Cel mai bun restaurant din Europa, unde fiecare preparat este gătit la grătar. Ocupă locul 2 în lume, deși se află într-un mic sat

Pasionații de gastronomie vin aici din toate colțurile lumii pentru a gusta preparatele create de chef Bittor Arguinzoniz. Foto: Instagram/ Asador Etxebarri

Așezat într-un sat liniștit din Țara Bascilor, între Bilbao și San Sebastián, înconjurat de munți și vegetație bogată, restaurantul Asador Etxebarri este numărul 1 în Europa și pe locul 2 în lume, potrivit The World's 50 Best Restaurants.

Acesta este considerat de mulți drept definiția perfectă a unui restaurant-destinație. Pasionații de gastronomie vin aici din toate colțurile lumii pentru a gusta preparatele create de chef Bittor Arguinzoniz.

Cu ajutorul focului, bucătarul reușește să transforme ingrediente simple, precum laptele sau carnea de vită, în preparate memorabile. Într-o bucătărie mică, dotată cu grătare realizate după propriile sale planuri, Arguinzoniz pregătește farfurii elegante în care produsul este elementul central. Nu mizează pe tehnici de gastronomie moleculară, ci pe gustul autentic al ingredientelor de calitate.

Focul atinge fiecare preparat din meniu: de la anșoa pe pâine prăjită până la înghețata de lapte cu sfeclă roșie care încheie masa. Printre exemplele emblematice se numără crevetele roșu de Palamós, gătit simplu pe grătar și servit fără garnituri complicate, sau mozzarella proaspătă provenită de la bivolițele crescute de chef, alături de o felie suculentă de roșie.

Ce alegi din meniu?

Deși localnicii preferă adesea varianta à la carte, meniul de degustare este considerat cea mai bună opțiune pentru a descoperi întregul univers Etxebarri. Cele peste 14 feluri sunt servite într-o sală spațioasă, cu vedere spre piața satului.

Oaspeții pot gusta chorizo preparat în casă, dar și delicatese de sezon, precum anghile sau castravete de mare cu fasole verde. Vedeta mesei rămâne însă cotletul de vită fript pe jar. Deși impresionant ca dimensiune, textura fragedă și gustul intens fac ca farfuriile să fie, aproape fără excepție, golite complet.

Povestea unui chef care a rămas fidel originilor

Arguinzoniz a copilărit la câțiva pași de actualul restaurant, într-o casă fără electricitate și gaz, unde mama și bunica găteau la vatră. De peste 30 de ani este fascinat de gătitul la foc, iar această pasiune i-a definit cariera.

A primit numeroase distincții, inclusiv premiul Chefs' Choice și clasări constante în topul The World's 50 Best Restaurants. De altfel, restaurantul a lipsit o singură dată din acest clasament din 2009 până în prezent. În 2025, Asador Etxebarri a fost desemnat Cel mai bun restaurant din Europa, confirmând statutul său de reper al gastronomiei contemporane.