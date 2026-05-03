Ube a devenit noul aliment favorit de pe internet: Ce este ignama violetă și cum arată. „Noul matcha” e tot mai greu de găsit

9 minute de citit Publicat la 10:51 03 Mai 2026 Modificat la 10:51 03 Mai 2026

Bucăți de ube, stânga, tartă cu ube, dreapta. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Jeffrey Cesari a crescut consumând ube, o ignamă violet originară din Filipine, ori de câte ori își vizita rudele acolo. Dar, acum șapte luni, când a întâlnit-o într-un latte la o cafenea turcească, i-a venit brusc o idee de afaceri, transmite CNN.

Fostul auditor, în vârstă de 31 de ani, s-a gândit că dacă oamenii din Istanbul beau latte cu ube, ar putea lansa un produs similar în orașul său natal, Paris. Însă, alăturându-se unei căutări globale în creștere pentru ube, a cărui nuanță violet distinctivă a cucerit rețelele sociale în materie de băuturi, prăjituri și alte dulciuri, Cesari și-a dat seama că leguma-rădăcină în sine era mult mai greu de găsit, mai ales după faima recentă.

La început, Cesari a căutat prin grupuri de Facebook și a întrebat ChatGPT și Gemini pentru piste. Dar nu era sigur că poate avea încredere în site-urile găsite. Existau diferite varietăți de plante – Baligonhon, Sampero, Kinampay – și forme – extract, pudră, dulceață. De asemenea, era îngrijorat că ar putea primi un produs amestecat cu culturi mai comune, precum taro sau cartof dulce mov.

› Vezi galeria foto ‹

„Dacă vrem să obținem ube de înaltă calitate, cred că trebuie să fim la fața locului”

A pus căutarea pe pauză până în februarie, când a mers să-și viziteze familia în Filipine. Acolo, a vizitat brutării și angrosiști, sperând să le urmărească lanțurile de aprovizionare până la fermieri. Totuși, a spus că majoritatea erau reticenți în a facilita contactul cu sursele lor.

„A fost puțin frustrant. Dacă vrem să obținem ube de înaltă calitate, cred că trebuie să fim la fața locului, pentru că trebuie să simți, să vezi, să testezi”, a spus el. „Trebuie să fii atent. Sunt proiecte despre care nu știi dacă sunt foarte transparente.”

În cele din urmă, o rudă i-a menționat o inițiativă recentă de a cultiva mai mult ube pentru export. Cesari a făcut o călătorie de două ore cu barca din Cebu, unde locuiește familia sa, până pe insula vecină Bohol, pentru a întâlni fermieri care au spus că îl pot aproviziona începând cu 10 kilograme pe lună. Speră să lanseze mixul său de latte cu ube, numit Ube Signature Paris, până la sfârșitul lunii iunie.

„Simt potențialul uriaș al latte-ului cu ube”, a spus Cesari. „Dar am impresia că toată lumea încearcă să creeze latte-uri cu ube, pentru că simt acest potențial.”

Noul matcha?

Ube a fost mult timp un produs de nișă în mare parte din lume, recunoscut și consumat mai ales în comunitățile filipineze. Însă, în ultimii ani, și-a câștigat reputația de posibil succesor al matcha, ceaiul verde japonez intens, care a devenit rapid un produs de bază în cafenele.

O penurie globală de matcha anul trecut a determinat unele branduri din industria alimentară și a băuturilor să adopte ube, care are de asemenea origini asiatice, un gust blând și o culoare vibrantă, a spus Rhea Topacio, fondatoarea Pamana World, un vânzător din Amsterdam de produse aromate cu ube, precum înghețata și siropul.

„Există un val de ube”, a spus Topacio. „Oamenii caută mereu ceva nou. Mai ales în vremurile actuale, totul este pe rețelele sociale.”

În martie, Starbucks a adăugat în meniu un iced ube coconut macchiato, despre care compania a spus că a apărut după ce aroma de ube a devenit preferata clienților în locațiile premium. Competitorul britanic Costa Coffee a lansat, de asemenea, în aceeași lună, o aromă nouă de ube pentru băuturile sale de tip hot chocolate și frappe.

