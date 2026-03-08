Un restaurant și-a epuizat toate rezervările pentru 2026 în doar 11 minute. Unii clienți au așteptat până la 4 ani pentru un prânz

În 2019, publicația The Observer a desemnat The Bank drept locul cu cel mai bun Sunday lunch din Regatul Unit, iar premiile regionale au continuat să vină. Foto: Getty Images

Mulți au încercat să o oprească pe Ilona Maher din drumul ei pe terenul de rugby. De cele mai multe ori, adversarele ajung întinse pe gazon, în timp ce vedeta rugby-ului american marchează un nou eseu. Și totuși, când sportiva olimpică a încercat să intre într-un pub discret ascuns pe o străduță din sud-vestul Angliei, a fost refuzată cu un simplu gest din cap, scrie CNN.

Așa arată, de fapt, o duminică obișnuită la The Bank Tavern din Bristol, locul care găzduiește unul dintre cele mai râvnite prânzuri nu doar din oraș, ci, spun unii, din lume.

Toate locurile pe 2026, epuizate în doar 11 minute

Au fost suficiente 11 minute pentru ca celebrul lor Sunday lunch să fie rezervat integral pentru tot anul 2026, imediat după deschiderea rezervărilor, pe 1 ianuarie. Este chiar mai rapid decât anul trecut și de trei ori mai repede decât s-au epuizat biletele pentru Festivalul Glastonbury, celebru tocmai pentru dificultatea de a obține acces.

Cu toate acestea, proprietarul localului rămâne prudent.

„De fiecare dată mă întreb dacă vom reuși să vindem toate locurile”, a declarat Sam Gregory pentru CNN. „Sunt atât de multe restaurante bune în Bristol. Suntem norocoși că oamenii continuă să facă efortul de a rezerva la noi. Nu luăm asta ca pe ceva garantat.”

Un loc mic, fără parcare și fără sală de mese propriu-zisă, The Bank Tavern se autodescrie drept „un mediu unic, deloc ospitalier”. Mâncarea este servită doar la prânz, la doar șapte mese, care în restul săptămânii sunt ocupate de clienți fideli veniți pentru o halbă de bere.

Cei care reușesc să prindă o rezervare primesc un adevărat festin

Duminica însă, cei care au reușit să prindă o rezervare primesc un adevărat festin. În farfurie ajunge un roast dinner pregătit cu migală: trei cartofi copți (mereu din soiul Maris Piper), spanac cremos, varză roșie, verdețuri aromate, legume de sezon și o budincă Yorkshire pufoasă, alături de carne de vită, porc, pui sau o variantă vegetariană. Totul este acoperit cu un sos preparat în trei zile, proces care începe încă de miercuri și este coordonat de patru bucătari permanenți.

Efortul a fost răsplătit. În 2019, publicația The Observer a desemnat The Bank drept locul cu cel mai bun Sunday lunch din Regatul Unit, iar premiile regionale au continuat să vină. Secretul, spune Gregory, este pasiunea: bucătarii tratează fiecare farfurie cu atenție și mândrie.

Listă de așteptare de patru ani

Lucrurile nu au fost mereu așa. Gregory a preluat pubul în 2008, în plină criză financiară, intenționând inițial doar să îl mențină pe linia de plutire. Ce trebuia să fie o soluție temporară s-a transformat într-un proiect de 18 ani, timp în care localul a trecut de la un spațiu modest la un loc căutat la nivel internațional.

După premiul obținut în 2019, interesul a explodat. Lista de așteptare ajunsese la șase luni, iar proprietarul a investit într-o renovare amplă a bucătăriei. La scurt timp însă, pandemia a lovit Marea Britanie. Pubul a supraviețuit inclusiv prin livrarea unor kituri pentru roast dinner acasă.

Când s-a redeschis complet, în 2022, lista de așteptare ajunsese la patru ani. Timp de doi ani, duminicile au fost dedicate exclusiv celor aflați deja la coadă. Un copil a venit la masă fără să fi fost născut în momentul în care părinții făcuseră rezervarea, iar un alt client a parcurs 370 de kilometri dus-întors pentru prânzul așteptat trei ani.

Printre cei care au reușit să obțină o masă s-au numărat și nume cunoscute, inclusiv comediantul Jack Whitehall și, în cele din urmă, Ilona Maher. Sportiva americană, care a jucat pentru Bristol Bears Women la începutul lui 2025, a prins un loc după o anulare.

La final, cu farfuria aproape goală și stropi de sos rămași pe margine, Maher a rezumat experiența simplu: „Este spectaculos. Exact ce îmi doream.”