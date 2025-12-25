20 dintre cele mai bune supe din lume

9 minute de citit Publicat la 08:00 25 Dec 2025 Modificat la 08:34 25 Dec 2025

În Vietnam, pho este savurat atât pentru supa sa fiertă la foc mic, cât și pentru toppingurile cu frunze oferite în mod obișnuit FOTO: CNN

Supa este unul dintre cele mai vechi și mai universale alimente din lume, spune Janet Clarkson, autoarea cărții „Soup: A Global History” (Supa: o istorie globală). „Fiecare cultură are un fel de supă, cu rădăcini foarte vechi”, spune ea. Oamenii din vechime o făceau în tot felul de recipiente și fierbeau de la carapace de țestoasă până la bucăți de bambus. Vasele metalice pentru supă au apărut începând cu Epoca Bronzului.

Fierberea alimentelor a făcut posibilă supraviețuirea bazată pe cereale, la care se adăugau ierburi și alte ingrediente pentru hrană sau scopuri medicinale.

De fiecare dată când duci un bol de supă consistentă unui prieten răcit, spune Clarkson, continui de fapt o tradiție străveche. „Separarea mâncării de medicină — așa ceva nu exista în gândirea oamenilor din vechime”, spune ea. „Cred că, istoric vorbind, în fiecare țară din lume, unele supe erau considerate leacuri”.

› Vezi galeria foto ‹

Astăzi, supele sunt mai lichide, iar tocanele mai consistente, dar preparatele „care se mănâncă cu lingura” din lume nu s-au încadrat niciodată perfect în cele două categorii.

Deși Clarkson a studiat secole de etimologie pentru a urmări istoria supei, potage-ului și a bulionului, a ajuns la o definiție foarte largă: „Doar niște ingrediente gătite în apă. Iar apa aromată devine o parte esențială a preparatului”.

Această definiție lasă loc pentru extraordinara diversitate culinară a lumii. Iată nominalizările CNN Travel pentru 20 dintre cele mai bune supe din lume:

Banga, Nigeria

Fructele palmierului de ulei oferă atât grăsime, cât și aromă acestei supe din Delta Nigerului, care include și somn proaspăt, vită și fructe de mare uscate.

Este atât de populară încât pliculețele cu condimente banga gata amestecate se vând în magazine. Majoritatea amestecurilor includ nucșoară africană, semințe de ricin, orima, jansa și frunze de beletete.

Condimentele infuzează un sos bogat, roșu, care reprezintă principalul atu al supei. Se consumă cu eba sau cu o bilă de amidon, două alimente de bază nigeriene obținute din manioc, preparat prin metode diferite.

Pho cu vită (phở bò), Vietnam

Supă fiartă ore întregi cu scorțișoară, anason stelat și alte condimente calde creează o bază minunat aromată pentru această supă cu tăiței de orez.

Pho este unul dintre cele mai cunoscute exporturi culinare ale Vietnamului, însă este un preparat relativ recent, scrie Andrea Nguyen, autoarea cărții „The Pho Cookbook”.

Deși astăzi restaurantele servesc numeroase variante, pho-ul original este cu vită. Până în 1930, supa era servită cu felii de carne crudă, gătite ușor direct în supă.

Și astăzi, pho-ul cu vită rămâne cea mai iubită versiune din Vietnam, cu opțiuni ce includ carne crudă, carne gătită, piept sau tendoane.

Borș, Ucraina

Bucăți fragede de sfeclă plutesc într-o supă de un roșu intens, iubită în Ucraina și în toată Europa de Est. Adesea servit cu o lingură generoasă de smântână, borșul este mult mai mult decât o simplă supă de sfeclă. Primește o notă acrișoară de la kvas, un suc de sfeclă fermentat, specific regiunii.

Deși uneori este atribuit bucătăriei rusești, această afirmație este contestată.

În 2022, UNESCO a declarat că borșul din Ucraina „unește oameni de toate vârstele, genurile și mediile la masă” și l-a inclus pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial care necesită protecție urgentă. Bucătari ucraineni contribuie activ la transformarea supei într-un simbol național.

Bouillabaisse, Franța

O tocană pescărească devenită simbol culinar, bouillabaisse concentrează aromele clasice mediteraneene într-un preparat sinonim cu orașul Marseille. Șofranul, uleiul de măsline, feniculul, usturoiul și roșiile se îmbină cu pește proaspăt din mare.

Odată, tipul de pește reflecta captura zilei, dar regulile au devenit mai stricte.

