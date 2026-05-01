Legume ușor de cultivat, cu creștere rapidă, de plantat în luna mai pentru recolte bogate la începutul verii

2 minute de citit Publicat la 16:54 01 Mai 2026 Modificat la 16:54 01 Mai 2026

Primele păstăi de fasole pitică pot fi culese după 50-60 de zile de la plantare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Luna mai marchează startul unei perioade intense în grădinărit, când condițiile devin ideale pentru plantarea legumelor cu creștere rapidă. După dispariția înghețului și încălzirea solului, culturile semănate acum beneficiază de o germinare accelerată și o dezvoltare viguroasă, ceea ce permite obținerea unor recolte bogate încă de la începutul verii.

Pe lângă condițiile climatice favorabile, luna mai este ideală și pentru semănatul succesiv – o tehnică ce permite extinderea perioadei de recoltare. Astfel, grădinarii pot evita supraproducția într-un interval scurt și pot beneficia de legume proaspete pe o perioadă mai lungă.

Specialiștii spun că există numeroase legume care pot fi cultivate și recoltate în mai puțin de 60 de zile. Deși salata verde este adesea prima alegere, lista include și ridichi, spanac, ceapă verde, napi, fasole pitică, sfeclă și mangold – toate potrivite pentru grădini de orice dimensiune.

Ridichile, campioane la viteză

Ridichile sunt printre cele mai rapide culturi, fiind gata de recoltare în mai puțin de 30 de zile. Se seamănă direct în sol, la aproximativ 1-1,5 cm adâncime, atunci când temperatura solului ajunge la circa 15-16°C. Pentru o producție constantă, se recomandă semănarea în etape, la intervale de câteva săptămâni.

Spanacul, ideal pentru temperaturi moderate

Spanacul preferă vremea mai răcoroasă și poate fi recoltat la 25-35 de zile de la semănare, sub formă de frunze tinere. Are nevoie de sol constant umed, iar lipsa apei poate duce la gust amar sau la înflorire prematură.

Ceapa verde, rapidă și versatilă

Ceapa verde, apreciată pentru gustul său delicat, ajunge la maturitate în aproximativ 50-60 de zile. Semințele se plantează direct în grădină, în zone însorite, iar plantele trebuie udate constant pentru o dezvoltare sănătoasă.

Napii, o cultură dublă

Napii oferă atât rădăcini gustoase, cât și frunze comestibile. Soiurile timpurii pot fi recoltate după circa șase săptămâni, atunci când rădăcinile sunt încă fragede și au 5-7 cm diametru.

Fasolea pitică, productivă și ușor de întreținut

Fasolea de tip tufă nu necesită suport și produce rapid. Se seamănă direct în sol după ce acesta ajunge la aproximativ 21°C, iar primele păstăi pot fi culese după 50-60 de zile.

Sfecla, versatilă și ușor de cultivat

Sfecla este una dintre cele mai simple legume de crescut. Poate fi recoltată fie ca „baby sfeclă” după aproximativ 50 de zile, fie lăsată să se maturizeze complet în 60-70 de zile. Este recomandată semănarea în etape pentru o recoltă eșalonată.

Mangoldul, decorativ și productiv

Mangoldul (sfecla elvețiană) impresionează prin tulpinile colorate și recoltele bogate. Frunzele tinere pot fi culese după 30-40 de zile, iar planta continuă să producă dacă este recoltată treptat.