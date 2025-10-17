Trump trimite bombardiere nucleare să amenințe Venezuela. „Este o demonstrație de forță”

Americanii şi-au desfășurat bombardierele capabile să lanseze arme nucleare în coasta Venezuelei, într-o "demonstraţie de forţă" . FOTO: Getty Images

Armata americană a trimis, miercuri, trei bombardiere B-52 în misiuni în apropierea coastei Venezuelei, potrivit unui purtător de cuvânt al Global Strike Command, în timp ce administrația Trump continuă să exercite presiuni asupra guvernului președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Un înalt oficial american a afirmat, conform New York Times, că acțiunea este o "demonstraţie de forţă".

Datele de pe Flightradar24 arată că avioanele au survolat Marea Caraibelor, miercuri, zburând la aproximativ 240 km nord de Venezuela.

Ce este bombardierul B-52

B-52 este un bombardier cu rază lungă de acțiune capabil să transporte arme convenționale sau nucleare, potrivit Forțelor Aeriene. Acesta a fost utilizat pe scară largă în războaiele din Irak și Afganistan, conform CBS.

Misiunea vine în urma unei creșteri de o lună a activității militare în apele din largul Venezuelei. Președintele Trump a desfășurat opt ​​nave de război, un submarin cu propulsie nucleară și avioane de vânătoare în zonă. În total, aproximativ 10.000 de forțe americane sunt detașate în regiunea Caraibelor, fie pe nave, fie în Puerto Rico, a aflat miercuri CBS News.

De asemenea, armata a efectuat atacuri aeriene asupra a cel puțin cinci presupuse ambarcațiuni care transportau droguri în apropierea Venezuelei de luna trecută. Iar miercuri, domnul Trump a recunoscut că a autorizat operațiuni secrete ale CIA în țara sud-americană și a declarat că administrația sa are în vedere atacuri terestre asupra traficanților de droguri.

Tensiunile au crescut între SUA și Maduro, pe care administrația Trump l-a acuzat de colaborare cu carteluri și bande precum Tren de Aragua. Maduro a fost pus sub acuzare în Manhattan pentru narcoterorism în urmă cu cinci ani, iar administrația a majorat recompensa pentru capturarea sa la 50 de milioane de dolari la începutul acestui an.

Maduro a negat legăturile cu cartelurile de droguri și a criticat administrația Trump pentru atacurile sale asupra presupuselor nave de droguri, acuzând-o că complotează o schimbare de regim. Domnul Trump nu a declarat public că dorește înlăturarea lui Maduro, ale cărui victorii electorale din 2018 și 2024 au fost marcate de acuzații pe scară largă de fraudă.

Trump ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela

Liderul de la Casa Albă a spus, într-o discuţie cu militari, că SUA "trebuie să ia în considerare" operațiuni terestre în această ţară.

Trump le-a spus unor militari că loviturile americane împotriva navelor din apropierea Venezuelei au pus capăt transporturilor de droguri pe mare, iar acum Statele Unite 'trebuie să ia în considerare' operațiuni terestre. Casa Albă nu a adăugat detalii.