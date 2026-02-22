Două italience au inventat „zafferetto”, un desert cu şofran care face furori. Cum se prepară

"Zafferetto" este un desert italian, un amaretto realizat cu șofran. Sursa foto: captura instagram/zafferetto

Două italience, Martina Bisio și cumnata sa Martina Gardella, au deshis o fermă agricolă în zona Novese, regiunea Piemonte, în Italia, unde cultivă șofranul pe care apoi îl folosesc pentru a prepara deserturi de înaltă calitate. Astfel au inventat "zafferetto", un amaretto (n. red. un biscuit uscat sau moale făcut cu migdale dulci și amare) cu șofran care a devenit simbolul pasiunii lor comune pentru agricultură și gătit.

Uniunea între cele două produse dă roade, deoarece produsul devine din ce în ce mai popular în vânzările online. Logo-ul lor prezintă o fetiță stilizată, care vrea să recolteze produsul: „Când eu și partenerul meu, Massimiliano, am cumpărat o casă de la țară, primul lucru care ne-a frapat a fost un câmp întins, o raritate în zonă. Așa că am decis să plantez o cultură de șofran, care a ajuns acum la 15.000 de bulbi , care ne ține ocupați pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, dar care produc un produs de o calitate și o aromă excelente.”

Următorul pas, crearea deserturilor pe bază de șofran, a fost facilitat de cumnată, care lucrează în spatele tejghelei la Pasticceria Carrea din Serravalle Scrivia și se pricepe la deserturi, relatează La Stampa. Luni de testare, experimentare și încercare de diferite cantități de ingrediente au dus la crearea unui amaretto cu aromă de șofran, un desert tipic din Apeninii ligurico-piemontezi, care a devenit foarte dorit, cel puțin judecând după succesul său.

Martina Gardella a declarat: „Clienții noștri adoră felul în care șofranul le atinge papilele gustative. Nu imediat, ci încet, imediat după dulceața migdalelor. Lasă o aromă îmbietoare și apreciată.”

Pe lângă Zafferetto, cele două femei s-au gândit să folosească șofranul și în alte deserturi, încurajate de pasiunea lui Franco Carrea pentru experimentare în patiseria sa din Serravalle. Acest lucru a dus la crearea unui desert crocant din migdale cu infuzie de șofran și a unei bezele cu aromă de șofran, cu flori mov și semințe galbene.

Cultivarea șofranului este în plină expansiune, dar are și rădăcini străvechi în zona Alessandriei. Din 1469 Andrea Scotto, un pasionat istoric local, a explicat: « Există documente din 1469, cum ar fi Statutele din Cremolino, care menționează cultivarea șofranului , dar alte documente, de data aceasta de la Gavi și Parodi, vorbesc despre «safrano» ca un condiment cultivat în zonă».