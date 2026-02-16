Momentul în care un bucătar prepară cel mai subțire sandviș din lume: Are doar 5,12 milimetri și e făcut din trei ingrediente

Bucătarul Wallace Wong a intrat în Cartea Recordurilor cu cel mai subțire sandviș din lume. Sursa foto: Guinness World Records

Un sandviș impresionant de subțire, cu o grosime de doar 5,12 milimetri, a stabilit un nou record mondial, după ce Six Pack Chef, canadianul Wallace Wong, l-a feliat și asamblat manual la sediul Guinness World Records din Londra.

Wong, bucătar cunoscut pentru abilitățile sale excepționale cu cuțitul și urmărit de milioane de fani pe rețelele sociale, a venit în capitala britanică în luna octombrie 2025 pentru a încerca o nouă provocare: să creeze cel mai subțire sandviș din lume, dar care să rămână totuși gustos și comestibil.

Pentru ca recordul să fie validat, arbitra Guinness World Records a stabilit câteva reguli stricte: preparatul trebuia să conțină cel puțin două ingrediente folosite proporțional și să nu depășească grosimea de 10 milimetri – criteriu pe care sandvișul lui Wong l-a depășit cu succes, potrivit Guinness World Records.

Chef-ul a folosit pâine japoneză „shokupan”, apreciată pentru textura sa fină și gustul plăcut, pe care a feliat-o delicat cu un cuțit ascuțit, apoi a completat cu felii subțiri de roșii și castraveți. Asamblarea atentă și măsurarea precisă au dus la un preparat cu o grosime finală de doar 5,12 mm, stabilind astfel cel mai subțire sandviș realizat manual.

Wong a recunoscut că partea cea mai dificilă a fost felierea pâinii fără a o rupe, dar a spus că „pentru un bucătar, gustul este la fel de important ca titlul”.

Pe aceeași sesiune de recorduri, celebrul bucătar a mai stabilit și alte performanțe impresionante: a filetat un somon de peste 5 kg în timp record și a doborât recorduri pentru cele mai multe felii de dovlecel sau ciuperci tăiate în 30 de secunde.