Datassential, o firmă de cercetare de piață din Chicago, spune că sondajele sale indică faptul că 27% dintre consumatorii din SUA știu acum ce este ube, comparativ cu 15% în urmă cu cinci ani. Însă, deși ofertele de ube din meniuri s-au triplat în ultimii patru ani, acestea apar încă în mai puțin de 2% dintre meniurile din SUA.

Mulți consumatori nu știu dacă gustă ube autentic sau nu

Deși produsele mov nu au ajuns la același nivel de popularitate ca latte-urile cu matcha, creșterea cererii pune presiune pe lanțul de aprovizionare mai puțin dezvoltat al ube. Afacerile din domeniu sunt adesea rezervate în privința surselor, iar Topacio a spus că mulți consumatori probabil nu pot face diferența dacă gustă ube autentic sau nu.

După ce Topacio a fost numită „regina ube” într-o revistă filipineză europeană anul trecut, tot mai multe afaceri au început să o contacteze pentru a cumpăra și vinde produse pe bază de ube. Unele i-au oferit pudră de ube din Malaezia, China sau Vietnam.

Dar Topacio a spus că vrea mai întâi să ajute fermierii filipinezi, care rareori beneficiază de cererea globală, deoarece nu au conexiuni directe cu consumatorii din străinătate. Lacunele din lanțul local de aprovizionare duc, de asemenea, la o distribuție inegală în țară.

„Există o verigă lipsă între fermieri și piață”, a spus ea. „Se spune că există o lipsă de ube, dar, din câte știu unii dintre prietenii mei, există mult ube pe piață.”

Producția națională de ube în Filipine a scăzut cu 6,7% în 2025 față de anul precedent

Cererea globală în creștere a dus exporturile de ube și produse pe bază de ube la peste 3 milioane de dolari anul trecut, potrivit Departamentului Comerțului și Industriei din Filipine, o creștere de 20% față de 2024. Guvernul colaborează cu universități locale pentru a crește producția de ube, vizând SUA, Marea Britanie și Orientul Mijlociu ca piețe-cheie.

Dar convingerea fermierilor să cultive mai mult s-a dovedit dificilă.

Conform datelor guvernamentale, producția națională de ube a scăzut cu 6,7% în 2025 față de anul precedent. Grace Backian, directoarea Centrului de Cercetare și Instruire pentru Culturi Rădăcinoase din nordul Filipinelor, a spus că acest lucru se datorează în mare parte lipsei unui stimulent financiar pentru fermieri.

Ube are nevoie de mult timp pentru a crește: „Fermierii noștri nu îl consideră o cultură profitabilă”

Ube are nevoie de între nouă luni și un an pentru a crește, în timp ce alte legume, precum cartofii, pot fi vândute cu profit în mai puțin de trei luni. Fermierii din zonele izolate întâmpină, de asemenea, dificultăți în a găsi cumpărători, așa că le este adesea mai ușor să vândă recolta intermediarilor, la prețuri mai mici, decât să meargă direct pe piață.

„În acest moment, comercianții sunt cei care beneficiază cu adevărat de creșterea prețurilor la ube”, a spus ea. „Fermierii noștri nu îl consideră o cultură profitabilă.”

Oferta ar putea deveni și mai limitată, deoarece generațiile tinere abandonează agricultura, a adăugat ea. Între timp, producția mai scăzută și cererea în creștere lasă mai puțini tuberculi de sămânță pentru plantările viitoare.

Centrul său de cercetare încearcă să inverseze tendința prin dezvoltarea de materiale de plantare și organizarea de sesiuni de instruire despre cultivarea ube.

Pentru a oferi fermierilor mai multă siguranță financiară, proiectul Bohol Ube, o inițiativă comună între organizații locale, inclusiv Camera de Comerț Europeană din Filipine, a început să preia comenzi de ube la prețuri contractuale fixe de la clienți internaționali, inclusiv Cesari, care a testat produse din fermele din Bohol pentru mixul său de latte.

Un partener al proiectului, Maria Wilvenna Añora, cofondatoare a startup-ului agritech AtoANI Agriventures Inc., a spus că anul trecut a început să primească e-mailuri cu cereri de sute de kilograme de ube pe lună. Totuși, fermierii filipinezi au fost sceptici față de clienții internaționali.

