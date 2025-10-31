Maduro cere ajutor din Rusia și China, în fața unui război cu SUA care riscă să-l măture de la putere. Cum a reacționat Kremlinul

Nicolas Maduro constată că reacția Moscovei e vagă și diplomatică, în fața amenințării ca SUA să-l debarce de la putere. Sursă colaj foto: Getty Images

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut ajutor Rusiei, Chinei și Iranului pentru a-și consolida capacitățile militare învechite, în fața acumulării de forțe ale SUA lângă țara sa și în condițiile în care surse americane spun că Donald Trump a decis deja efectuarea de lovituri pe teritoriul statului latinoamerican, scrie The Washington Post (WP).

Documente interne ale guvernului SUA, citate de ziarul american, arată că Maduro a solicitat statelor menționate radare defensive, servicii de reparare a aeronavelor și, eventual, rachete.

Solicitările către Moscova au fost făcute sub forma unei scrisori adresate președintelui rus Vladimir Putin, în timpul unei vizite efectuate luna aceasta la Moscova de un oficial de rang înalt de la Caracas.

Conform documentelor obținute de WP, Maduro a trimis, de asemenea, o scrisoare către președintele chinez Xi Jinping, cerând "o cooperare militară extinsă" cu Beijngul, pentru a contracara "escaladarea dintre SUA și Venezuela".

"În scrisoare, Maduro a subliniat gravitatea potențialei agresiuni americane în Caraibe, calificând o acțiune militară americană împotriva Venezuelei drept o acțiune împotriva Chinei, pe seama ideologiei lor comune", se menționează în documentele guvernului SUA.

WP: Un ministru al lui Maduro a coordonat un transport de arme din Iran

Președintele venezuelean mai vrea ca firmele militare chineze să accelereze producția de sisteme radar, probabil pentru ca țara sa să își poată spori astfel capacitățile pe seama eventualului surplus.

În plus, ministrul venezuelean al Transporturilor, Ramon Celestino Velasquez, a coordonat recent un transport de echipamente militare și drone din Iran, potrivit WP.

Velasquez i-a spus unui oficial iranian că Venezuela are nevoie de "echipamente de detectare pasivă, aparate de bruiaj GPS și drone cu o rază de acțiune de 1.000 km".

Din documentele citate de WP nu reiese clar cum au reacționat Rusia și China.

Rusia, linia vitală a lui Maduro

Rusia rămâne principala sursă în care președintele de la Caracas își pune speranțele.

Duminică, un avion Iliușin Il-76 sancționat în 2023 de Statele Unite pentru participarea la comerțul cu arme și transportul de mercenari, a ajuns în capitala Venezuelei, după un traseu sinuos pe deasupra Africii, conform datelor Flightradar24.

Cu o zi mai devreme, Moscova a ratificat un nou tratat strategic cu guvernul de la Caracas.

Potrivit WP, Moscova ar avea destul de mult de pierdut în cazul în care Nicolas Maduro ar fi înlăturat de la putere.

Mai multe proiecte de anvergură între cele două țări sunt în derulare.

Între acestea, o fabrică de muniții Kalașnikov, care s-a deschis în iulie în Aragua, la aproximativ 20 de ani după ce a fost promisă de ruși.

Rusia deține, de asemenea, drepturi de explorare pentru rezerve de gaze naturale și petrol în Venezuela, estimate la miliarde de dolari.

O intervenție americană în Venezuela ar abate, măcar parțial, atenția de la Ucraina

Totuși, în ciuda aparențelor, analiștii estimează că mijloacele și interesul Moscovei de a-l sprijini pe Maduro ar fi mult reduse în comparație cu anii trecuți.

O debarcare a președintelui venezuelean printr-o intervenție americană le-ar putea oferi rușilor chiar unele beneficii, deoarece ar abate atenția americanilor de la situația din Europa.

Cu un război în Ucraina care durează de aproape patru ani și având interesul să dezvolte o cooperare mai strânsă cu alți parteneri latino-americani, Rusia și-a redus treptat interesul pentru Venezuela în ultimii ani, cu puține semne de creștere a sprijinului în contextul crizei actuale.

"Faptul că am mutat peste 10% din activele noastre navale în Caraibe este deja, în anumite privințe, o victorie pentru Putin", crede James Story, fost ambasador al SUA în Venezuela și fondator al Global Frontier Advisors, o firmă de consultanță geopolitică.

"Interesul nostru reînnoit pentru tot ce ține de emisfera vestică ne diminuează atenția asupra Ucrainei. Și acesta este un lucru bun pentru Putin", adaugă el.

Apropierea politică și economică dintre Rusia și Venezuela datează de la Hugo Chavez, după ascensiunea acestuia la putere în 1999.

Relația a înflorit în anii 2000, 2010 și începutul anilor 2020.

Astăzi, colaborarea acoperă sectorul petrochimic, achizițiile de arme, operațiunile de propagandă comune și tranzacțiile opace cu criptomonede, potrivit analiștilor.

Rusia, mai degrabă reținută în fața riscului a aliatul de la Caracas să fie înlăturat de SUA

Desfășurarea forțelor armate americane în Caraibe reprezintă, probabil, cea mai mare provocare pentru succesorul lui Chavez, de când Maduro a preluat conducerea țării, în 2013.

Peste o duzină de atacuri americane asupra unor presupuși traficanți de droguri în apropierea țărmurilor venezuelene au ucis cel puțin 61 de oameni din septembrie.

Administrația SUA nu a prezentat dovezi că vasele respective ar fi fost implicate în traficul de stupefiante, iar Maduro a negat că cei uciși ar fi fost traficanți.

Între timp, USS Gerald Ford, cel mai mare și mai modern portavion al Marinei SUA, a fost trimis în regiune.

Mesajul oficial al Moscovei privind acțiunile lui Trump împotriva Venezuelei a fost însă relativ reținut.

La începutul lunii octombrie, într-o convorbire cu omologul său venezuelean, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și-a exprimat "îngrijorarea cu privire la escaladarea tot mai mare a activităților Washingtonului în Marea Caraibelor".

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova "respectă suveranitatea Venezuelei" și consideră că problemele dintre Caracas și Washington ar trebui rezolvate "în conformitate cu dreptul internațional", o formulă pe care Kremlinul o folosește adesea pentru a evita să comenteze pe chestiuni geopolitice sensibile.