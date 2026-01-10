O companie aeriană low-cost a fost cea mai punctuală din Europa în 2025

1 minut de citit Publicat la 16:00 10 Ian 2026 Modificat la 16:03 10 Ian 2026

Analiza a luat în calcul cele mai mari companii aeriene de pasageri din lume, evaluând punctualitatea zborurilor / sursa foto: Getty

Un raport publicat recent de compania de analiză Cirium a arătat care au fost cele mai punctuale companii aeriene din lume în 2025.

Analiza Cirium a luat în calcul cele mai mari companii aeriene de pasageri din lume, evaluând punctualitatea zborurilor.

Potrivit raportului, Aeromexico a fost desemnată cea mai fiabilă companie aeriană la nivel global, pentru al doilea an consecutiv, având 90,02% dintre cele aproape 189.000 de zboruri operate în 2025, cu o întârziere de cel mult 15 minute, potrivit Euronews.

„Realizarea Aeromexico reflectă o organizație care a transformat fiabilitatea operațională într-un punct forte semnificativ și durabil”, se arată în raport.

Cea mai punctuală companie aeriană low-cost din Europa

La nivel european, potrivit raportului, Iberia Express a ocupat primul loc pentru al treilea an consecutiv, cu o rată de punctualitate de 88,94% pe parcursul a 37.119 zboruri.

„Performanța Iberia Express iese în evidență pe fondul unor perturbări notabile, inclusiv o pană majoră de curent care a afectat transportul aerian în Peninsula Iberică și o problemă globală de software care a afectat Airbus A320 - aeronave care alcătuiesc întreaga flotă a companiei aeriene”, se mai arată în raport.

Pe locul al doilea s-a clasat SAS, iar pe al treilea Austrian Airlines.

În ceea ce privește regiunea Asia-Pacific, Philippine Airlines s-a clasat pe primul loc, cu o rată de punctualitate de 83,12%.

În America de Nord, Delta Airlines a ocupat primul loc, cu un scor de 80,90%.

Cele mai punctuale aeroporturi

Raportul a mai analizat și care au fost aeroporturile care au înregistrat cele mai puține întârzieri și anulări de zboruri.

Astfel, potrivit datelor din raport, Aeroportul Internațional Arturo Merino Benítez (SCL) din Santiago a ocupat primul loc.

Este, de altfel, și cel mai mare și mai aglomerat hub aerian din Chile.

La nivel european, Oslo Gardermoen s-a situat pe locul al cincilea, cu o rată de punctualitate de 86,00%.

În clasamentul aeroporturilor de dimensiune medie, pe primul loc s-a situat Aeroportul Internațional Tocumen din Panama City.