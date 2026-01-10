China testează un sistem de catapultă montat pe camioane pentru lansarea dronelor de pe nave comerciale

Aceeași navă a atras atenția și la începutul lunii decembrie, când a fost observată transportând lansatoare verticale de rachete. Foto: X / Collin Koh

Imagini apărute recent în China par să arate un sistem electromagnetic de catapultare montat pe camioane. Acesta ar fi destinat lansării dronelor de mari dimensiuni de pe o navă cargo aparent convertită pentru uz militar, alimentând speculațiile din mediul online, scrie scmp.com.

Fotografiile care circulă pe rețelele sociale de la sfârșitul săptămânii trecute surprind trei camioane articulate, cu opt roți, aliniate și cuplate între ele, pe care este montată o dronă de luptă de mari dimensiuni, amplasată pe un suport asemănător unei șine de lansare.

Configurația sugerează formarea unei piste de lansare terestre, cu detalii vizibile care indică un sistem de propulsie electromagnetic, capabil să ofere o soluție de lansare independentă de pistele clasice pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV).

Cele mai recente imagini, apărute miercuri, arată că segmentele de camioane au fost încărcate pe puntea navei cargo Zhong Da 79. Aceeași navă a atras atenția și la începutul lunii decembrie, când a fost observată transportând lansatoare verticale de rachete în containere, senzori radar și sisteme de autoapărare.

Camioanele au fost fotografiate în timpul operațiunilor de încărcare la șantierul naval Hudong-Zhonghua din Shanghai, în apropierea primei nave amfibii de asalt Type 076, denumită Sichuan, aflată în port după primele teste pe mare. Nava Sichuan este echipată cu un sistem electromagnetic de lansare a aeronavelor (EMALS) integrat în puntea de zbor, ceea ce ar putea transforma platforma într-un veritabil „portavion de drone”.

Până miercuri, majoritatea containerelor cu armament de pe Zhong Da 79 fuseseră îndepărtate, eliberând spațiu pe punte. Camioanele au fost surprinse în fața câtorva containere rămase, dimensiunile lor părând compatibile cu cele ale modulelor containerizate. Imagini de prim-plan arată inscripția „containerised weapon module development suite” („set de dezvoltare pentru module de armament containerizate”) pe unele dintre containerele aflate la bord.

This is a converted PRC merchantman, Zhong Da 79, blistering with container-based missile launchers. Beijing's "Chinese Nation's Maritime Renaissance and the Community of Shared Ocean Future for All Mankind" is ironically represented by militarization of commercial shipping. ??‍♂️ pic.twitter.com/LrQzvuDmsT — Collin Koh ???? (@CollinSLKoh) December 25, 2025

Modificările aduse navei comerciale pentru a susține încărcături militare sugerează că Beijingul testează capacități de apărare modulare, care ar putea fi implementate rapid pe platforme civile.

Atât sistemul de armament montat pe navă, cât și rolul catapultei mobile au devenit subiect de speculație intensă. Potrivit unor observatori, dacă acest sistem modular de catapultare face parte dintr-un program mai amplu de armament containerizat, ar putea indica intenția Chinei de a testa transformarea navelor comerciale cu punte plată în portavioane auxiliare.

Într-un astfel de scenariu, dacă aceste camioane ar fi asamblate și interconectate pe puntea unei nave precum Zhong Da 79, drone de luptă cu aripă fixă și performanțe ridicate ar putea fi lansate teoretic de pe oricare dintre miile de portcontainere ale flotei comerciale chineze.

Deși implicațiile pentru războiul naval sunt semnificative, concepte similare au fost prezentate anterior pentru utilizare terestră de compania chineză Tiantao Technology, potrivit informațiilor apărute în mediul online.

Un astfel de sistem extrem de mobil, capabil să lanseze drone de mari dimensiuni fără o pistă convențională, ar spori flexibilitatea tactică, mai ales în zone precum frontiera montană de mare altitudine cu India sau lanțurile insulare din Pacific. Acesta ar permite desfășurarea dronelor mai aproape de linia frontului, reducând timpul de tranzit și crescând autonomia de zbor sau capacitatea de transport a încărcăturilor de luptă.

Spre deosebire de pistele fixe, vulnerabile la atac, camioanele ar putea fi dispersate pentru a evita detectarea. Un convoi s-ar putea dezmembra rapid după lansare, sporind șansele de supraviețuire.