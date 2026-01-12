În Italia s-a inventat vopseaua care încălzeşte locuinţa. Cum funcţionează

Grafenul este un material bidimensional, iar descoperirea sa le-a adus lui André Geim și lui Konstantin Novoselov Premiul Nobel pentru Fizică în 2010.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

BeDimensional, o companie din Genova care provine din compania mamă Graphene Labs din cadrul Institutului Italian de Tehnologie, lansează un nou produs pentru modernizarea eficienței energetice. Acesta poate fi aplicat ca vopseaua obișnuită cu rola sau pistolul de pulverizare şi este pe bază de grafen.

Grafenul este o formă de carbon cu proprietăţi extraordinare, un material bidimensional, iar descoperirea sa le-a adus lui André Geim și lui Konstantin Novoselov Premiul Nobel pentru Fizică în 2010. Aceştia i-au dovedit existenţa cu ajutorul unei bande adezive și a unui creion, pe care le-au folosit pentru a mărunți grafitul. Nu este o coincidență faptul că este numit cel mai „ieftin” Premiu Nobel din istorie. Acum , BeDimensional, o companie provine din compania mamă din Genova a Laboratoarelor de Graphene din cadrul Institutului Italian de Tehnologie, îl folosește pentru a crea o vopsea care încălzeşte locuinţa, relatează Corriere della Sera.

Acest produs, a explicat Vittorio Pellegrini , CEO al BeDimensional, pentru ziarul Il Sole 24 Ore , „se aplică precum o vopsea normală cu rola sau cu spray, pe suprafețe precum pereții interiori. Învelișul conductiv generează căldură, asigurând confort termic cu un consum redus.”

Prin urmare, permite economii competitive în comparație cu caloriferele convenționale. Și deschide potențiale aplicații în sectorul construcțiilor, de la modernizări energetice până la construcții noi. Faza experimentală a fost finalizată cu succes în condiții reale, „demonstrând”, a asigurat Pellegrini, „eficiență, siguranță și ușurință în utilizare”.

Pentru această primă aplicație industrială, Estalia a produs vopseaua sub marca Franchi&Kim, în timp ce Sil (producătorul italian de panouri) a furnizat panourile din fibrociment pe care a fost aplicat produsul. Tehnologia este gata pentru lansare la scară industrială și va fi disponibilă comercial în curând”, a declarat managerul de top pentru ziarul Confindustria.

Dezvoltarea vopselei de încălzire pe bază de grafen, a continuat Pellegrini, „a necesitat peste trei ani de optimizare. Acest proiect face parte din planul mai amplu al BeDimensional de a crește producția de grafen de la 3 la peste 30 de tone pe an până în 2028.”