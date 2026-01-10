Ucraina discută un acord comercial cu SUA. Zelenski: "Ar implica comerț fără taxe vamale. Ne-ar oferi «cărți de joc foarte serioase»"

Totuşi, Zelenski a confirmat nu a discutat încă direct despre acest subiect cu Donald Trump. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a declarat că se poartă discuţii între Kiev şi Washington pentru un posibil acord de liber schimb, în ​​contextul în care Ucraina încearcă să convingă SUA să ofere garanții ferme de securitate. "Un astfel de acord ar implica comerț fără taxe vamale cu SUA și i-ar oferi Ucrainei «cărți de joc foarte serioase»", a declarat Zelenski într- un interviu acordat Bloomberg publicat vineri seară, scrie sâmbătă Politico.

Totuşi, Zelenski a confirmat nu a discutat încă direct despre acest subiect cu Donald Trump, dar se așteaptă să se întâlnească cu Trump fie în SUA, fie la conferința de la Davos din Elveția, care începe pe 19 ianuarie.

Perspectivele unui acord comercial apar în contextul în care toate părțile încep să ia în considerare mai serios cum să pună capăt războiului din Ucraina și cum să asigure pacea în viitor.

Europa și SUA au prezentat la Paris un plan detaliat pentru Ucraina la începutul acestei săptămâni, care include garanții de securitate cu sprijin american și promisiunea de a desfășura trupe britanice și franceze după un armistițiu.

Însă Washingtonul nu a semnat un acord pentru a se alătura unei forțe multinaționale pentru Ucraina, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la nivelul său de angajament. Oferta unui acord de liber schimb ar putea acționa ca un stimulent suplimentar pentru ca SUA să își mențină angajamentul de a proteja Ucraina după sfârșitul războiului.

Zelenski a declarat în interviul acordat Bloomberg că dorește angajamente specifice din partea Washingtonului.

"Nu vreau ca totul să se reducă la o simplă promisiune de reacție. Îmi doresc cu adevărat ceva mai concret", a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a declarat că negociatorul său, Rustem Umerov, a avut vineri o convorbire telefonică cu trimisii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și că reprezentanții SUA au fost recent în contact cu Rusia.

"Ucraina și-a exprimat opiniile cu privire la propunerile teritoriale, pe care partea americană le va împărtăși cu Rusia pentru propriile răspunsuri", a spus Zelenski.

Ucraina are în vedere și un plan, propus de SUA, de a crea o zonă tampon între cele două părți după retragerea trupelor

"Formatul este dificil, dar corect", a spus Zelenski.

Zelenski a adăugat că nu se opune discuțiilor dintre liderii europeni și Rusia. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni s- a alăturat vineri președintelui francez Emmanuel Macron în apelul la dialog cu Moscova.