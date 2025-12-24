„Sunt atât de faine, atât de magice și construiesc mult mai mult decât cultură generală”. De ce o carte bate orice jucărie de Crăciun

Prin povești, copiii își exersează gândirea critică, își îmbogățesc vocabularul și își dezvoltă empatia față de ceilalți. Foto: Getty Images

Părinți din toată lumea sunt îngrijorați că, de Crăciun, copiii lor vor primi dulciuri și jucării zgomotoase sau care au nevoie de asamblare. Mulți vor spune că este bucuria copiilor, însă un cadou la îndemână, ușor de găsit chiar și în Ajunul Crăciunului de cei care au amânat cumpărăturile până în ultimul moment, este o invitație la aventură care le va aduce fericire chiar ani. Acest cadou, de care părinții nu se tem, dimpotrivă, este...o carte.

Fiecare poveste citită împreună cu părinții sau singur îi învață pe cei mici să exploreze, să întrebe și să înțeleagă, transformând lectura într-un obicei de viață care le va aduce beneficii pentru întreaga copilărie și dincolo de ea.

Lectura este un instrument puternic de învățare și dezvoltare. Prin povești, copiii își exersează gândirea critică, își îmbogățesc vocabularul și își dezvoltă empatia față de ceilalți.

De ce este bine să le citim copiilor de când sunt mici

Am vorbit cu Luciana Popiștiu, psihoterapeut integrativ si psiholog clinician, despre importanța lecturii la copii. De când trebuie să începem să le citim copiiilor? Din burtică, îmi răspunde Luciana. Iar această afirmație este susținută de zeci de ani de studii.

„În primii ani de viață, la copii este jocul simbolic specific. Adică ce au nevoie? Să aibă simboluri, personaje și la nivel imaginar acolo ajung să înțeleagă anumite lucruri care vin și în realitatea lor de fapt. Să-i lăsăm să meargă la nivel imaginar, să-și creeze personaje și prin aceste personaje ei trăiesc, exemplifică, explorează foarte mult, așa că e foarte important să le citim că de când sunt foarte mici”, a spus Luciana Popiștiu, psihoterapeut integrativ si psiholog clinician în cadrul Centrului SmartHub al Universității „Lucian Blaga” Sibiu și în cabinetul individual de psihologie.

Dincolo de dezvoltarea limbajului, exersarea gândirii critice, jocul de rol, lectura este extrem de importantă și pentru că ajută la formarea legăturii părinte-copil.

„Sunt tot felul de studii care arată cât de benefic este pentru un copil și ce frumos se poate dezvolta și la nivel cognitiv și la nivelul limbajului. (...) Sunt ca un burete la început și asimilează tot. Inclusiv tonalitatea e foarte importantă, în care citim, și mai ales dacă includem și partea asta de ludic. Dacă părintele își modifică și se joacă cu tonalitatea. (...) Copilul învață. Învață prin joc, în primul rând, învață prin limbajul părintelui, prin tonalitate și e o chestie de conectare atât de importantă. Conectarea e foarte importantă ca și dimensiune în relație de atașament. Și dacă ne creăm astfel de momente, câte beneficii putem să aducem la nivel de relație, de cognitiv, de limbaj, de imaginație.”, a explicat pentru Antena3.ro pshioterapeutul Luciana Popiștiu.

Părinții sunt sfătuiți să creeze o rutină de citit copilului, care nu trebuie să aibă loc neapărat înainte de ora somnului, deși înainte de a adormi, lectura poate ajuta copilul să se liniștească. „Prin citit reușim să facem și partea de co-reglare, că copiii nu reușesc să-și facă neapărat auto-reglarea, ci se reglează printr-un adult și atunci prin citit putem să ajutăm și acolo”, mi-a explicat Luciana.

Iar celor cărora le este greu să intre în această joacă, psihoterapeutul le spune să „își dea voie să exploreze, să încerce”.

„Dacă nu citesc, poate să povestească. Sau să folosească audiobook-uri. Cred că funcționează pentru că te îmbie efectiv să le asculți, să le finalizezi prin tonalitatea lor. Putem face asta pentru că în acele momente poate ne dăm și noi voie să ne realxăm, să ne concetăm, să ne alintăm”, a spus pshioterapeutul Luciana Popiștiu.

