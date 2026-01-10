Ghizii de pe Muntele Etna au intrat în grevă pentru prima dată în ultimele decenii. Sunt nemulţumiţi de noile restricţii de vizitare

Ghizii care însoțesc turiştii pe Muntele Etna au intrat în grevă pentru prima dată în ultimele decenii. Aceștia protestează față de restricțiile mai dure impuse de autoritățile locale după o serie de erupții din ultimele săptămâni. Autoritățile au suspendat sau restricționat excursiile pentru a vedea fluxurile de lavă ale vulcanului din motive de siguranță, scrie Euronews.

Muntele Etna oferă frecvent spectacole vulcanice senzaționale, iar turiștii se adună să urce pe versanți și să vadă momentul de aproape. De la o anumită altitudine însă, este o obligație legală ca un ghid calificat să însoţească turiştii.

Miercuri, zeci dintre acești ghizi oficiali au protestat, numind noile restricții excesive și spunând că fluxurile de lavă se mișcă suficient de lent pentru a fi observate în siguranță, așa cum s-a mai făcut în trecut.

Marți seară, poliția silvică era staționată pe pante, aplicând restricțiile. Potrivit presei locale, 21 de persoane au fost raportate autorităților locale pentru nerespectarea regulilor.

"Aceste măsuri anulează efectiv rolul ghizilor, lipsindu-i de competențele, funcția și responsabilitatea lor profesională", se arată într-un comunicat al consiliului regional al ghizilor.

Ghizii, care se așteaptă să continue greva în zilele următoare, speră să ajungă la un compromis cu autoritățile care să le poată proteja profesia, asigurând în același timp siguranța vizitatorilor.

Claudia Mancini, o turistă în vârstă de 32 de ani, a declarat că a venit din Palermo pentru o excursie cu ghid la Muntele Etna.

"Din păcate, am primit vestea proastă a anulării tuturor activităților", a spus Mancini, adăugând că simpatizează cu ghizii în legătură cu o situație care "nu bucură pe nimeni".

Care sunt noile restricții privind excursiile pe Muntele Etna

Curgerile de lavă sunt deosebit de spectaculoase după apusul soarelui, dar conform noilor reguli, excursiile sunt permise doar până la amurg. Vizitatorii nu se pot apropia mai mult de 200 de metri de fluxul de lavă. O limită existentă anterior de 10 persoane per grup este, de asemenea, aplicată cu strictețe, inclusiv cu drone.

Ultimele restricții au fost adoptate după ce Vulcanul Etna a început o serie de erupții în decembrie.

Cel mai avansat front de lavă a atins 1.360 de metri deasupra nivelului mării, înainte de a se opri și a intra într-o fază de răcire după o călătorie de aproximativ trei kilometri, au declarat autoritățile locale.

Curgerea de lavă nu prezintă niciun pericol pentru zonele rezidențiale din apropiere, spun vulcanologii, nici pentru turiştii cu ghizi.

"Printre toate erupțiile Etnei din ultimii ani, nu a existat una la fel de inofensivă, plăcută sau la fel de puțin periculoasă", a scris pe Facebook vulcanologul din Catania, Boris Behncke, care lucrează la Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).

"Nu știu ce s-a întâmplat cu cine a considerat util să emită aceste ordonanțe, într-o zonă care are nevoie de mult mai multă intervenție pentru a oferi un serviciu comunității și acestui mediu care ne găzduiește și ne hrănește", a adăugat el.

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia a confirmat săptămâna aceasta că erupția vulcanului Etna este în desfășurare, dar a spus că fronturile de lavă se răcesc și nu avansează.

"Este vorba de o curgere de lavă care coboară foarte încet pe o zonă care acum este și ea plată sau semi-plată", a declarat Dario Teri, membru al asociației ghizilor alpini și vulcanologi din Sicilia , care a participat la protestul de miercuri.

Este sigur să vizitezi Muntele Etna în timpul unei erupții?

Muntele Etna este cel mai activ vulcan din Europa și cel mai mare de pe continent. Atrage drumeți pe versanții săi, în timp ce turiștii mai puțin aventuroși îl pot admira de la distanță, cel mai uimitor fiind de la Marea Ionică.

Cu o înălțime de 3.350 de metri și o lățime de 35,7 kilometri. În iunie anul trecut, o erupție masivă a forțat turiștii să părăsească vulcanul după ce un nor de gaze la temperatură înaltă, cenușă și rocă s-a ridicat în aerul de deasupra lor, la 6.000 de metri înălţime.

Însă gigantul este monitorizat îndeaproape, așa că, de obicei, se emit avertizări în avans, ceea ce înseamnă că, chiar și atunci când este activ, multe trasee și poteci sunt încă sigure. Există, de asemenea, numeroase rute de drumeție care evită vârful și craterele unde au loc explozii.

Astfel, vizitatorilor li se recomandă întotdeauna să meargă însoțiți de un ghid sau o agenție locală, iar dacă cineva doreşte să parcurgă drumeții la peste 2.900 de metri, este obligatoriu să aibă un ghid.