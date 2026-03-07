Rețeta de mucenici moldovenești însiropați cu nucă. Secretul mucenicilor pufoși

Puține gospodine știu secretul aluatului perfect / Sursa foto: Profimedia

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia sunt sărbătoriți anual în data de 9 martie, iar tradiția spune că în această zi se pregătesc mucenici. În Moldova, rețeta de mucenici moldovenești însiropați cu nucă este cea mai populară, aceștia fiind preparați din aluat dospit, copți și apoi însiropați. În alte regiuni ale țării, mucenicii sunt fierți în apă cu zahăr, miere și nucă.

În ziua Mucenicilor, potrivit credinței populare, se deschid porțile Raiului, iar toate rugăciunile pentru sufletul celor adormiți sunt ascultate de Dumnezeu.

Tot în această zi sunt respectate numeroase obiceiuri și tradiții, cea mai cunoscută fiind cea a celor 40 de pahare.

Totodată, înainte de sărbătoare, gospodinele din toată țara pregătesc mucenici.

Rețetă de mucenici moldovenești însiropați cu multă nucă

Ingrediente:

Pentru aluat:

1200 g făină

160 g unt

600 ml lapte

8 gălbenușuri

200 g zahăr pudră

50 g drojdie proaspătă sau 14 g drojdie uscată

un praf de sare

vanilie

coajă de lămâie

Pentru decor:

80-100 ml miere

80-100 g nuca

ulei pentru masa de lucru

1 ou pentru uns

Mod de preparare:

Se amestecă laptele cald cu drojdia și cu o lingură de zahăr. Se lasă compoziția câteva minute, apoi se adaugă gălbenușurile, untul moale la temperatura camerei, coajă rasă de portocale și/sau lămâie, sare, 7 linguri de zahăr, vanilie și, la final, jumătate din făină.

Se amestecă toată compoziția cu ajutorul unui mixer, apoi se adaugă treptat și făina până se obține un aluat moale, dar compact, apoi se lasă la dospit pentru aproximativ o oră, scrie savoriurbane.ro.

Unele gospodine pregătesc siropul din apă și miere pentru a îndulci mucenicul, presărând deasupra lui nucă măcinată sau rafinată.

În Moldova, gospodinele apelează la un ingredient secret pentru a oferi desertului un gust special, anume esența de rom. Totodată, din sirop nu trebuie să lipsească coaja de lămâie rasă.

După ce se formează mucenicii în formă de opt, se ung cu miere, iar apoi se presară nuca rasă și se coc în cuptorul preîncălzit la 180° C timp de 10 minute. După aceasta se acoperă cu o hârtie de copt și se mai coc 5 minute la 160° C (treapta medie).

Trucuri pentru mucenici foarte pufoși

Aluatul mucenicilor moldovenești este asemănător cu cel al cozonacilor, fiind nevoie, pe lângă alte ingrediente, de ouă, lapte și unt.

Este foarte important ca în bucătărie să fie cald, iar ingredientele folosite să fie la temperatura camerei, de preferat scoase de cu seară din frigider.

De asemenea, făina trebuie să fie de calitate și cernută de trei ori în dimineața în care se pregătesc mucenicii. Un ingredient important este drojdia. Pentru mucenici pufoși, gospodinele aleg drojdia proaspătă.

Astfel, aluatul va creşte foarte bine şi va fi extrem de pufos, ca la cozonac, potrivit sursei citate.

Se frământă bine, ideal pentru 30 de minute, până când se obține un aluat care nu se lipește. Aluatul se lasă la crescut timp de o oră și jumătate, într-un bol acoperit cu un prosop.

Aluatul are nevoie de căldură pentru a crește, motiv pentru care nu trebuie să fie lăsat într-o încăpere rece.

Rețeta autentică de mucenici moldovenești însiropați cu nucă se păstrează și astăzi, fiind un desert iubit de întreaga familie.