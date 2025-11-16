Trump dă de înțeles că a luat o decizie cu privire la un război în Venezuela. 15.000 de soldați pentru operațiunea „Southern Spear”

Trump a trimis în Caraibe portavionul Gerald R. Ford. Sursă colaj foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a indicat că s-a hotărât în legătură cu o intervenție militară în Venezuela, după mai multe întâlniri cu responsabili politici și militari la Washington în ultimele zile, relatează duminică CNN.

Potrivit rețelei TV, care citează patru surse anonime, oficialii l-au informat pe Trump cu privire la opțiunile militare în interiorul țării sud-americane, în vederea înlăturării de la putere a președintelui, Nicolás Maduro.

Între timp, armata americană a mobilizat peste o duzină de nave de război și 15.000 de soldați în regiune, ca parte a ceea ce Pentagonul a numit „Operațiunea Southern Spear”.

Trump spune că eforturile militare ale SUA vizează, în primul rând, reducerea fluxurile ilegale de migranți și droguri către Statele Unite și îl numește pe Maduro „șef de cartel”.

„M-am cam hotărât. Adică, nu vă pot spune care ar fi (decizia), dar am luat-o”, a declarat Trump, după ce a fost chestionat de reporteri la bordul Air Force One.

Ce i-au spus responsabilii politici și militari lui Trump despre Venezuela

Un grup restrâns, care-i include pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, și pe șeful Statului Major Inter-arme, generalul Dan Caine, l-a informat pe președinte în cursul zilei miercuri.

Joi, un grup lărgit, din care au făcut parte secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali de rang înalt, s-a întâlnit cu Trump în așa numita Situation Room, o facilitate de gestionare a informațiilor sensibile, localizată la parterul aripii de vest a Casei Albe.

Trump și echipa sa au analizat opțiunile privind țintele din Venezuela în timpul ambelor întâlniri, potrivit CNN.

Între variantele prezentate președintelui american se numără atacuri aeriene asupra instalațiilor militare sau guvernamentale și a rutelor de trafic de droguri, dar și o operațiune directă, menită să-l elimine pe Maduro.

Liderul de la Washington a confirmat, luna trecută, că a autorizat agenția de spionaj CIA să opereze în Venezuela.

Conform CNN, care citează persoane familiarizate cu situația, în cadrul întâlnirilor de miercuri și joi președintele s-a arătat destul de precaut în a ordona acțiuni care s-ar putea solda cu un eșec sau ar putea pune în pericol trupele americane.

SUA au strâns o forță considerabilă în Caraibe

În ultimele săptămâni, SUA și-au concentrat numeroase forțe navale în Caraibe și au lansat cel puțin 20 de atacuri asupra presupuselor ambarcațiuni utilizate pentru de trafic de droguri.

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a sosit în regiune la începutul acestei săptămâni.

Pe lângă portavion, descris drept „cea mai letală platformă de luptă” a Marinei SUA, Pentagonul a concentrat aproximativ 15.000 de militari în zonă și peste o duzină de nave de război, inclusiv un crucișător, distrugătoare, o navă de comandă pentru apărare antiaeriană și antirachetă, nave de asalt amfibii și un submarin de atac.

De asemenea, în Puerto Rico au fost desfășurate 10 avioane de vânătoare F-35.

Expert: Cea mai semnificativă consolidare regională din acest secol

Experții descriu acest nivel de consolidare militară ca fiind semnificativ.

„Am fost surprins atât de amploare, cât și de viteză și este fără precedent”, a declarat pentru CNN Eric Farnsworth, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Este cea mai semnificativă consolidare a acestui secol. De fapt, trebuie să ne întoarcem în 1989, la invazia americană din Panama, pentru o referință cât de cât similară”, a adăugat el.

Venezuela, la rândul său, a anunțat că lansează o „mobilizare masivă” de personal militar.

Riscuri și recompense potențiale

Schimbarea de regim în Venezuela ar necesita un angajament serios din partea SUA și prezintă riscuri ridicate.

Pe de altă parte, înlăturarea lui Maduro ar putea să-i ofere lui Trump și echipei sale meritul de a realiza ceva ce s-a dovedit de neatins pentru mai multe administrații americane, comentează CNN.

În timpul primului său mandat, Trump l-a recunoscut oficial pe șeful opoziției venezuelene, Juan Guaidó, drept lider legitim al țării.

După o tentativă eșuată în 2019, acesta nu reușit să preia vreodată puterea la Caracas.

Dacă președintele SUA l-ar înlătura pe Maduro, ar putea revendica reușite majore: eliminarea unui autocrat puternic, cu legături la Moscova, posibilitatea unei colaborări sporite cu noul regim privind limitarea fluxurilor de droguri și migranți și potențiale acorduri privind petrolul.

Însă experții au avertizat, de asemenea, că, în cazul unor atacuri în interiorul Venezuelei, menite să-l înlăture pe Maduro, forțele SUA s-ar putea confrunta cu provocări serioase din cauza opoziției fracturate și a unei armate guvernamentale pregătite pentru insurgență.

Maduro avertizează SUA în legătură cu „o nouă Gaza” sau „un nou Vietnam”

Într-un interviu de vineri din Caracas, Maduro a avertizat că intervenția militară americană ar putea pune bazele unei noi crize precum cea din Gaza sau precum cea din Vietnam, din secolul trecut.

Adresând un mesaj direct SUA, președintele de la Caracas a spus: „Opriți decizia nebună a celor care ordonă bombardamente, ucideri și război în America de Sud, în Caraibe. Opriți războiul.”

O operațiune militară extinsă a SUA în Venezuela ar risca să perturbe coaliția ce l-a propulsat pe Trump în funcție pe baza promisiunilor de a ține America departe de războaie peste granițele sale, estimează CNN.

Atât vicepreședintele JD Vance, cât și secretarul Apărării, Pete Hegseth au servit în armată în timpul războiului din Irak și și-au exprimat, de atunci, scepticismul cu privire la implicarea SUA în conflicte externe.

„Poporul american nu l-a votat pe Trump pentru a atrage SUA într-un conflict de durată în America Latină”, a conchis un republican din Congres, citat de CNN.