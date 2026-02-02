Un nou tip de făină, din mere, a fost prezentat la un târg internațional din Italia: Are 60% fibre și e fără gluten

A apărut făina din mere, fără gluten și cu 60% fibre. Sursa foto: nuvela-fiber.com

Un produs inovativ, considerat super-aliment, a fost prezentat la târgul internațional SIGEP, din Rimini, în Italia. Este vorba despre făina de mere Nuvela, produsă din fructe locale.

Potrivit Fruit Book Magazine, făina de mere este un produs inovator complet natural, obținut printr-un proces brevetat care elimină semințele și pedunculii din merele folosite pentru materie primă. Procedeul tehnologic permite valorificarea componentelor cele mai bogate în nutrienți și rezultă o făină fără gluten, bogată în fibre și fără aditivi, potrivit cerințelor pieței internaționale.

Conține 60% fibre, fiind o sursă excepțională de fibre alimentare și conține, de asemenea, vitamine, săruri minerale și antioxidanți, precum polifenolii.

Producătorul o descrie ca un super-ingredient pentru produse de panificație precum pâinea și biscuiții, dar și pentru paste, deserturi și preparate de patiserie.