Celor cărora li se citește de mici devin adulți care citesc. Este foarte important însă, atrage atenția psihoterapeutul, să nu folosim lectura ca pe o formă de pedeapsă și să fim noi un exemplu pentru ei, adică să nu citim doar cu ei, ci să citim și pentru noi.

„Copilul învață foarte mult prin exemplu, demonstrație, imitație, model. (...) E important să nu o vadă ca pe povară, să nu asocieze cu ceva negativ neapărat și să fie ceva ce îi inspiră. În niciun caz nu pedepsit sau să-i spunem 'ok, nu ieși afară, că o să te pui să citești pentru că nu ai citit'. Să lăsăm copilul să citească în ritmul lui, pe silabe, pe litere. Să citească așa cum poate și să-l încurajăm în acele momente. Să îi oferim o conotație pozitivă a contextului”, a explicat pshioterapeutul Luciana Popiștiu.

Pentru o mamă din Sibiu toate aceste beneficii ale lecturii, dar și iubirea ei de carte și limbi străine, au convins-o să transforme lectura pentru copii într-un business, dar și un dar pentru comunitatea de mame.

Din iubire pentru lectură și...mame

Maternitatea poate fi o experiență care le izolează pe mame. Diana Răcășan a simțit asta pe pielea ei. Când ea era în concediu de creștere a copilului în afară de parcuri nu erau alte opțiuni pentru mamele de copii sub doi ani. A moștenit biblioteca de la bunica pasionată de romane polițiste, iar dragostea de carte a fost cultivată de părinții ei. Abia în facultate însă a descoperit literatura pentru copii.

„Sunt atât de faine, atât de magice și construiesc mult mai mult decât cultură generală. (...) E vorba de conectare cu părintele, dezvoltare, empatie, de a distinge între bine și rău. Față de literatura pentru adulți, esența la citit era de fapt acolo în poveștile pentru copii”, mi-a povestit Diana în cafeneaua din Sibiu unde sâmbătă de sâmbătă are loc D's Reading Space, clubul ei de carte pentru copii.

Nu este un club de carte în sens tradițional. Este destinat, în primul rând, copiilor cu vârste între 0-3 ani și celor cu vârste între 3-6 ani. Cărțile sunt în limba engleză, iar cei mici nu trebuie să le citească de înainte.

Diana alege o temă, apoi o carte pe care le-o citește ea copiilor și apoi urmează activități în ton cu tematica aleasă. Părinții trebuie să participe și ei alături de cei mici.

„Descoperisem cărțile astea în engleză de la zbor, care erau, în viziunea mea încă de pe timpul facultății, sub forma care trebuia să fie pentru un copil. Adică nu în genul ăla de o poveste în care aveai o pagină cu 10-20 de rânduri pe care le citeai și murea copilul până dădeai pagina. Editura asta, de exemplu, cu care am ales să lucrez, a fost tocmai pentru că era interesant pentru copil, citeai două rânduri, mai făceai un sunet, o onomatopee. Nu-s neapărat cele mai clasice povești. Pentru copii e bine să existe un pic de suspans, e bine să existe un pic de dramă”, mi-a explicat Diana.

Absolventă a Facultății de limbi străine, secția engleză-chineză, Diana spune că este extrem de important ca cei mici să fie expuși la cât mai multe limbi străine. Așa că book club-ul organizat de ea este în limba engleză. Este singurul din Sibiu. Ideea a venit tot după multe căutări când era fiica ei mică.

„Am zis ok, facem clubul să de carte într-o variantă în care să fie cartea centrală, să dea tema și după aiarestul activitățile, că e melodia, că e pictatul cu apă, că sunt activitățile care le facem la măsuță sau joc de echipă sau ce facem, toate sunt centrate în jur la tema respectivă.

Dar ideea pentru lectură ar trebui să fie, mai ales pentru copii, în primul rând interactivă. Din toată povestea dacă rămâne cu o idee principală sau cu un personaj principal, mie mi se pare că și-a atins scopul lectura respectivă.

Dacă mai reține și încă trei-patru cuvinte în engleză în cazul nostru e extraordinar. Dar nu, cum și-ar imagina unii părinți că gata, e rachetă în engleză după ce vine la clubul de carte, nu știu, o lună, două, trei, șase nou”, îmi spune Diana.

