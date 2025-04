Val Kilmer în 2012. Sursa foto: Getty Images

Actorul Val Kilmer a murit la vârsta de 65 de ani, în Los Angeles, informează New York Times.

Potrivit fiicei sale, cauza morții a fost o pneumonie.

A devenit faimos în anii '80 după apariția în câteva comedii, însă principalul rol al acelei perioade a fost în filmul Top Gun (1986), alături de Tom Cruise. În anii '90, Val Kilmer a fost unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood.

În 1991, a interpretat rolul lui Jim Morrison în filmul lui Oliver Stone, The Doors, iar în anii următori a avut roluri principale în westernul Tombstone (1993), True Romance (1993) și Heat (1995). Totodată, a interpretat personalul Batman în filmul lui Joel Schumacher Batman Forever (1995). Au urmat numeroase roluri, printre care cele din The Ghost and the Darkness (1996), The Saint (1997), The Prince of Egypt (1998), Alexander (2004), Kiss Kiss Bang Bang (2005) și The Snowman (2017).

În 2022, Val Kilmer a reapărut drept Iceman în Top Gun: Maverick.

Val Kilmer a fost diagnosticat cu cancer în gât în 2015, însă s-a vindecat, susține fiica lui. Procedurile suferite pentru tratarea bolii i-au afectat puternic capacitatea de a vorbi.

Val Kilmer s-a născut pe 31 decembrie 1959, în Los Angeles.