl deranja accentul său și voia să se integreze cât mai bine printre copiii americani. Acum însă, își amintește cu drag de copilăria petrecută în Constanța, zilele la plajele din Mamaia, și rostește fără rușine replici în limba română.

„Sunt și român și american”, spune acum Sebastian Stan, care s-a mândrit cu originile sale și în discursul de acceptare al Globului de Aur pentru cel mai bun actor, pentru rolul din pelicula „A Different Man”.

Actorul care n-a vrut să fie actor

Prima experiență actoricească a lui Sebastian Stan a fost un eșec. Artistul a povestit că mama lui îl tot trimitea la audiții când era copil și așa a obținut primul său rol, într-un film regizat de Michael Haneke, în 1994.

„Părinții mei mi-au transmis o idee adânc înrădăcinată în mentalul generației lor și anume ideea de a fi liber să-ți urmărești obiectivele. Statele Unite a devenit locul în care putea încerca orice. (...) De aceea, m-au și încurajat să fiu actor, pentru că știau că este ceva ce pot obține mult mai ușor aici”, a spus artistul.

Actorul a dezvăluit că tot procesul de filmare i-a displăcut și i-a zis mamei lui că a avut o experiență „oribilă” și că nu vrea să fie actor. S-a răzgândit însă când a urcat pe scena de teatru a școlii pentru prima dată, iar visul de a fi astronom a fost dat rapid uitării. Au urmat ani grei de audiții peste audiții și foarte puțin succes, timp în care a lucrat va vânzător de popcorn la un cinema din New York, dar și într-un magazin de haine.

„Cei mai mulți dintre actorii pe care îi admir nu au atins succesul până după vârsta de 30 de ani. Actori precum Mark Ruffalo și John Hawks. (...) Una dintre audițiile mele cele mai importante a fost pentru un regizor de distribuție din New York. Am intrat în încăpere și el era la calculator, asistentul în spatele lui.

Am spus „bună” și nu s-a întors, mi-a spus „da, poți să începi”, așa că am citit scena cu asistentul și regizorul nu s-a întors nici măcar o dată! A continuat să își scrie mail-ul. A fost groaznic. (...)

Întotdeauna m-am raportat la audiții nu ca la o șansă de a obține un rol, cât un mijloc de a face cunoștință cu oamenii potriviți, poate mă vor ține minte pentru un alt rol. (...) Anii aceia de la început... au fost duri, dureroși, dar a fost și ceva extraordinar acolo”, a spus Sebastian Stan într-un interviu din 2016.

Actorul nu s-a dat bătut și pe lângă audiții și-a perfectat arta la școala de actorie Mason Gross School of The Arts și a petrecut un an la teatrul Shakespeare's Globe din Londra, unde a învățat, de asemenea, „meserie”.

Pe culmile succesului

Eforturile sale au fost încununate de succes. Sebastian Stan a jucat în trei filme nominalizate la premiile Oscar, „Lebăda neagră” (2010), „Marțianul” (2015) și „Pantera neagră”(2018). Rolurile sale din pelicula „I, Tonya” și mini-seria „Pam and Tommy” au fost apreciate de criticii de film. Însă cel mai faimos rol al său rămâne Bucky Barnes din seria Marvel „Captain America”.

„Când mă duc pe platoul de filmare nu mă gândesc că e un film bazat pe o bandă desenată. Mi-am luat un angajament. Filmele bazate pe benzi desenate sunt o formă de mitologie, și sunt multe paralele în ele cu viața reală”, a explicat Sebastian Stan.

Pe lângă Globul de Aur, Sebastian Stan a fost nominalizat pentru un premiu Emmy în 2022, a câștigat șapte premii prestigioase pentru rolurile sale și a fost nominalizat pentru alte 30.

„E ok să visezi, e ok să ai obiective. Însă cred că ceea ce contează cu adevărat este călătoria până acolo, munca pe care o depui pe drum. Urcarea până în vârf este foarte grea și foarte dură, dar este cea mai frumoasă parte, mai ales pentru că sunt atât de multe vârfuri de cucerit”, a spus Sebastian Stan.

Cel mai recent film al actorului, „The Apprentice”, în care l-a interpretat pe Donald Trump, a avut premiera în mai anul trecut, a fost nominalizat pentru 19 premii și a câștigat două.