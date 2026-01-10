Ucraina acordă un proiect major de exploatare a litiului unor investitori cu legături directe cu Donald Trump

Ronald S. Lauder, miliardar și apropiat al lui Donald Trump, se numără printre investitori. Decizia vine în contextul în care administrația Trump caută oportunități de investiții în Ucraina, scrie The New York Times.

Ucraina a atribuit joi dreptul de exploatare a unui important zăcământ de litiu deținut de stat unui consorțiu de investitori care include un prieten miliardar al președintelui Donald Trump, în condițiile în care administrația americană a indicat că este interesată de oportunități de investiții în țara afectată de război.

Decizia a fost luată de o comisie guvernamentală ucraineană, potrivit a doi membri ai acesteia, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al votului. Deși mai este necesară aprobarea formală a cabinetului de miniștri, oficialii au precizat că acordul este, în esență, parafat.

Consorțiul câștigător are legături strânse cu administrația Trump. Printre investitori se află Ronald S. Lauder, moștenitor al unui imperiu din industria cosmetică, care îl cunoaște pe Trump încă din perioada facultății și care i-ar fi sugerat ideea achiziționării Groenlandei, bogată în resurse naturale.

Celălalt investitor este TechMet, o companie din domeniul energiei, deținută parțial de o agenție de investiții a guvernului SUA creată în timpul primului mandat al lui Trump.

Cei doi membri ai comisiei au declarat că acest consorțiu a devansat competiția îndeplinind majoritatea criteriilor de selecție, respingând orice sugestie de favoritism.

Totuși, prin cultivarea relațiilor cu investitori conectați la Trump și la administrația sa, Kievul încearcă să se poziționeze favorabil față de liderul american, exact în momentul în care caută sprijinul Washingtonului pentru eventuale negocieri de pace cu Rusia, mizând pe abordarea sa orientată spre afaceri.

Un reprezentant al lui Lauder și al TechMet nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

De la revenirea lui Trump la putere, relația dintre SUA și Ucraina a căpătat un caracter pronunțat tranzacțional. Washingtonul a suspendat cea mai mare parte a ajutorului militar pentru Kiev și s-a concentrat pe oportunități de profit din investiții și vânzări de armament. Oficialii ucraineni s-au adaptat acestei schimbări, propunând acorduri potențial profitabile în domeniul extracției de minerale și al producției de armament.

Această abordare este vizibilă și într-un proiect de plan de pace aflat în negocieri între Kiev și Washington. Documentul include prevederi privind reconstrucția postbelică, evaluată de președintele Volodymyr Zelensky la 800 de miliarde de dolari și despre care acesta a spus că ar crea oportunități pentru companiile americane.

„Există foarte multă bogăție care poate fi obținută”, a spus Trump luna trecută, când l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago, pentru o nouă rundă de discuții.

Guvernul ucrainean a transmis semnale și mai subtile de deschidere către cooperarea economică cu SUA. Luna trecută, l-a numit pe Patrick Fragman, fost director general al Westinghouse, în consiliul de supraveghere al gigantului nuclear de stat Energoatom. În perioada în care a condus Westinghouse, Fragman a extins legăturile companiei cu Energoatom.

Mai mulți oficiali și oameni de afaceri ucraineni au recunoscut că această numire ar putea genera un conflict de interese, dar au spus că ea reprezintă probabil un semnal către administrația Trump privind dorința Kievului de a coopera, mai ales dacă acest lucru poate ajuta la avansarea unui acord de pace.

Trump a propus ca Statele Unite să fie implicate în administrarea unei mari centrale nucleare ucrainene aflate în prezent sub control rusesc, ca parte a unei eventuale înțelegeri.

Domeniul care a atras cel mai mult interesul lui Trump este însă bogăția minerală a Ucrainei. Primăvara trecută, Kievul a semnat un acord care acordă Statelor Unite o participație în resursele sale minerale, gest interpretat pe scară largă ca o încercare de a asigura sprijinul american prin legături de afaceri.

Acordul a creat un fond comun SUA – Ucraina pentru investiții în proiecte viitoare de resurse naturale. Ulterior, oficialii ucraineni au încercat să demonstreze că pot livra rezultate concrete și au promovat zăcământul de litiu atribuit lui Lauder și TechMet ca proiect-pilot în cadrul acestui acord.

Zăcământul, cunoscut sub numele de câmpul de litiu Dobra, situat în centrul Ucrainei, este una dintre cele mai mari rezerve de litiu ale țării – un element-cheie pentru tehnologii precum bateriile electrice.

El va fi exploatat printr-un contract de împărțire a producției, care permite investitorilor să extragă mineralele în schimbul împărțirii producției cu statul ucrainean.

Conform acordului SUA – Ucraina privind mineralele, jumătate din veniturile obținute de guvernul ucrainean din câmpul Dobra vor fi direcționate către fondul comun de investiții.

Documentul prevede, de asemenea, că orice companie care dorește să dezvolte un zăcământ și are nevoie de investitori suplimentari trebuie să prezinte mai întâi proiectul fondului – un mecanism conceput pentru a favoriza interesele companiilor americane.

În cazul câmpului de litiu Dobra, acest lucru ar putea genera potențiale conflicte de interese, întrucât agenția americană care supraveghează fondul, U.S. International Development Finance Corporation, deține și o participație în TechMet.

Nu este clar, deocamdată, cât au angajat să investească Lauder și TechMet în dezvoltarea zăcământului Dobra. Licitația a stabilit o investiție minimă de 179 de milioane de dolari, însă un membru al comisiei a declarat că angajamentul consorțiului este semnificativ mai mare.

Chiar și așa, va trece mult timp până când investiția se va transforma în exploatare efectivă și profit. Consorțiul trebuie mai întâi să realizeze studii geologice pentru a determina valoarea reală a subsolului, apoi să finanțeze echipamentele și infrastructura necesare extracției.

Experții din industrie spun că, de regulă, sunt necesari aproximativ 15 ani de la descoperirea viabilă până la exploatare – un termen care depășește cu mult actualul mandat al lui Trump.