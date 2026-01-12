Radu Marinescu spune că nu și-a plagiat teza de doctorat: „Sunt atacuri la persoană. A acuza nu e sinonim cu a demonstra”

Ministrul Justiției a denunțat un atac împotriva sa și susține că acuzațiile din articol sunt de natură a-l denigra. Foto: Agerpres

Ministrul Justiției a respins, luni, la Antena 3 CNN, acuzațiile că ar fi plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat, pe care a susținut-o în 2009 la Universitatea Craiova. Radu Marinescu a spus că teza a fost validată de CNATDCU, dar și de comisia de doctorat, și a fost elaborată după standardele de atunci. Întrebat dacă ar demisiona în cazul în care premierul îi va cere acest lucru, ministrul Justiției a spus „nu”. Radu Marinescu susține că acuzațiile sunt defăimătoare și reprezintă un atac politic la persoana sa și la persoana PSD. Ministrul Justiției a sugerat apoi că se încearcă înlăturarea sa pentru că a demarat procedura de numire a noului Procuror General şi a şefilor de la DNA şi DIICOT.

Ministrul Justiției a afirmat că nu a discutat cu Ilie Bolojan de la apariția articolului în care este acuzat că a plagiat în teza de doctorat. A precizat însă că „nu, evident că nu” va demisiona dacă premierul îi va cere acest lucru în urma acestui scandal legat de studiile sale.

„Eu demsionez în condițiile în acre exercițiile mandatului meu a revelat deficiențe manageriale, deficiențe în aplicarea programului de guveranre, când Parlamentul retrage încrederea Guvernului, fie mie ca ministru, fie Guvernului. Premierul are prerogativele sale și le poate exercita ca atare”, a mai spus Marinescu la Antena 3 CNN.

Precizările ministrului vin după ce, într-o articol semnat de Emilia Șercan în PressOne, este acuzat că a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept. Mai exact, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil ar conține text copiat din alți autori, adică 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Jurnalista PressOne spune că analiza ei a arătat că mare parte a conținutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situații textul altor autori a fost preluat cuvânt cu cuvânt, fără ghilimele și fără a fi atribuit autorului original așa cum cer normele academice în vigoare.

Cum răspunde Marinescu acuzațiilor

Radu Marinescu a declarat, la Antena 3 CNN, că nu a plagiat în teza de doctorat pe care a elaborat-o în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova. Ministrul Justiției a denunțat un atac împotriva sa și susține că acuzațiile din articol sunt de natură a-l denigra.

„Nu este vorba de un plagiat. Eu dețin un verdict care este dat asupra tezei mele de doctorat de unicele organisme care sunt abilitate potrivit legii să stabilească conformitatea cu standardele etice și respectiv cu cele științifice și care e CNATDCU și respectiv comisia de doctorat.

Dacă cineva dorește, la aproape 20 de ani de la elaborarea acestei teze, să pună sub semnul întrebării aceste standarde eu consider că nu o poate face prin acuzații și speculații de multe ori contradictorii sau care sunt mai degrabă niște atacuri la persoană împotriva mea și trebuie să se pronunțe tot organismele prevăzute de lege și inclusiv o instanță de judecată. A acuza nu este sinonim cu a demonstra și cu certitudinea”, a spus Marinescu la Antena 3 CNN.

Ministrul Justiției a mai declarat că îi este greu să creadă că apariția acestui articol la câteva zile după ce a anunțat că a declanşat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor de la DNA și DIICOT este o „coincidență”.

„Am remarcat însă în acest articol faptul că punctează o serie de calomnii la adresa mea care au mai fost răspândite în spațiul public cum că aș fi fost numit ministru prin nu știu ce fel de conjurație poliție, că am apărat persoane pe care nici măcar nu le-am apărat, că am avut poziții anti-reformiste, care nu văd până la urmă ce legătură au cu o lucrare care se pretinde a fi una de rectitudine academică.

