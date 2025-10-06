Alarmă la Ambasada SUA din Venezuela. Autoritățile din Caracas au transmis că extremiștii plănuiesc plantarea de explozibili

Alarmă la Ambasada SUA din Venezuela. Autoritățile din Caracas au transmis că extremiștii plănuiesc plantarea de explozibili. Foto: Hepta

Președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodriguez, a declarat, duminică, faptul că Washingtonul a fost avertizat cu privire la o „operațiune sub steag fals” condusă de „sectoare extremiste ale dreptei venezuelene locale”, care urmăresc plantarea de explozibili la Ambasada SUA din Caracas, conform Bloomberg.

Într-un mesaj pe contul său de Telegram, Rodriguez a transmis că presupusele planuri au fost raportate americanilor prin trei canale diferite.

El a adăugat că o ambasadă europeană a fost, de asemenea, alertată cu privire la planuri, dar nu a specificat care dintre ele. Venezuela a rupt relațiile cu Statele Unite în 2019, iar personalul diplomatic american a părăsit sediul central în acel an.

Venezuela acuză că avioanele americanilor s-au apropiat de coastă

Relațiile dintre Venezuela şi SUA sunt foarte tensionate. Săptămâna trecută, cinci avioane de vânătoare americane "au îndrăznit să se apropie" de zonele de coastă ale Venezuelei, a denunţat ministrul Apărării, Vladimir Padrino, în contextul creşterii tensiunilor dintre cele două ţări în urma desfăşurării de nave de război de către Washington în largul Caraibelor.

"Imperialismul nord-american a îndrăznit să se apropie de coastele Venezuelei", a declarat Vladimir Padrino într-un discurs la televiziunea de stat. "Sistemul de apărare aeriană al Venezuelei" a detectat cinci "avioane de luptă", a spus el, fără a da detalii.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgenţă în întreaga ţară în caz de "agresiune" din partea Statelor Unite care au desfăşurat nave de război în Caraibe, a anunţat luni vicepreşedinta Delcy Rodriguez.

Trump declară "război" cartelurilor de droguri

Donald Trump a trimis, prin intermediul Pentagonului, o notificare Congresului prin care spune că "SUA sunt angajate într-un conflict armat împotriva cartelurilor de droguri". Acţiunea vizează un sprijin legal din partea acestuia pentru recentele operaţiuni ale Washingtonului în largul coastelor Venezuelei.

Scrisoarea, obţinută de AFP de la o sursă parlamentară care a cerut anonimatul, intervine după desfăşurarea la sfârşitul lunii august a mai multor nave militare în Marea Caraibilor şi distrugerea a cel puţin trei ambarcaţiuni în această zonă, care ar fi fost implicate - potrivit Washingtonului - în traficul de droguri, operaţiune soldată cu cel puţin 17 morţi.

Unii jurişti au subliniat că aceste lovituri ieşeau din orice cadru juridic, iar această declaraţie oficială urmăreşte, potrivit administraţiei Trump, să servească la justificarea legală a operaţiunilor angajate în largul coastelor Venezuelei.

"Un astfel de raport către Congres este necesar din punct de vedere legal în urma oricărui eveniment în care forţele armate americane au fost implicate într-un atac", a precizat pentru AFP un responsabil al Casei Albe.