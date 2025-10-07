Trump ordonă încetarea demersurilor diplomatice către Venezuela şi ia în calcul operațiuni terestre în această ţară. Sursă colaj foto: Hepta

Diplomatul american Richard Grenell, emisar prezidențial pentru misiuni speciale, a afirmat că președintele Donald Trump i-a ordonat luni să își înceteze orice eforturi diplomatice pentru un acord cu Venezuela. De asemenea, liderul de la Casa Albă a spus, într-o discuţie cu militari, că SUA "trebuie să ia în considerare" operațiuni terestre în această ţară.

Știrea a fost difuzată în premieră de ziarul New York Times şi preluată de Agerpres după ce Trump a anunțat Congresul de la Washington că Statele Unite sunt angajate într-un 'conflict armat non-internațional' cu cartelurile de producători și traficanți de droguri, iar forțele armate americane au lovit mai multe vase în largul coastelor Venezuelei.

Președintele a susținut, fără a prezenta dovezi, că vasele respective transportau droguri.

Deși au apărut informații conform cărora Trump analizează eventualitatea unor lovituri pe teritoriul venezuelean, totuși președintele american nu a decis încă dacă să treacă la faza următoare a campaniei militare, a declarat Grenell agenției Reuters.

Înaltul oficial a precizat că liderul de la Casa Albă i-a dat instrucțiunile respective încă de joia trecută, în cadrul unei întrevederi în Biroul Oval la care au participat comandanți militari de rang înalt.

Duminică, Trump le-a spus unor militari că loviturile americane împotriva navelor din apropierea Venezuelei au pus capăt transporturilor de droguri pe mare, iar acum Statele Unite 'trebuie să ia în considerare' operațiuni terestre. Casa Albă nu a adăugat detalii.

Tensiuni din ianuarie

Tensiunile între Washington și Caracas s-au intensificat din ianuarie, când Trump și-a început cel de-al doilea mandat prezidențial. Președintele venezuelean Nicolas Maduro a respins afirmațiile SUA conform cărora în țara sa se produc droguri și a susținut că americanii speră să îl doboare de la putere; Trump a minimalizat însă posibilitatea unei schimbări de regim în Venezuela.

În august, Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru orice informații care ar duce la arestarea lui Maduro, pe care îl acuză de legături cu traficul de droguri și cu grupări criminale. Liderul de la Caracas respinge acuzațiile.

Luni, a fost alarmă la Ambasada SUA din Venezuela

Președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodriguez, a declarat, duminică, faptul că Washingtonul a fost avertizat cu privire la o „operațiune sub steag fals” condusă de „sectoare extremiste ale dreptei venezuelene locale”, care urmăresc plantarea de explozibili la Ambasada SUA din Caracas, conform Bloomberg.

Într-un mesaj pe contul său de Telegram, Rodriguez a transmis că presupusele planuri au fost raportate americanilor prin trei canale diferite.

El a adăugat că o ambasadă europeană a fost, de asemenea, alertată cu privire la planuri, dar nu a specificat care dintre ele. Venezuela a rupt relațiile cu Statele Unite în 2019, iar personalul diplomatic american a părăsit sediul central în acel an.