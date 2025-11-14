SUA s-ar pregăti de război cu Venezuela. Lui Trump i s-au prezentat opțiunile pentru o intervenție militară. Ce este „Sulița Sudică”

14 Noi 2025

Foto: Profimedia Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost informat despre care sunt opțiunile administrației pentru operațiuni militare în interiorul Venezuelei, în condițiile în care liderul de la Casa Albă continuă să ia în calcul o intervenție în țara sud-americană, au declarat patru surse pentru CNN.

Trump nu s-a decis încă asupra felului în care va merge mai departe și continuă să evalueze riscurile și beneficiile unei campanii de anvergură împotriva Venezuelei.

Președintele american și-a exprimat, anterior, în interiorul administrației, rezervele cu privire la o acțiune militară prin care să se încerce eliminarea de la putere a lui Nicolas Maduro. Donald Trump se teme că o astfel de mișcare ar putea să nu aibă succes.

Deși briefingul de miercuri a inclus un set actualizat de opțiuni pe care președintele să le ia în considerare, nu există încă indicii că liderul american este pregătit să ia o decizie, a declarat una dintre surse.

O altă sursă familiarizată cu situația spune că opțiune sunt similare celor care au mai fost discutae la Pentagon, iar unele au apărut chiar public, în ultimele săptămâni.

Opțiunile de ținte – pe care Comandamentul Sudic al armatei SUA le pregătește cu ajutorul unor celule – sunt parte din operațiunea „Sulița Sudică” (n. red. eng. – SOUTHERN SPEAR), conform unui oficial american de rang înalt.

Planurile i-au fost prezentate lui Trump de către oficialii săi din echipa de securitate națională, inclusiv Pete Segseth și șeful militar al armatei SUA, generalul Dan Caine.

Hegseth a anunțat operațiunea, joi seară, pe Twittr, dar nu a dat niciun detaliu.

„Condus de grupul de lucru comun, Southern Spear și Southcom, această misiune ne apără patria, îi elimină pe narco-teroriști din emisfera noastră și apără țara de drogurile care ne omoară oamenii.

Emisfera vestică este vecinătatea Americii, iar noi o vom proteja ”, a scris secretarul american al apărării.

Anterior, Comandamentul Sudic anunțase o operațiune numită „Southern Spear” și în Ianuarie. Anunțul de atunci informa că vor fi folosite „vase robotice de suprafață, vase interceptor și dispozitive care pot decola și ateriza vertical” pentru a ajuta la operațiunile contra drogurilor.

Portavionul USS Gerald R. Ford, denumit de marina SUA drept „cel mai capabil, adaptabil și letal din lume” a ajuns în Marea Caraibilor în această săptămână, pe fondul unei acumulări serioase de armament și personal militar al SUA în regiune.

Lui Trump i s-a prezentat o gamă de opțiuni pentru Venezuela, inclusiv lovituri aeriene asupra instalațiilor militare ale țării, clădirilor guvernamentale sau rutelor de transport a drogurilor.

De asemenea, Trump a primit și opțiunea unei operațiuni care să-l țintească direct pe Maduro.

CNN a scris, anterior, că președintele lua în considerare planurile de a ținti direct fabricile de coacină și rutele de transport pentru droguri din interiorul Venezuelei.

Există, însă, și posibilitatea ca administrația americană să renunțe la orice plan de acțiune împotriva Venezuelei.

Oficialii administrației SUA le-au spus, săptămâna trecută, membrilor Congresului că SUA nu are o justificare juridică pe care să o folosească pentru a ataca ținte terestre în Venezuela, dar că e posibil ca un pretext să fie găsit.

De asemenea, Trump a declarat la interviul „60 de minute” de la CBS că nu ia în considerare lovituri directe împotriva Venezuelei, în ciuda faptului că a părut deschis ideii, în trecut.

Conform persoanelor familiarizate cu discuțiile, Trump a părut reticent față de ideea de face lucruri care ar putea să se transforme într-un eșec pentru SUA sau să pună militari americani în pericol.

Pregătiri de război de ambele părți

La mijlocul acestei săptămâni, Venezuela anunța o „mobilizare masivă” a armatei sale – personal militar, armament și echipamente – ca urmare a recentei acumulări de vase de război și trupe ale SUA în Marea Caraibilor.

Forțele terestre, aeriene, navale și rezerviștii vor face exerciții de-a lungul zile de miercuri, conform ministrului apărării venezuelean, Vladimir Padrino Lopez, care a descris desfășurarea de trupe drept un răspuns la „amenințarea imperialistă” a Statelor Unite.

Pe lângă unitățile militare regulate, exercițiile vor implica și Miliția Bolivariană, o forță de rezervă formată din civili și care a fost creată de Hugo Chavez. Ea poartă numele lui Simon Bolivar, revoluționarul din secolul al XIX-lea care a condus mișcările de independență din Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru, Panama și Bolivia în fața Spaniei.

Padrino Lopez, care a spus că ordinul a venit direct de la Nicolas Maduro, a declarat că obiectivul exercițiului este acela de a „optimiza comunicațiile, comanda și controlul” armatei pentru asigurarea apărării țării.

În comunicatul său de marți, Padrino Lopez a descris desfășurarea forțelor armate venezuelene drept parte a planului de anvergură „Planul de Independență 200” – o strategie civico-militară menită să producă o mobilizare a forțelor convenționale, alături de miliții și de poliție pentru a apăra țara.

Armata Venezueleană – Forțele Armate Naționale Bolivariene – are în jur de 123.000 de militari. Maduro a susținut că milițiile sale de voluntari au peste opt milioane de rezerviști, însă experții pun la îndoială acest număr, dar și calitatea antrenamentelor acestor trupe.

Odată cu sosirea portavionului Ford, armata SUA ar avea în jur de 15.000 de militari în regiuni. O parte semnificativă a desfășurărilor SUA erau deja în regiune înainte de sosirea USS Ford – Grupul Amfibiu Iwo Jima, Unitatea Expediționară a 22-a – peste 4.500 de pușcași și marinari, trei distrugătoare ghidate de rachete, un submarin de atac, o navă specială de operațini, un crucișător cu rachete ghidate și un avion de recunoaștere P-8 Poseidon.

În același timp, SUA au desfășurat 10 avioane F-35 în Puerto Rico, insula care a devenit centrul militar american în timp ce guvernul american se concentrează pe Marea Caraibilor. Acolo sunt desfășurate și cel puțin trei drone MQ-9 reaper și 5.000 militari.

La sfârșitul lui octombrie, de asemenea, mai multe bombardiere americane au zburat și făcut antrenamente în apropierea Venezuelei, într-o „demonstrație de atac”.