D's Reading Space e o afacere tânără. A început-o anul trecut, în vară, dar abia în 2025 s-a format o comunitate de părinți care nu doar că vine la clubul de carte, dar cer să se organizeze cât mai des. „Uite că, construind o comunitate de părinți care sunt mega interesați de partea asta de lectură, de limba engleză, de activități împreună cu copilul, am ajuns și la patru ediții pe lună și mi se pare fascinant”, îmi explică Diana, parcă surprinsă și ea de cât de bine a fost primită de părinți afacerea ei.

Taxa pentru clubul de carte organizat la cafenea, sâmbăta, este 40 de lei. Diana nu a renunțat însă nici la clubul de carte gratuit, pe care îl organizează vinerea, la Biblioteca Astra, în prima parte a zilei. Ideal pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

„E ceea ce am vrut eu să ofer înapoi comunității, că eu căutam chestia asta când eram cu fiică-mea și nu am găsit-o nicăieri. (...) Mi se pare că dacă noi în mod gratuit nu promovăm lectura într-un loc în care ar trebui ca lectura să primeze, atunci ceva se întâmplă greșit în toată societatea asta”, îmi spune Diana.

Diana le recomandă tuturor părinților să le citească copiilor, în orice limbă: „De multe ori părinții înțeleg că lectura e doar seara sau doar în momentul somnului, că e de prânz, că e de seară. Dar lectura poate să fie în orice moment al zilei și să fie ca un moment de divertisment în care, nu știu, se mai maimuțăresc ambii părinți, fac partea asta de joc de rol”.

Răspunsul comunității de părinți care vin la clubul de carte organizat de Diana a fost în mare parte încurajator. Au fost și cei dezamăgiți de faptul că nu se predă efectiv limba engleză, ca la școală, dar și cei reticenți în a se implica în activitățile pe care Diana le organizează. Diana îmi spune că înțelege ambele puncte de vedere, dar feedback-ul primit de la părinții care vin sâmbătă de sâmbătă la clubul de carte, care o caută la târguri și festivaluri, îi arată că este pe drumul cel bun și formatul ales de ea este unul de succes.

Recomandări de cărți pentru copii

Editura ap! (ACT și Politon) au recomandat redacției Antena3.ro câteva titluri pline de farmec, care pot transforma iarna copiilor într-una de neuitat.

„Bunicile sunt pentru iubire”, de Misty Black: O carte-talisman pentru copiii de 3-8 ani, plină de căldură și ilustrații adorabile. Lectura acestei cărți devine prilejul ideal pentru discuții blânde despre familie, recunoștință și legătura magică dintre bunici și nepoți. Autoarea Misty Black și ilustratoarea Marina Batrak creează o poveste care îi liniștește pe cei mici înainte de culcare și îi ajută să descopere cât de norocoși sunt să fie iubiți.

„Sunt de neoprit! 10 modalități de a te avânta în viață", de Dr. Wayne W. Dyer și Kristina Tracy: O carte veselă, colorată și plină de învățăminte, care îi încurajează pe cei mici să fie încrezători și curioși. O adaptare atractivă a uneia dintre cele mai cunoscute lucrări motivaționale ale lui Wayne Dyer (What Do You Really Want for Your Children?, volum adresat adulților), cartea le dă copiilor idei simple, dar puternice, despre cum să fie perseverenți, cum să își urmeze visurile și cum să găsească bucurie în fiecare zi.

Tracy: O carte veselă, colorată și plină de învățăminte, care îi încurajează pe cei mici să fie încrezători și curioși. O adaptare atractivă a uneia dintre cele mai cunoscute lucrări motivaționale ale lui Wayne Dyer (What Do You Really Want for Your Children?, volum adresat adulților), cartea le dă copiilor idei simple, dar puternice, despre cum să fie perseverenți, cum să își urmeze visurile și cum să găsească bucurie în fiecare zi.