Conform Cartei Bouillabaisse din 1980, semnată de bucătari locali pentru a proteja autenticitatea supei, rețeta trebuie să includă cel puțin patru tipuri de fructe de mare, alese dintr-o listă ce include pește-călugăr și crab.

Caldo verde, Portugalia

Verdeața tăiată fin se combină cu cartofi și ceapă în această supă reconfortantă din regiunea viticolă Minho. Astăzi, este vedetă culinară atât în cafenele elegante, cât și în bucătării rurale - definiția mâncării simple, de casă.

În multe variante, cârnații portughezi chouriço adaugă o notă afumată și sărată. Se savurează alături de un pahar de vinho verde.

Chorba frik, Algeria, Libia și Tunisia

Grâul dur recoltat verde, numit freekeh, oferă consistență și valoare nutritivă acestei supe nord-africane, foarte apreciată în timpul Ramadanului.

Boabele fragede absorb supa de roșii și condimente aromate, combinându-se cu năut și carne de pui, vită, berbec sau miel. Se servește cu felii de lămâie și pâine kesra.

Chupe de camarones, Peru

Această supă cremoasă de creveți este o specialitate din Arequipa, un oraș istoric înconjurat de vulcani. Nopțile reci de munte sunt ideale pentru acest preparat consistent, cu creveți fragezi, cartofi andini și porumb.

Are și un gust picant: ardeiul ají amarillo adaugă o notă fructată care echilibrează ingredientele bogate. Poate de aici reputația supei de afrodisiac puternic.

Gazpacho, Spania

Vara în Andaluzia aduce temperaturi toride, perfecte pentru un bol de supă rece de legume. Versiunea clasică include roșii, castraveți, usturoi și ulei de măsline, cu bucăți de pâine uscată pentru consistență.

Arabii au adus preparatul în Peninsula Iberică cu secole înainte de sosirea roșiilor din Lumea Nouă. Rețeta originală conținea doar pâine, usturoi și ulei de măsline, zdrobite și asezonate cu oțet.

Supă de arahide (Groundnut soup), Africa de Vest

La fel ca multe alte delicii culinare, supa de arahide ignoră granițele naționale: carne, pește sau pui fierte într-o supă groasă de arahide reprezintă mâncare reconfortantă în numeroase țări din Africa de Vest. Variantele merg de la domoda din Gambia - fel de mâncare național - până la versiunea nigeriană, gătită cu frunze verzi, amare.

Indiferent de țară, aceste supe și tocane sunt cremoase, bogate și sărate, o combinație satisfăcătoare care primește adesea un impuls picant de la ardeii Scotch bonnet.

Gumbo, Statele Unite

Culturi și arome se împletesc în această supă consistentă, vedetă a bucătăriei din Louisiana, influențată de tradițiile vest-africane, ale populației native Choctaw și de bucătăria franceză. Variantele cu fructe de mare, pui și cârnați sunt printre cele mai populare, dar există nenumărate moduri de a prepara această specialitate sudistă.

Frunzele uscate și măcinate de sassafras - numite filé și recoltate de mult timp de poporul Choctaw - oferă multor rețete de gumbo o aromă distinctă. Unii bucătari îngroașă supa cu un roux (pastă de făină gătită), în timp ce alții pariază pe feliile de bame sotate.

Toate variantele posibile sunt prezentate anual la World Champion Gumbo Cookoff din New Iberia, Louisiana, unde bucătarii se întrec pentru prestigiosul titlu de maestru al supei.

Harira, Maroc

Când soarele apune în luna Ramadanului, mulți marocani își întrerup postul cu un bol fierbinte din această supă reconfortantă de năut. Scorțișoara, ghimbirul, turmericul și piperul oferă o căldură aromată supei de roșii, care pătrunde în boabele fragede de năut. Harira este larg consumată și în Algeria.

Deși rețetele vegetariene sunt populare, versiunea clasică este gătită cu bucăți fragede de miel sau alt tip de carne. Nu este doar o mâncare pentru musulmani în timpul postului; unii evrei nord-africani pregătesc harira și pentru a rupe postul de Yom Kippur.

Kharcho, Georgia

Sosul acrișor de prune numit tkemali adaugă o aromă proaspătă și intensă acestei supe tradiționale, una dintre cele mai iubite din Georgia.

Este preparată cu prune necoapte, a căror aciditate echilibrează bogăția cărnii grase de vită și a nucilor măcinate gătite în supă. Nota aromatică distinctivă provine din amestecul de condimente khmeli suneli, care include coriandru, cimbru, schinduf, piper negru, gălbenele și altele.

