„Am invitat un om al străzii în casa noastră de Crăciun și a rămas cu noi 45 de ani”

Crăciunul este adesea privit ca o perioadă a bunăvoinței, dar un gest de bunătate al unui tânăr cuplu din Marea Britanie, petrecut acum 50 de ani, le-a schimbat viața pentru totdeauna.

Pe 23 decembrie 1975, Rob Parsons și soția lui, Dianne, se pregăteau de Crăciun în casa lor din Cardiff când au auzit o bătaie la ușă. În prag stătea un bărbat care ținea într-o mână un sac de gunoi cu lucrurile sale, iar în cealaltă un pui congelat.

Rob i-a studiat fața și și-a amintit vag de el ca fiind Ronnie Lockwood, pe care îl mai văzuse ocazional la Școala de duminică în copilărie și despre care i se spusese că era „puțin diferit” și să fie amabil cu el.

„I-am spus: «Ronnie, ce-i cu puiul?» El a spus: «Mi l-a dat cineva de Crăciun». Și apoi am spus ceva care ne-a schimbat viața. Și nu sunt sigur de ce am spus. Am spus: «Intră»”, a povestit pentru BBC Rob.

Având doar 27 și 26 de ani la acea vreme, cuplul a simțit nevoia să-l ia sub aripa lor pe Ronnie, care era autist. I-au gătit puiul, l-au lăsat să facă baie și au fost de acord să-l lase să rămână de Crăciun.

Ceea ce a început ca un act de compasiune s-a transformat într-o relație unică, bazată pe iubire și înțelegere, care a durat 45 de ani, până în ziua în care Ronnie a murit.

Rob, acum în vârstă de 77 de ani, și Dianne, acum 76, erau căsătoriți de doar patru ani când l-au primit pe Ronnie în casa lor.

Ronnie avea aproape 30 de ani și rămăsese pe străzi de la vârsta de 15 ani, trăind în și în jurul orașului Cardiff și schimbând frecvent locurile de muncă. Rob îl mai vedea uneori la un club de tineret pe care îl conducea.

Pentru a-l face să se simtă cât mai binevenit, le-au cerut membrilor familiei să-i aducă un cadou de Crăciun, orice, de la o pereche de șosete până la produse de îngrijire personală.

„Mi-l amintesc și acum. Stătea la masa de Crăciun și avea toate aceste cadouri și a început să plângă pentru că nu cunoscuse niciodată un asemenea sentiment de iubire”, a spus Dianne. „A fost incredibil să-l vedem așa”.

Inițial, plănuiseră să-l lase să stea până a doua zi de Crăciun, dar când a venit ziua, nu s-au putut îndura să-l dea afară și au cerut sfatul autorităților.

Centrul pentru persoane fără adăpost le-a spus că Ronnie avea nevoie de o adresă pentru a-și găsi un loc de muncă, a spus Rob, dar „ca să ai o adresă, ai nevoie de un loc de muncă”. „Acesta este paradoxul în care se află foarte mulți oameni fără adăpost”.

Cum a fost viața lui Ronnie până să-i întâlnească pe cei doi soți

Plasat într-un centru de plasament la doar opt ani, Ronnie a dispărut din Cardiff la 11 ani, a spus Rob, iar abia când făcea cercetări pentru cartea sa, A Knock on the Door, a descoperit ce i s-a întâmplat.

Fusese trimis la 320 de kilometri distanță, la o școală descrisă într-un raport ca fiind „o școală pentru băieți subnormali”, unde a locuit timp de cinci ani.

„Nu avea prieteni acolo. Nu avea niciun asistent social care să-l cunoască. Nu avea profesori care să-l cunoască”.

Rob a spus că Ronnie întreba adesea: „Am făcut ceva rău?”, lucru pe care ei cred că l-a preluat din perioada petrecută la școală. „Era mereu îngrijorat că te-a supărat sau că a făcut ceva greșit”.

La 15 ani, Ronnie a fost trimis înapoi la Cardiff „fără nimic”.

Cuplul a spus că la început Ronnie era puțin stângaci, avea dificultăți în a menține contactul vizual, iar conversațiile erau minime. „Dar apoi am ajuns să-l cunoaștem și, sincer, am ajuns să-l iubim”.

Viața alături de Rob și Dianne

L-au ajutat pe Ronnie să obțină un loc de muncă ca gunoier și l-au dus să-și cumpere haine noi după ce au aflat că purta aceleași haine primite în adolescență, la școală.

„Nu aveam copii ai noștri, era ca și cum ți-ai îmbrăca propriii copii pentru școală, eram părinți mândri”, a spus Rob.

„Când am ieșit din magazin, ea [Dianne] mi-a spus: «Are un loc de muncă ca gunoier și l-am îmbrăcat de parcă ar fi directorul Hotelului Dorchester»”, a spus Rob râzând.

Rob, care era avocat, se trezea cu o oră mai devreme pentru a-l duce pe Ronnie la muncă înainte de a merge și el la serviciu.

Când se întorcea acasă, spunea Rob, Ronnie stătea adesea acolo, doar zâmbind, iar într-o seară l-a întrebat: „Ronnie, ce te amuză atât de tare?” Ronnie i-a răspuns: „Rob, când mă duci dimineața la muncă, ceilalți bărbați întreabă: «Cine este cel care te aduce la muncă cu mașina aceea?» Și eu le spun: «Oh, este avocatul meu»”.

