Capitala culinară a Americii de Sud e pe locul 1 în lume la mâncare delicioasă. Cele mai bune orașe din lume pentru gastronomie în 2026

Preparat cu caracatiță, în Lima, Peru. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Atunci când își planifică o călătorie, turiștii aleg destinațiile în funcție de ceea ce oferă un oraș. Unii își rezervă o zi întreagă pentru a explora un sit istoric sau pentru a urca pe un munte până la un punct panoramic spectaculos. Alții, însă, au un singur lucru în minte: meniurile.

Descoperirea unui oraș prin intermediul gastronomiei îți oferă, la propriu, o mostră din identitatea acelui loc. Iar alegerea destinației perfecte pentru a-ți satisface poftele culinare în acest an a devenit puțin mai ușoară. Publicația Time Out a lansat clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru mâncare, transmite CNN.

Capitala culinară a Americii de Sud, pe primul loc în lume la mâncare

Pe primul loc s-a clasat orașul Lima din Peru. Considerată pe scară largă capitala culinară a Americii Latine, această metropolă de coastă este renumită pentru delicatesele sale din fructe de mare, precum ceviche și causa Limeña, un preparat elegant din straturi de cartofi serviți reci. Pentru cei care vor să mănânce bine fără să cheltuiască mult, orașul a fost desemnat și cea mai accesibilă destinație pentru luat masa în oraș dintre cele 20 de orașe incluse în clasament.

Virginia Gil, editorul Time Out pentru SUA, spune că un oraș gastronomic înseamnă mai mult decât un simplu loc unde se mănâncă bine.

„Orașele de pe această listă sunt cunoscute pentru ingredientele lor, bucătăriile emblematice și istoria culinară profund înrădăcinată, care a influențat modul în care oamenii mănâncă în întreaga lume”, a declarat Gil într-un e-mail pentru CNN Travel. „Nu sunt doar locurile către care se îndreaptă iubitorii de gastronomie în prezent; sunt destinații care atrag de zeci de ani călători aflați în căutarea unor experiențe culinare deosebite.”

Ce orașe au intrat în top 5 cu cea mai bună mâncare

Pentru a afla care sunt orașele preferate ale pasionaților de gastronomie, Time Out a realizat un sondaj în rândul a 24.000 de locuitori din 150 de orașe din întreaga lume. Participanții au fost întrebați despre calitatea restaurantelor și a mâncării, accesibilitatea prețurilor și cultura locală. Editorii și experții culinari ai Time Out au analizat rezultatele și au inclus în clasament doar orașul cel mai bine poziționat din fiecare țară.

Pe locul al doilea, pentru al doilea an consecutiv, se află Bangkok, Thailanda, care oferă, potrivit Time Out, o „cultură a mâncării stradale fără egal”. Aventurile culinare din acest oraș combină arome dulci, picante, acre și sărate în preparate celebre care pot costa mai puțin de 5 dolari.

Ciudad de México ocupă poziția a treia, cu o scenă gastronomică diversă, care variază de la restaurante distinse cu stele Michelin până la piețe stradale locale. Celebrul taco al pastor, preparat cu carne de porc și ananas, este atât de apreciat încât are propriul „coridor al taco-urilor” pe strada Lorenzo Boturini, o arteră de 12 cvartale situată în partea estică a orașului.

Pe locul al patrulea se află Londra, considerată una dintre cele mai diverse destinații gastronomice din lume. Aici pot fi găsite aproape toate tipurile de bucătării din toate colțurile globului, reunite într-un singur loc. Londra a obținut cel mai mare scor din clasament în ceea ce privește calitatea restaurantelor, potrivit locuitorilor săi. Borough Market, considerată probabil cea mai veche piață alimentară a orașului, cu origini în secolul al XII-lea, este o oprire obligatorie pentru mulți turiști.

Barcelona, Spania, completează topul primelor cinci orașe. Scena sa culinară este puternic influențată de istoria mediteraneană a regiunii. Time Out evidențiază piețele locale și tradițiile catalane care fac din acest oraș una dintre cele mai bune destinații gastronomice din lume. Printre preparatele locale care merită încercate se numără Pa amb tomàquet (pâine cu roșii) și patatas bravas.

Cel mai bine clasat oraș din Statele Unite ocupă poziția a 15-a

Virginia Gil a observat un element comun după analiza datelor: dragostea autentică pentru mâncare.

„Fiecare loc are propria sa istorie dinamică — fluxuri de migrație care au dat naștere unor preparate noi, ingrediente locale care îi definesc identitatea gastronomică și tradiții culinare care continuă să influențeze modul în care oamenii mănâncă și astăzi”, a spus Gil.

Cel mai bine clasat oraș din Statele Unite ocupă poziția a 15-a: New York. Time Out subliniază legătura dintre scena culinară a orașului și bogata sa istorie a imigrației. Datorită influențelor aduse de comunitățile venite din întreaga lume, orașul oferă unele dintre cele mai bune pizza, bageluri, sandvișuri cu pastramă și multe altele.

Cele mai bune orașe din lume pentru gastronomie în 2026, potrivit Time Out

Lima, Peru Bangkok, Thailanda Ciudad de México, Mexic Londra, Regatul Unit Barcelona, Spania Ho Chi Minh City, Vietnam Melbourne, Australia Beijing, China Atena, Grecia Lisabona, Portugalia Cape Town, Africa de Sud Osaka, Japonia Bangalore, India Napoli, Italia New York, SUA Hong Kong Buenos Aires, Argentina Marsilia, Franța Copenhaga, Danemarca Medellín, Columbia