Ce este „brinner”, noua tendinţă culinară de la Roma

Meniul à la carte combină preparate clasice și creații noi. Sursa foto: captura Instagram/bap__roma

Se numește Brinner, o combinație de cuvinte între „breakfast” și „dinner”, și la prima vedere pare o tendinţă de pe reţelele sociale. În realitate, este unul dintre cele mai clare semne ale schimbării obiceiurilor alimentare. Tot mai mulți oameni aleg să mănânce la cină ouă, clătite, cereale, iaurt, vafe și diverse produse de patiserie şi alte mâncăruri care se consumă de obicei dimineaţa, la micul dejun.

Această schimbare a apărut în Statele Unite, dar acum începe să se răspândească în Europa, inclusiv în Italia, relatează Corriere della Sera.

„Succesul conceptului brinner reflectă o schimbare profundă în relația dintre oameni și mâncare. Nu este vorba doar despre ce mănânci, ci despre când și de ce o alegi. Mâncarea devine din ce în ce mai mult un instrument pentru bunăstare emoțională, libertate și identitate, iar noi vrem să fim purtătorii de cuvânt principali ai orașului pentru această mișcare”, au explicat Giulia Mauceri, Marianna Gallo și Matteo Anselmi, cei trei fondatori ai Bap, primul local de la Roma care a îmbrăţişat conceptul.

Proiectul combină o cafenea, o bucătărie și o cofetărie proprie, cu o idee clară: totul aici este specialitate, nu doar cafeaua. Cafelele servite sunt de origine unică, cu amestecuri originale, iar preparate sunt create de bucătarul Matteo Anselmi. Debutul oficial al restaurantului a avut loc pe 6 martie 2026.

Meniul à la carte combină preparate clasice și creații noi: Bap Toast, Pastramă, Bagel cu ou, Friptură de varză mov Savoy, Bap Thai, Somon afumat Poche, clătite dulci și sărate și hummus de năut. Fiecare săptămână prezintă o specialitate a bucătarului-șef, începând cu sos Wellington de vită și legume la cuptor. Printre produsele de patiserie vieneze se numără emblematicul Fiocco, Sacher Suisse, Noirè Rosé și prăjituri cu pere și afine, în timp ce printre prăjituri se numără Tarte au citron și Cheesecake.

Cafeneaua rămâne punctul central al localului: Espresso Tonic, Dirty Coffee, Batch Brew, Matcha Latte, dar pentru seară a fost adăugată o listă dedicată de băuturi: Bloody Mary, Martini d'Inverno, Matcha Fizz, Americano, Gin Tonic, Pink Velvet, precum și beri artizanale și extracte. Atmosfera este completată de o muzică relaxantă.

Localul Bap este o afacere de familie, deși atipică. „Ideea inițială a fost să creăm o vitrină pentru produsele obţinute în urma procesului de prăjire care transformă boabele de cafea verzi, crude, în boabe maronii aromate, gata de consum, prin aplicarea unei temperaturi ridicate, dar apoi am decis cu toții să creăm un spațiu mai structurat, multifuncțional”, au declarat proprietarii.