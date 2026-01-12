Acordul UE-Mercosur ar putea fi aplicat şi înaintea votului din Parlamentul European. Cum e posibil

Acordul UE - Mercosur a dus la proteste ale fermierilor în Europa. Foto: INQUAM Photos/Alex Nicodim

O aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, a susţinut luni Comisia Europeană."Tratatul permite această posibilitate" a unei aplicări provizorii, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, fără a dezvolta subiectul, notează Agerpres.

El a adăugat doar că se fac eforturi pentru a convinge eurodeputaţii să valideze acordul la votul din Parlamentul European, care nu a fost încă programat, dar este aşteptat să se desfăşoare în februarie, martie sau aprilie.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen , va semna sâmbătă în Paraguay acordului comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia.

Acordul a fost votat vineri în Consiliul UE prin majoritate calificată. Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abţinut. Franţa a cerut de asemenea un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuşi, o declaraţie pe această temă a fost retrasă de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special, potrivit Franţei.

Germania speră ca acest acord să o ajute să-şi revitalizeze industria, axată pe exporturi şi confruntată cu scăderea competitivităţii în urma pierderii sursei de energie ieftine ruseşti şi a deciziei preşedintelui american Donald Trump de a creşte taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piaţa statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE. Această situaţie dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa, ţară unde protestele fermierilor continuă, cu o serie de blocade asupra porturilor luni dimineaţă.