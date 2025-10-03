Venezuela a acuzat că cinci avioane de vânătoare ale SUA s-au apropiat de zonele de coastă. Cresc tensiunile între cele două ţări

Tensiunile cu Venezuela au crescut din cauza traficului de droguri și a atacului letal lansat de SUA la începutul săptămânii asupra unei ambarcațiuni care transporta presupuşi traficanţi și narcotice. sursa foto: Getty

Cinci avioane de vânătoare americane "au îndrăznit să se apropie" de zonele de coastă ale Venezuelei, a denunţat joi ministrul Apărării, Vladimir Padrino, în contextul creşterii tensiunilor dintre cele două ţări în urma desfăşurării de nave de război de către Washington în largul Caraibelor.

"Imperialismul nord-american a îndrăznit să se apropie de coastele Venezuelei", a declarat Vladimir Padrino într-un discurs la televiziunea de stat. "Sistemul de apărare aeriană al Venezuelei" a detectat cinci "avioane de luptă", a spus el, fără a da detalii.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgenţă în întreaga ţară în caz de "agresiune" din partea Statelor Unite care au desfăşurat nave de război în Caraibe, a anunţat luni vicepreşedinta Delcy Rodriguez.

Statele Unite au desfăşurat nave de război în Marea Caraibelor în urmă cu mai bine de o lună şi au afirmat că cel puţin trei ambarcaţiuni ale unor presupuşi traficanţi de droguri din Venezuela au fost distruse, omorând 14 persoane.

Preşedintele american Donald Trump a reiterat luni la ONU că Statele Unite îşi folosesc "puterea militară" pentru a distruge "reţelele de trafic din Venezuela" conduse, potrivit acestuia, de Maduro, care neagă acuzaţiile. Venezuela a vorbit despre "execuţiile" unor pescari în Caraibe.