Mi-e greu să cred în coincidențe cât timp lucrarea mea de doctorat împlinește aproape 20 de ani, sunt persoană publică de foarte mult timp, sunt ministru de un an de zile și cu toate acestea după ce am declanșat o procedură publică foarte importantă de selecție a procurorilor șefi, după ce am argumentat public în contextul în care eram întrebat despre negocieri politice, că doresc să desfășor o procedură absolut obiectivă, imparțială, corectă, bazată pe meritul efectiv al persoanelor care candidează, să apară această acuzație împotriva mea fără să fiu consultat anterior decât printr-o discuție telefonică de câteva minute și cu caracter tendențios în condițiile în care nu există o validare instituțională a acestor acuzații, alegații făcute de o persoană fără studii în drept”, a mai spus Marinescu.

Radu Marinescu a speculat apoi că se încearcă îndepărtarea acestuia din funcția de ministru al Justiției.

„Din moment ce o spune chiar articolul respectiv, invocă în mod repetat că eu am declanșat o astfel de procedură, ce legătură are o astfel de mențiune cu o analiză pretins academică asupra unei lucrări științifice?

În contextul în care acolo se fac o serie de susțineri false cu privire la poziționarea mea publică, se sugerează că eu aș fi un fel de gropar al justiției, se susține că aș avea anumite poziționări politice care nu îi convin doamnei Șercan, eu pot aprecia că un astfel de demers are și caracteristica unei încercări de a fi îndepărtat din poziția publică, în contextul în care nu poți să acuzi de lipsă de integritate fără o fundamentare instituțională concretă.

Eu nu spun acest lucru mai mult decât în contextul în care am semnalat că sunt semne de întrebare cu privire la apariția unui astfel de articol denigrator la câteva zile după ce demarez o procedură, iar în articol se face referire despre faptul că această procedură este declanșată. Ce legătură are cu privire la o lucrare academică?

Sper să nu fie vorba de un astfel de demers ignobil de a se încerca îndepărtarea unui ministru pentru că a demarat o procedură pe care o dorește corectă”, a spus ministrul.

Acesta a susținut că este vorba de un atac politic la adresa sa și a PSD: „e limpede e că ținta e PSD și că deranjează că există un ministru PSD al Justiției.”

„Nu poți să nu te întrebi cum la trei zile de când ai declanșat procedura și ai respins public niște teze de negociere politică pe tema aceasta ești brusc atacat pentru o lucrare elaborată acum 20 de ani, după standardele de atunci, validată de CNATDCU, acuzațiile nu au suport instituțional, academic sau de altă natură decât niște interpretări care se pot face cu ușurință dacă jonglăm cu paginile”, a mai spus el.

Ministrul Justiției a spus că va propune noii procurori șefi pe baza evaluărilor care vor fi făcute conform legii. Acesta a negat că ar fi existat negocieri cu președintele Nicușor Dan pe marginea acestui subiect spinos.

„Eu privesc lucrurile într-o cheie constructivă. Noi ne vom face datoria corect, transparent, vom parcurge procedura, evaluând prin comise, transmiterea interviului și transmiterea către CSM. Nu am discutat niciun nume cu nicio persoană. Orice procuror care îndeplinește cerințele legale poate să se înscrie. Voi face propunerile în raport de ceea ce rezultă din evaluările care se fac în raport cu criteriile legale. Voi face o propunere în conformitate cu ceea ce rezultă dintr-o evaluare obiectivă”, a mai spus Marinescu.

Reacția PSD

Partidul Social Democrat a precizat luni că îl susţine fără rezerve pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, şi a condamnat „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunţat că numirile şefilor la parchetele de rang înalt nu vor avea caracter politic, relatează Agerpres.



„PSD îl susţine fără rezerve pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, şi condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunţat că numirile şefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică. Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credinţă, acuzaţiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiţiei, nu fix acum, când a declanşat procedurile legale pentru numirea şefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice”, a transmis PSD.



Social-democraţii menţionează, în privinţa acuzaţiei de plagiat, că ministrul Radu Marinescu „nu se află deloc în situaţia altor demnitari vizaţi de învinuiri asemănătoare”.



„Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat şi CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice şi legislaţia în vigoare la acel moment. Nu poţi acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment!

O persoană nu se poate substitui instituţiilor în drept ale statului şi nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanţe, cu atât mai puţin atunci când persoana în cauză este ea însăşi o impostoare şi şi-a plagiat propria lucrare de licenţă. Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susţinerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului şi se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiţiei”, se mai arată în comunicat.