„La început, nu sunt interesați, pentru că vor spune mereu: „Am mai trecut prin asta. Suntem frustrați, așa că nu vrem să vă ascultăm””, a spus Ellen Grace Zosa-Gallares, un alt consultant al inițiativei. „Există promovare pentru plantare și cultivare, dar când vine sezonul recoltei, piața promisă de guvern este foarte greu de accesat pentru fermieri.”

O provocare neașteptată: războiul din Orientul Mijlociu

În 2024, Camelle Morta Singh, o studentă la drept în vârstă de 31 de ani din provincia de coastă Pangasinan, a început să cultive ube pentru familia sa. Pe măsură ce s-a extins către agricultură comercială, a spus că cel mai mare obstacol a fost acoperirea costurilor pentru teren, muncă și echipamente.

Acum, cea mai îngrijorătoare provocare este războiul din Orientul Mijlociu.

Conflictul a întrerupt aprovizionarea cu petrol și gaze naturale din Orientul Mijlociu, care reprezintă mai mult de jumătate din importurile de energie ale Asiei. Lipsa este deosebit de acută în Filipine, care a declarat stare națională de urgență energetică și riscă să rămână fără combustibil.

Pentru Singh, asta înseamnă că prețul gazului necesar pentru sistemul de irigații s-a triplat odată cu intrarea în sezonul cald. Acest lucru o obligă să crească prețul de bază al ube crud la 90 de pesos (1,49 dolari) pe kilogram, cu aproximativ 29% mai mult față de perioada de dinaintea războiului.

„Desigur, nu putem opri producția. Nu putem lăsa ube să se usuce. Așa că, chiar dacă prețul gazului este foarte mare, trebuie să mă asigur că îl cumpăr. Este foarte important pentru afacere”, a spus ea.

Chiar și unii localnici întâmpină dificultăți în a găsi ube

Pe măsură ce lanțul de aprovizionare a fost pus sub presiune, chiar și unii localnici întâmpină dificultăți în a găsi ube.

Centrul de procesare alimentară al Universității de Stat Benguet transformă ube în dulceață – cunoscută sub numele de ube halaya – încă din anii 1980. Johnabel Basatan, managerul unității, a spus că, de obicei, clienții cumpără unul sau două pachete de 400 de grame pentru consum acasă. Însă, mai recent, oameni de afaceri au început să cumpere sute de pachete odată, epuizând stocurile rămase în această lună.

Criza energetică a agravat și mai mult lipsa, din cauza implementării săptămânilor de lucru de patru zile și întârzierilor în livrarea gazului, a adăugat ea.

„De data aceasta cererea este cu adevărat presantă”, a spus ea. „Oamenii care cumpără doar pentru consumul propriu nu mai pot găsi. Totuși, având în vedere capacitatea noastră, numărul de angajați și echipamentele, nu putem crește producția.”

Între timp, prețurile ube crud au crescut cu aproximativ 38% față de acum doi ani, a spus Basatan, iar anul trecut furnizorul a reușit să livreze doar jumătate din comanda obișnuită, aproximativ 3.000 de kilograme.

În februarie, ea a solicitat încă 6.000 de kilograme. Încă nu a primit un răspuns.

Ube are multe proprietăți nutritive

Ube, ignamul violet originar din Filipine, este apreciat nu doar pentru culoarea sa intensă, ci și pentru valoarea nutritivă.

Este bogat în antioxidanți, în special antocianine, care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și pot susține sănătatea inimii și a creierului. Conține fibre alimentare care contribuie la o digestie sănătoasă, oferă sațietate și ajută la menținerea unui nivel stabil al glicemiei.

Din punct de vedere nutritiv, furnizează vitamine precum vitamina C, utilă pentru sistemul imunitar, și vitamina A, importantă pentru vedere și piele, precum și minerale precum potasiul, esențial pentru funcția musculară și reglarea tensiunii arteriale. Fiind o rădăcinoasă, oferă energie prin carbohidrați complecși, ceea ce înseamnă o eliberare mai lentă a energiei comparativ cu zaharurile simple.

Datorită compușilor săi, poate avea și un efect antiinflamator ușor și este în mod natural fără gluten, fiind potrivit pentru persoanele cu intoleranță.

Totuși, în multe produse comerciale precum latte-uri sau deserturi, ube este adesea combinat cu cantități mari de zahăr, ceea ce diminuează o parte din beneficiile sale pentru sănătate.