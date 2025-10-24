Trump a trimis portavionul USS Gerald R. Ford în America Latină. Ce misiune va avea cea mai scumpă navă de război din istorie

SUA au decis să desfășoare portavionul USS Gerald R. Ford în sprijinul operațiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunțat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune, potrivit Agerpres.

"În sprijinul directivelor președintelui (Donald Trump) de destructurare a organizațiilor criminale transnaționale și de combatere a narco-terorismului în vederea protejării teritoriului național, ministrul războiului a ordonat portavionului Gerald R. Ford (...) să se îndrepte" spre zona de comandă corespunzând Americii Centrale și de Sud ( USSOUTHCOM), a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării american, Sean Parnell, pe rețeaua de socializare X.

"Prezența sporită a forțelor americane în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și combate actorii și activitățile ilicite care compromit siguranța și prosperitatea teritoriului Statelor Unite și securitatea noastră în emisfera vestică", afirmă în aceeași postare Sean Parnell.

Portavionul Gerald R. Ford este unul dintre cele mai mari din lume, iar purtătorul de cuvânt citat nu a precizat cănd acesta împreună cu grupul naval care îl însoțește vor ajunge în zonă.

Ce este Gerald R. Ford

Ford, un portavion „primul din clasa sa”, este prezentat de Marină ca fiind cea mai mare navă de război construită vreodată în lume.

USS Gerald R. Ford este cea mai scumpă navă de război creată vreodată: a costat 13,27 miliarde de dolari. Este şi cel mai puternic și cel mai modern portavion din lume, pentru că poate transporta 90 de avioane de luptă ce pot fi lansate practic la foc automat.

Hegseth a declarat vineri dimineață că SUA au efectuat un atac peste noapte împotriva unei ambarcațiuni, despre care a spus că era operată de un cartel de droguri și care transporta narcotice în Caraibe.

Atacul, despre care Hegseth a spus că a ucis șase persoane, aduce numărul total cunoscut al ambarcațiunilor vizate la 10 și numărul persoanelor ucise la 43 de când SUA și-au început campania luna trecută.

Trump a trimis şi bombardiere nucleare să amenințe Venezuela

Armata americană a trimis, săptămâna trecută, trei bombardiere B-52 în misiuni în apropierea coastei Venezuelei, potrivit unui purtător de cuvânt al Global Strike Command, în timp ce administrația Trump continuă să exercite presiuni asupra guvernului președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Un înalt oficial american a afirmat, conform New York Times, că acțiunea este o "demonstraţie de forţă".

B-52 este un bombardier cu rază lungă de acțiune capabil să transporte arme convenționale sau nucleare, potrivit Forțelor Aeriene. Acesta a fost utilizat pe scară largă în războaiele din Irak și Afganistan, conform CBS.

Misiunea a venit în urma unei creșteri de o lună a activității militare în apele din largul Venezuelei. Președintele Trump a desfășurat opt ​​nave de război, un submarin cu propulsie nucleară și avioane de vânătoare în zonă. În total, aproximativ 10.000 de forțe americane sunt detașate în regiunea Caraibelor, fie pe nave, fie în Puerto Rico.