„Mic tratat de botanică al zânelor", de Caroline Scheuer, cu ilustrații de Chloé Dijon: O carte-cadou spectaculoasă, perfectă pentru copiii care iubesc natura și magia. Micuții descoperă 20 de plante și beneficiile lor, ghidați de zânele care trăiesc în fiecare floare și frunză. Este o poveste educativă, dar și o invitație la creativitate și explorare responsabilă, născută din convingerea autoarei că natura este cel mai frumos profesor. Este o carte care se adresează copiilor, dar din care și cei mari vor avea multe de învățat.

O carte-cadou spectaculoasă, perfectă pentru copiii care iubesc natura și magia. Micuții descoperă 20 de plante și beneficiile lor, ghidați de zânele care trăiesc în fiecare floare și frunză. Este o poveste educativă, dar și o invitație la creativitate și explorare responsabilă, născută din convingerea autoarei că natura este cel mai frumos profesor. Este o carte care se adresează copiilor, dar din care și cei mari vor avea multe de învățat.

„Adio, probleme! Cum să vorbești cu lucrurile care te sâcâie", de Saje Dyer și Dr. Wayne W. Dyer: Inspirată dintr-o poveste reală, cartea îi ajută pe copii să înțeleagă diferența dintre lucrurile pe care le pot schimba și cele pe care trebuie să le accepte. Un volum sensibil, empatic, plin de ilustrații calde, care le oferă copiilor un instrument esențial: felul în care își pot transforma „micile probleme" în lecții de viață și în exerciții de încredere în sine.

„Autobuzul Energiei pentru Copii: O poveste despre cum să rămâi pozitiv și să depășești greutățile", de Jon Gordon: O poveste tonică despre optimism, prietenie și puterea de a ne schimba perspectiva. George, personajul principal, învață, cu ajutorul șoferiței Joy, cum să treacă peste zilele grele, fricile și provocările de la școală și de acasă. Cartea este îndrăgită deopotrivă de părinți și copii, fiind un ghid blând pentru gândire pozitivă și reziliență.

„Cea mai bună zi proastă", de Mark Batterson și Summer Batterson Dailey: O carte amuzantă și emoționantă despre un băiețel care descoperă, pas cu pas, că zilele proaste pot deveni cele mai bune, dacă știm cum să le privim. Perfectă pentru serile liniștite în familie, această poveste îi ajută pe cei mici să își gestioneze emoțiile și să descopere magia ascunsă în fiecare întâmplare, chiar și în cele care par neplăcute;

Această selecție este o picătură în oceanul de cărți de copii, disponibile pe piața de carte din România din prezent. Este însă începutul ideal pentru cei care nu știu de unde să pornească pe acest drum al lecturii cu copiii.

„Fie că vorbim despre magie, natură, bunici, optimism sau curaj, fiecare carte din această selecție este un dar de suflet – un cadou care luminează sărbătorile și rămâne în memorie mult timp după ce bradul a fost strâns. În acest sezon al bucuriei, puneți sub brad o poveste. Copiii vor deschide nu doar o carte, ci o lume întreagă”, a transmis Editura ap! într-un comunicat pentru Antena3.ro.

Recomandarea psihologului pentru părinți

În loc de încheiere, am rugat-o pe psihoterapeuta Luciana Popiștiu să recomande ce cărți ar trebui să citească părinții ca să înțeleagă mai bine cum funcționează creierele celor mici, emoțiile lor, cum îi putem ajuta să își regleze aceste emoții și cum să formăm un atașament sigur cu copiii noștri. Iată recomandările psihoterapeutului.

„Creierul copilului tău”, de dr. Daniel Siegel: „E o carte ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în creierul copilului nostru și să putem să ajutăm să conținem emoțile, să facem partea de coreglare.”

„Tehnici de autoreglare prin joc. Pentru părinți și copii", de dr. Andreea Abe Neagu: „Avem și cartea și cardurile de coreglare și autoreglare care pot să îi ajute pe părinți."

„Cum să crești copii puternici mental", de dr. Daniel G. Amen: „E una dintre cărțile pe care chiar le recomand, e foarte valoroasă".

„Tine-ți copiii aproape", de dr. Gabor Mate: „E una dintre cărțile de referință, care pot să ajute".

„E una dintre cărțile de referință, care pot să ajute”. „Nu exista părinte perfect”, de dr. Isabelle Filliozat: „O carte despre limite și cum pot să ajute”.