„Nu credem că era mândru că era dus la muncă de un avocat, ci credem că poate nu avusese niciodată pe cineva care să-l ducă în prima zi de școală”, a spus Rob. „Și acum are aproape 30 de ani… în sfârșit cineva îl așteaptă la poartă”.

Ronnie avea multe ritualuri cu care se obișnuiseră, inclusiv să golească mașina de spălat vase în fiecare dimineață, iar Rob se prefăcea surprins pentru a nu-l dezamăgi.

„E greu să pari surprins când primești aceeași întrebare marți pe care ai primit-o luni, dar așa era Ronnie. Am făcut asta timp de 45 de ani”, a spus el râzând.

„Avea dificultăți evidente în a citi și a scrie, dar cumpăra zilnic ziarul South Wales Echo”, a adăugat Dianne.

Ronnie le cumpăra aceleași carduri cadou Marks and Spencer în fiecare Crăciun, dar în fiecare an avea aceeași emoție când aștepta reacția lor.

Își petrecea mult din timpul liber la biserica lor locală, strângând donații pentru oamenii fără adăpost și pregătind slujbele, aranjând „meticulos” scaunele.

Dianne își amintește o zi în care a venit acasă cu o altă pereche de pantofi, iar ea l-a întrebat: „Ronnie, unde sunt pantofii tăi?” El i-a spus că un om fără adăpost avea nevoie de ei. „Asta era genul de om care era. Era extraordinar”.

Cum a devenit Ronnie parte din familie

Unul dintre cele mai dificile momente a fost când Dianne a fost diagnosticată cu sindrom de oboseală cronică, existând zile în care nu se putea da jos din pat.

„Aveam o fetiță de trei ani, Rob era plecat cu munca”, a spus Dianne. Dar Ronnie a fost „remarcabil”, pregătind biberoane pentru fiul lor Lloyd, ajutând prin casă și jucându-se cu fiica lor, Katie.

Deși au recunoscut că relația a avut și dificultăți, inclusiv lupta cu dependența de jocuri de noroc a lui Ronnie timp de 20 de ani, nu și-ar fi putut imagina viața fără el.

„Nu este ceva ce aș recomanda ca strategie”, a spus Rob, „dar Ronnie ne-a îmbogățit viața în multe feluri”. „Ronnie avea o inimă mare. Era bun, era frustrant”, a spus Dianne.

„Uneori eram mama lui, alteori asistentul lui social și alteori îngrijitoarea lui. Cineva le-a spus într-o zi copiilor noștri: «Cum v-ați descurcat cu Ronnie când prietenii veneau la voi acasă?» iar ei au spus: «Nu ne gândim la asta, e doar Ronnie»”.

Rob a adăugat: „Copiii noștri nu au cunoscut niciodată viața fără Ronnie. Era acolo înainte să vină ei pe lume și era acolo și după ce au plecat, având propriii lor copii”.

Doar o singură dată cuplul a luat în considerare să-l ajute pe Ronnie să trăiască independent, la câțiva ani după ce s-a mutat la ei.

Pe măsură ce cei doi copii creșteau și spațiul devenea limitat în casa lor cu o singură baie, s-au dus în camera lui Ronnie pentru a-i sugera să-și ia un apartament pe strada lor.

Dar când au intrat, el a repetat acea întrebare cunoscută: „Am făcut ceva rău?”

Rob a spus că Dianne l-a scos repede din cameră, a izbucnit în plâns și a spus: „Nu pot să fac asta”.

Câteva nopți mai târziu, Ronnie a intrat în camera lor și a întrebat: „Noi trei suntem prieteni adevărați, nu-i așa?”. „I-am spus: «Da, Ronnie, noi trei suntem prieteni adevărați»”, a spus Rob. „Și vom fi împreună pentru totdeauna, nu-i așa?”, a întrebat el. „A fost un moment de pauză, probabil prea lung. M-am uitat la Di și am spus: «Da, Ronnie, vom fi împreună pentru totdeauna». Și așa a fost”.

Ronnie a murit la 75 de ani

Ronnie a murit în 2020, la vârsta de 75 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral, iar cuplul spune că îi este teribil de dor de el.

Doar 50 de persoane au avut voie să participe la înmormântare din cauza Covidului, dar „biletele au fost mai căutate decât la un concert Coldplay”, a glumit Rob.

Au primit cel puțin 100 de felicitări de condoleanțe, de la „profesori de la Universitatea Oxford până la politicieni și șomeri”.

După moartea lui, un nou centru de primire de 1,6 milioane de lire sterline, atașat bisericii Glenwood din Cardiff, a fost numit Lockwood House, în onoarea lui Ronnie.

Însă clădirea veche și cea nouă nu se potriveau perfect și era nevoie de fonduri suplimentare pentru a finaliza renovarea.

„Dar nu trebuiau să-și facă griji”, a spus Rob. „Până la ultimul bănuț, era exact suma pe care Ronnie o lăsase în testament. În cele din urmă, omul fără adăpost a fost cel care ne-a pus tuturor un acoperiș deasupra capului”.

„Nu este uimitor? Eu chiar cred că totul a fost menit să se întâmple”, a spus Dianne.

„Oamenii ne întreabă cum a fost posibil – 45 de ani – dar adevărul sincer este că, în multe privințe, s-a întâmplat zi după zi. Ronnie a adus o bogăție sufletească în viețile noastre.”