Matt Damon spune că eliminarea unui singur lucru din dietă l-a adus la „greutatea din liceu”. A slăbit 10-15 kg pentru filmul „Odiseea”

2 minute de citit Publicat la 11:16 09 Ian 2026 Modificat la 11:16 09 Ian 2026

Actorul Matt Damon, în octombrie 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Actorul Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, spune că o schimbare în dietă l-a făcut mai subțire decât a fost în ultimii ani.

În timpul unei apariții în episodul de miercuri al podcastului „New Heights”, Damon a vorbit despre cum s-a pregătit pentru cel mai recent rol al său din filmul „The Odyssey” (n.r. Odiseea).

„Eram într-o formă foarte bună. Am slăbit mult. El a spus că mă vrea suplu, dar puternic. Este un lucru ciudat”, i-a spus Damon gazdelor Jason și Travis Kelce, referindu-se la regizorul filmului, Christopher Nolan, potrivit Business Insider.

Cum a slăbit Matt Damon atât de mult

Pentru a obține acea formă fizică, Damon a spus că a eliminat un singur lucru din dieta sa.

„Literalmente, doar din cauza acestui alt lucru pe care l-am făcut cu medicul meu, am încetat să mai mănânc gluten”, a spus Damon. „Obișnuiam să cântăresc între 185 și 200 pounds (83-90 kg). Am făcut întregul film la 167 (75,8 kg). Și nu am mai fost atât de ușor de pe vremea liceului. Așa că a fost mult antrenament și o dietă foarte strictă.”

Actorul a spus că lucrează cu un antrenor și a comparat pregătirea fizică cu modul în care frații Kelce s-ar pregăti pentru un sezon de fotbal, antrenamentul devenind parte din rutina sa zilnică.

„Știi, este ca și cum ar fi pur și simplu o parte din ziua ta. Face parte din munca ta, nu? Și ajungi să intri într-o rutină și chiar să-ți construiești ziua în jurul tuturor acelor lucruri”, a spus Damon.

Actorul a adăugat că nu a mai consumat gluten de atunci. „Am terminat. Am terminat. Totul este fără gluten”, a spus Damon.

Glutenul nu este neapărat dăunător

O dietă fără gluten elimină glutenul, o proteină care se găsește în cereale precum grâul, orzul și secara. Este adesea adoptată din motive medicale sau digestive, inclusiv pentru a gestiona simptomele bolii celiace.

Pentru majoritatea oamenilor, glutenul nu este neapărat dăunător.

„Dovezile sugerează că, pentru sănătatea generală, accentul ar trebui pus pe o dietă integrală, minim procesată, bazată pe plante, care poate include cereale ce conțin gluten”, a declarat pentru Business Insider în 2021 Grace Fjeldberg, dietetician autorizat în cadrul Mayo Clinic Health System.

În ciuda popularității sale, o dietă fără gluten nu duce neapărat la pierdere în greutate și nu este o abordare universală pentru o sănătate mai bună.

Damon nu este străin de a ajunge în formă maximă pentru un rol.

Într-un interviu BBC din 2016, Damon a spus că revenirea în formă pentru întoarcerea sa în franciza Bourne a fost „brutală”, după ultima sa apariție din „The Bourne Ultimatum” (2007).

„Pentru primul film Bourne aveam 29 de ani și credeam că a fost o muncă grea să ajung în formă”, a spus Damon.

„Acum am 45 de ani și este pur și simplu brutal. Am filmat această scenă de luptă fără mănuși chiar de ziua mea de 45 de ani și a fost mult de muncă ca să ajung acolo”, a adăugat el.