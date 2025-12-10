Două F-18 americane au survolat, peste 30 de minute, spaţiul aerian din Golful Venezuelei. Cresc tensiunile între Washington şi Caracas

Zborul a avut loc într-o zonă a golfului situată la aproximativ 160 de kilometri nord-est de Maracaibo, al doilea cel mai populat oraş din Venezuela. Foto: Getty Images

Două avioane de luptă F-18 ale Forţelor Aeriene Americane au survolat marţi, timp de aproape 40 de minute, spaţiul aerian deasupra Golfului Venezuelei din Marea Caraibilor, potrivit serviciului de monitorizare a aviaţiei Flightradar24. Survolul reprezintă un nou gest de intensificare a presiunii Washingtonului asupra guvernului condus de Nicolas Maduro, relatează EFE, potrivit Agerpres.



Zborul a avut loc în jurul orei locale 12:00 (16:00 GMT) într-o zonă a golfului situată la aproximativ 160 de kilometri nord-est de Maracaibo, al doilea cel mai populat oraş din Venezuela.



Aparatele, indentificate ca două avioane de vânătoare şi de atac la sol F-18 varianta F, şi-au schimbat altitudinea de mai multe ori, după care au zburat spre nord până la un punct situat la aproximativ 50 de kilometri vest de Aruba, unde se presupune că staţionează portavionul USS Gerald Ford, cel mai mare şi mai sofisticat din dotarea US Navy.



Pentagonul a trimis acum câteva săptămâni această navă, care s-a alăturat unui contingent imens pe care Washingtonul îl menţine în sudul Caraibelor de la sfârşitul verii şi care reprezintă cea mai mare desfăşurare a sa în regiune din ultimele decenii.



Intruziunea în spaţiul aerian venezuelean s-a produs în ciuda faptului că autorităţil de la Caracas ar fi putut utiliza baterii antiaeriene de fabricaţie rusă pentru a doborî avioanele.



Acest survol face parte din operaţiunea "Southern Spear", în cadrul căreia Administraţia Trump a decis să trimită aproximativ 15.000 de soldaţi în apele din apropierea Venezuelei, argumentând că este vorba de o operaţiune antidrog.



În acelaşi timp, Washingtonul îi acuză pe Maduro, o bună parte a guvernului său şi vârfului armatei venezuelene că s-ar afla la conducerea "Cartelului Soarelui", o organizaţie a cărei existenţă Administraţia americana pentru controlul drogurilor (Drug Enforcement Administration/DEA) a dezvăluit-o recent în timpul mandatului lui Trump.



Caracas, la rândul său, insistă că desfăşurarea militară a SUA nu este altceva decât o campanie de presiune pentru a forţa o schimbare de guvern în Venezuela.