O aplicație face senzație în China, printre tinerii care locuiesc singuri: Are un nume sinistru și te tot întreabă dacă mai trăiești

O aplicație nouă a luat cu asalt China. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O aplicație nouă, cu un nume sumbru, a luat cu asalt China. Aceasta a fost lansată în mai anul trecut, fără prea mare tam-tam, însă atenția asupra ei a explodat în ultimele săptămâni, mulți tineri care locuiesc singuri în orașele chineze descărcând-o în număr mare. Aceasta a propulsat-o să devină cea mai descărcată aplicație plătită din țară, potrivit BBC. Listată internațional sub numele Demumu, ea se află în top cinci în SUA, Singapore, Australia și Spania.

Numită „Ești mort?”, conceptul este simplu: trebuie să te conectezi la ea la fiecare două zile – apăsând un buton mare – pentru a confirma că ești în viață. Dacă nu o faci, aplicația va contacta persoana de urgență desemnată de tine și îi va spune că s-ar putea să fii în pericol.

Potrivit instituțiilor de cercetare, în China ar putea exista până la 200 de milioane de gospodării cu o singură persoană până în 2030, informează publicația de stat Global Times.

Și exact aceste persoane sunt ținta aplicației – care se descrie ca un „companion de siguranță pentru companie… fie că ești un angajat singuratic, un student care locuiește departe de casă sau cineva care a ales un stil de viață solitar”.

„Uneori mă întreb, dacă aș muri singur, cine mi-ar ridica trupul?”

„Persoanele care trăiesc singure la orice vârstă au nevoie de așa ceva, la fel ca introvertiții, cei cu depresie, șomerii și alții aflați în situații vulnerabile”, a spus un utilizator pe rețelele sociale chineze.

„Există teama că persoanele care trăiesc singure ar putea muri neobservate, fără ca nimeni să sune pentru ajutor. Uneori mă întreb, dacă aș muri singur, cine mi-ar ridica trupul?” a declarat altul.

Wilson Hou, 38 de ani, care locuiește la aproximativ 100 km de familie, spune că acesta este exact motivul pentru care a descărcat aplicația.

El lucrează în capitala Beijing. Se întoarce acasă la soția și copilul său de două ori pe săptămână, dar spune că momentan trebuie să fie departe pentru a lucra la un proiect și doarme în mare parte la locul de muncă.

„Îmi fac griji că dacă mi s-ar întâmpla ceva, aș putea muri singur în locul pe care îl închiriez și nimeni nu ar ști”, a spus el. „De aceea am descărcat aplicația și mi-am setat mama ca contact de urgență.”

El a adăugat că a descărcat aplicația imediat după lansare, temându-se că ar putea fi interzisă din cauza conotațiilor negative ale numelui.

Critici dure la adresa numelui: „aduce ghinion”

Unii au criticat numele sumbru al aplicației – spunând că înscrierea ar putea aduce ghinion.

Alții au cerut schimbarea sa cu ceva mai pozitiv, precum „Ești bine?” sau „Ce faci?”.

Deși succesul aplicației se datorează și numelui său atrăgător, compania din spatele aplicației, Moonscape Technologies, a spus că ia în considerare criticile și analizează o posibilă schimbare de nume.

Aplicația, listată internațional sub numele Demumu, se află în top cinci aplicații plătite de utilitate în SUA, Singapore, Australia și Spania – posibil datorită utilizatorilor chinezi care trăiesc în străinătate.

Numele actual este un joc de cuvinte inspirat de o aplicație de livrare de mâncare de succes numită „Îți e foame?”. În chineză, „Si-le-ma” sună ca numele aplicației de mâncare „E-le-ma”.

Aplicația are trei fondatori misterioși

Inițial lansată gratuit, aplicația a trecut acum în categoria plătită – la prețul mic de 8 yuani (aprox. 1,15 USD; 0,85 £).

Se cunosc puține despre fondatorii aplicației, dar ei susțin că sunt trei persoane născute după 1995 care au construit aplicația în Zhengzhou, Henan, cu o echipă mică.

Valoarea aplicației a crescut semnificativ. Unul dintre fondatori, cunoscut ca domnul Guo, a declarat presei chineze că intenționează să strângă fonduri prin vânzarea a 10% din companie pentru un milion de yuani – mult mai mult decât costul estimat de 1.000 de yuani (aprox. 140 USD) pentru dezvoltarea aplicației.

Ei doresc să-și extindă și publicul țintă, explorând ideea unui produs destinat persoanelor în vârstă, într-o țară unde peste o cincime din populație are peste 60 de ani.

Într-o postare recentă, compania a scris:

„Dorim să atragem atenția mai multor persoane asupra vârstnicilor care trăiesc acasă, pentru a le oferi mai multă grijă și înțelegere. Ei au vise, se străduiesc să trăiască și merită să fie văzuți, respectați și protejați.”

Compania nu a răspuns întrebărilor BBC.