A apărut focar de râie într-un spital din România. Mai mulți pacienți infectați au fost izolați. Autoritățile au început o anchetă

Publicat la 13:17 09 Ian 2026

Apariția focarului de scabie în Spitalul de Psihiatrie Jebel este anchetată de autorități. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un focar de scabie - boală cunoscută colocvial drept "râie" - a fost confirmat vineri de autoritățile de specialitate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș.

Trei pacienți bolnavi psihic au fost diagnosticați cu această afecțiune.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Timiș, cei trei au fost izolați și primesc tratament de specialitate.

Instituția susține că situația este sub control și precizează că se fac verificări pentru a stabili cum s-a ajuns în această situație.

Comunicatul Direcției de Sănătate Publică

"În cursul zilei de ieri, 8 ianuarie a.c., Direcția de Sănătate Publică Timiș a fost informată de către Spitalul de Psihiatrie Jebel cu privire la existența a trei cazuri de infestare cu scabie în randul pacienților internați, cazuri confirmate în data de 30 decembrie 2025.

Unitatea sanitară a demarat o anchetă epidemiologică internă și a instituit măsurile de prevenție ce se impun în astfel de situații.

Pacienții au fost izolați și urmează tratamentul recomandat de către medicul dermatolog.

Direcția de Sănătate Publică Timiș a constituit o echipă mixtă de control, formată din reprezentanți ai Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică și ai Serviciului Control, care se va deplasa la Spitalul de Psihiatrie Jebel în vederea verificării și constatării, urmând a se aplica măsuri, dacă situația o va impune", a transmist DSP Timiș într-un comunicat.

Ce este și cum se manifestă scabia, o boală specifică persoanelor cu condiții precare de igienă

Potrivit informațiilor de pe site-urile clinicilor medicale, scabia (termenul popular fiind râia) este o afecțiune care se dezvoltă în urma penetrării pielii de un parazit.

Se manifestă prin mâncărimi intense, bubițe roșii care apar între degete, între pliurile pielii, la încheieturi și în zona genital, dar şi prin leziunile specifice de grataj (apărute în urma scărpinării).

Este este una dintre cele mai întâlnite patologii dermatologice în țările în curs de dezvoltare şi la persoanele care trăiesc în condiţii precare de igienă.

Răspândirea bolii se face prin contact direct sau indirect, fiind încadrată drept boală cu transmitere sexuală.

De asemenea, folosirea în comun a hainelor sau a așternutului este o metodă frecventă de transmitere la om. S-a stabilit că acarienii care provoacă scabia pot supraviețui pe haine sau lenjerie de pat timp de două până la trei zile.

Perioada de incubație este de 2 până la 6 săptămâni. După această perioadă, apar pruritul, care se manifestă în special pe parcursul nopții și leziunile cutanate.

Pielea devine inflamată, prezintă blistere și pete roșii.

Scabia poate determina complicații care necesită tratament cu antibiotice

Potrivit medicilor, scabia se tratează ușor, cu medicamente care se aplică pe piele și distrug acarienii și ouăle acestora.

Chiar și așa, mâncărimea poate să se manifeste timp de câteva săptămâni după începerea tratamentului.

Cea mai frecventă complicație a scabiei o reprezintă infecția bacteriană streptococică ori stafilococică a pielii. Ea apare din cauza scărpinatului intens.

Starea se complică și mai mult dacă se infectează folicurii piloși.

Este posibil ca medicul de la specialitatea dermatovenerologie să recomande antibiotice pentru tratarea infecției de la nivel cutanat.