Supă de tăiței cu vită din Lanzhou, China

Modelarea - sau întinderea - manuală a tăițeilor la mian pentru această supă tradițională este o adevărată artă. Meșteșugarii folosesc făină fin măcinată, cu conținut ridicat de gluten, și pudră alcalină pentru a obține un aluat elastic, pe care îl întind și îl pliază repetat pentru a crea tăiței dintr-o singură bucată de aluat.

Aceștia sunt serviți într-un bol de supă de vită, alături de carne fragedă, felii de ridiche, ulei de chili și ierburi proaspete. În unele localuri, clienții pot chiar solicita grosimea și forma preferată a tăițeilor.

Mohinga, Myanmar

Supa este micul dejun în mare parte din Myanmar, unde vânzători stradali și ceainării servesc boluri aburinde de mohinga din vase uriașe. Esența acestei supe cu tăiței este supa aromată, fiartă cu ierburi și îngroșată cu făină de orez prăjit.

Peștele adaugă un plus de savoare, iar tăițeii subțiri de orez sunt perfecți pentru sorbit. Mohinga este atât de iubită încât a trecut de la mâncare de dimineață la gustare consumată oricând, fiecare regiune având propria variantă.

Menudo, Mexic

Burtă de vită fiartă ore întregi într-o supă picantă, cu usturoi, este considerată leacul suprem mexican pentru mahmureală, dar menudo depășește cu mult acest rol. Este un preparat preferat la nunți și la evenimente mari, unde un cazan uriaș poate hrăni zeci de invitați.

Este mâncare pur reconfortantă, cu boabe de porumb hominy, completate de ceapă crudă, ardei iuți și coriandru. Există două variante principale: menudo rojo, de culoare roșu intens datorită ardeilor din supă, și menudo blanco în stil Sonora, o alternativă mai blândă.

Moqueca de camarão, Brazilia

Uleiul de palmier și roșiile colorează supa de cocos într-un roșu-portocaliu cald în această specialitate din regiunea Bahia, unde localnicii savurează boluri fierbinți chiar și în cele mai călduroase zile.

Adevărata atracție o reprezintă însă creveții dulci și fragezi care plutesc în supă. În mod tradițional, moqueca de camarão este gătită într-un vas artizanal din lut negru și sevă de mangrove, apoi adusă la masă în același recipient autentic.

Soto ayam, Indonezia

Supa de pui cu tăiței atinge poate apogeul culinar în acest preparat indonezian plin de savoare. Condimente precum turmericul proaspăt, anasonul stelat, scorțișoara, iarba de lămâie și frunzele de lime creează straturi profunde de aromă, iar gălbenușurile cremoase ale ouălor fierte moi adaugă bogăție.

Fiecare zonă din Indonezia are propria variantă, iar supa este foarte apreciată și în Singapore, Malaezia și chiar în îndepărtatul Surinam din America de Sud, unde a ajuns odată cu imigranții javanezi.

Se consumă cu ceapă prăjită, lime proaspăt și felii de ardei iute roșu.

Tom yum goong, Thailanda

Dulce, acră, picantă și sărată, această supă are un bulion spectaculos, perfect pentru a pune în valoare creveții fragezi și dulci. Ingredientele aromatice includ galangal, iarbă de lămâie și frunze de lime, iar ardeii iuți bird’s eye adaugă un plus de iuțeală.

Tom yum goong este doar una dintre numeroasele variante de tom yum din Thailanda - această versiune, îmbogățită cu creveți mari, este una dintre preferatele consumatorilor.

Tonkotsu ramen, Japonia

Oasele de porc fierte timp îndelungat conferă o aromă intensă acestui ramen clasic, al cărui bulion este tulbure de la măduvă și grăsime. Este o specialitate a prefecturii Fukuoka, de pe insula sudică Kyushu, dar astăzi se găsește în restaurante de ramen din întreaga Japonie și din lume.

Deși bulionul bogat este vedeta, un bol de tonkotsu ramen nu este complet fără felii de burtă de porc și tăiței fermi în centru. Se mănâncă cu bețișoare și lingură cu fund plat și nu uita să sorbi zgomotos, se spune că acest lucru intensifică aroma.

Yayla çorbası, Turcia

Orezul sau orzul fiert adaugă o dulceață discretă acestei supe cremoase de iaurt. Se crede că ajută la prevenirea răcelilor pe timp de iarnă; unele spitale din Turcia o servesc chiar pacienților aflați în recuperare.

Un praf de mentă uscată echilibrează ușor aciditatea iaurtului. Se servește alături de o pită proaspătă, pufoasă.