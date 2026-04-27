Cel mai lung tiramisu din lume tocmai a intrat în Cartea Recordurilor, la Londra: Cum arată desertul uriaș, de peste 400 de metri

1 minut de citit Publicat la 17:15 27 Apr 2026 Modificat la 17:15 27 Apr 2026

Cel mai lung tiramisu din lume a intrat în Cartea Recordurilor, 26 aprilie 2026.

Un nou record mondial a fost stabilit duminică, la Chelsea Old Town Hall din Londra, unde un tiramisu uriaș, lung de peste 440 de metri, a fost prezentat publicului și omologat oficial.

Desertul a măsurat 440,58 metri și a fost realizat de peste 100 de bucătari italieni și voluntari, care au lucrat timp de două zile pentru a-l construi chiar la fața locului, respectând regulile stricte ale Guinness World Records.

Inițiativa a fost coordonată de antreprenorul italian Mirko Ricci, împreună cu filiala londoneză a Federation of Italian Chefs. Recordul a fost confirmat chiar la eveniment de arbitrul oficial Lorenzo Veltri.

Imaginile cu desertul uriaș au devenit virale pe rețelele sociale, luni.

Pentru realizarea tiramisu-ului s-au folosit cantități impresionante de ingrediente: peste 3.000 de ouă și aproximativ 50.000 de pișcoturi, totul fiind pregătit pe loc, fără nimic făcut în avans.

Noul record a depășit clar precedentul de 273,5 metri, stabilit în 2019 la Milano.

Evenimentul a fost susținut de instituții italiene, inclusiv Ambasada Italiei și Institutul Cultural Italian, și a fost gândit nu doar ca o încercare de record, ci și ca o celebrare a bucătăriei italiene. Potrivit organizatorilor, tiramisu este „unul dintre cele mai cunoscute deserturi exportate de Italia”.

Recordul vine după două zile de muncă intensă și a atras atenția prin dimensiunea impresionantă a desertului, comparat de presa internațională chiar cu lungimea unor clădiri sau trenuri.