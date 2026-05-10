Un blogger din China a creat un pui prăjit semitransparent care arată ireal. Aproape ca o sculptură din sticlă

Un blogger culinar din China a stârnit valuri de reacții pe internet după ce a preparat un pui prăjit semitransparent, care seamănă mai degrabă cu o sculptură din sticlă decât cu un preparat obișnuit.

Potrivit TCH, autorul experimentului este Cai Nan, cunoscut pentru rețetele sale neobișnuite și pentru folosirea tehnicilor de gastronomie moleculară. Noul său videoclip a devenit rapid viral și a adunat sute de mii de vizualizări.

Clipul, intitulat „Am vrut să fac puiul prăjit transparent, dar rezultatul a ieșit ciudat”, a împărțit publicul în două. Mulți au fost impresionați de rezultat, în timp ce alții au spus că preparatul este prea bizar și chiar greu de imaginat ca aliment.

Procesul de preparare s-a dovedit la fel de spectaculos precum rezultatul final. Bloggerul a „reconstruit” practic puiul de la zero, folosind tehnici complexe.

Mai întâi, a creat oase artificiale dintr-un amestec de măduvă, colagen și gel, modelate în forme speciale și lăsate să se întărească.

A urmat partea de carne, transformată într-o masă lichidă cu ajutorul unui dispozitiv special. Structura a fost apoi refăcută prin tehnica sfereficării, una dintre cele mai cunoscute metode din gastronomia moleculară.

După aceea, toate componentele au fost asamblate într-o formă care reproduce aspectul unui pui. O atenție specială a fost acordată și crustei crocante, considerată de mulți elementul definitoriu al puiului prăjit.

Rezultatul final este un preparat semitransparent, cu un aspect care amintește mai degrabă de o operă de artă din sticlă.

Reacțiile utilizatorilor au fost amestecate: unii au lăudat creativitatea și partea tehnologică a experimentului, în timp ce alții au recunoscut că nu ar avea curaj să guste un astfel de preparat.