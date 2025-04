Cine a fost Val Kilmer. Momentele emoționante care i-au marcat cariera - de la Batman, la „Iceman”

Val Kilmer, unul dintre actorii cei mai proeminenți ai anilor ’80 și ’90, cunoscut pentru roluri variate, de la Batman la „Iceman”, a murit la 65 de ani. FOTO: Profimedia Images

Val Kilmer, unul dintre actorii cei mai proeminenți ai anilor ’80 și ’90, cunoscut pentru roluri variate, de la Batman la „Iceman”, a murit marți, la vârsta de 65 de ani. Informația a fost confirmată de fiica sa, Mercedes Kilmer, într-o declarație acordată publicației The New York Times. Cauza morții a fost o pneumonie, potrivit declarației sale.

CNN a contactat reprezentanții lui Kilmer și ai familiei sale pentru comentarii suplimentare.

În 2017, Kilmer a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer la gât și, câțiva ani mai târziu, a fost supus unei traheotomii care i-a modificat complet vocea. Ulterior, s-a retras în mare parte din actorie, dar a revenit în 2022 pentru a-și relua rolul emblematic al lui Tom “Iceman” Kazansky în filmul de succes Top Gun: Maverick, lansat cu o întârziere de doi ani.

Personajul lui Kilmer, „Iceman”, a fost rivalul carismatic și rece al lui Pete “Maverick” Mitchell, interpretat de Tom Cruise, în filmul original din 1986. FOTO: Profimedia Images

Continuarea a integrat cu grijă problemele de sănătate ale actorului în povestea filmului, adăugând o dimensiune emoțională autentică.

David Rooney, critic de film principal la The Hollywood Reporter, a scris în recenzia sa că cel mai „emoționant element din Top Gun: Maverick vine în scurta apariție a lui Iceman, ale cărui probleme de sănătate reflectă suferințele reale ale actorului, generând o patos profund”. „Există o căldură reciprocă, chiar iubire, într-o scenă între Iceman și Maverick, care recunoaște legătura strânsă formată între ei, dar și rivalitatea care i-a precedat, totul redat cu un umor blând”, a adăugat Rooney.

Acesta a fost unul dintre ultimele sale roluri pe marele ecran, marcând sfârșitul unei cariere dintre cele mai interesante și profitabile din istoria Hollywood-ului. Potrivit Comscore, filmele în care a jucat au generat aproape 2 miliarde de dolari la box office, la nivel global.

De la teatru la filme de acțiune și biografii celebre

Kilmer și-a început cariera artistică în teatru. Născut și crescut în Valea San Fernando din California, a urmat cursurile Hollywood Professional School înainte de a se muta la New York, unde, la doar 21 de ani, devenea cel mai tânăr student admis vreodată la acea vreme în departamentul de actorie al prestigioasei Juilliard School.

Și-a început cariera cinematografică în 1984 cu comedia Top Secret! și a jucat în mai multe filme în anii ’80, inclusiv în cel care i-a adus recunoașterea: Top Gun (1986). În anii ’90, a apărut într-o succesiune de filme de succes din diverse genuri: în 1991 a fost Jim Morrison în The Doors, în 1993 l-a interpretat pe Doc Holliday în westernul Tombstone, în 1995 a fost Batman în Batman Forever și tot în 1995 a avut un rol memorabil de jefuitor de bănci în capodopera lui Michael Mann, Heat.

Cariera lui Kilmer a fost adesea marcată de alegeri neconvenționale care, deși nu i-au afectat calitatea artistică, au influențat modul în care a fost perceput de industria de film și de public. A acceptat cu entuziasm să joace rolul lui Batman, dar a renunțat rapid la o continuare, alegând în schimb un reboot uitabil, The Saint. De asemenea, a acceptat să joace în The Island of Dr. Moreau pentru a lucra cu Marlon Brando, dar s-a confruntat cu conflicte cu regizorul John Frankenheimer — schimburi tensionate surprinse chiar de camerele de filmat — și a fost dezamăgit de faptul că Brando, detașat de proiect, refuza uneori să vină pe platou, fiind înlocuit de o dublură.

Kilmer a vorbit frecvent despre dorința sa de a lucra cu anumiți regizori de renume. A filmat audiții pe cont propriu pentru roluri pe care nu le-a obținut, în filme precum Goodfellas (pentru Martin Scorsese) și Full Metal Jacket (pentru Stanley Kubrick). De asemenea, a documentat în detaliu procesul său laborios de pregătire pentru a-l interpreta pe Jim Morrison în The Doors.

În 2021, Kilmer a lansat documentarul Val, o privire intimă asupra vieții și carierei sale, bazat pe interacțiuni filmate de-a lungul anilor, atât în familie, cât și pe platourile de filmare. Printre aceste imagini se regăsesc secvențe din culisele filmului Tombstone, dar și petreceri din perioada Top Gun. „Eram toți la începutul carierelor noastre”, își amintea Kilmer.

La momentul realizării documentarului, actorul se recupera după operația la gât, iar fiul său, Jack, i-a oferit vocea pentru narațiunea scrisă de el, reușind să-i redea tonalitatea cu o precizie impresionantă.

Deși confruntat cu mari probleme de sănătate și marcat de tragedii personale — inclusiv pierderea fratelui său mai mic, care a murit la doar 15 ani — Kilmer a vorbit despre viața sa ca fiind una „magică”. A găsit o rază de lumină chiar și în momentele repetitive de la convențiile de fani, unde i se cerea mereu să semneze replici din Top Gun, precum „Poți fi copilotul meu”.

„Mă simt recunoscător”, spunea el.