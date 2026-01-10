Motivul pentru care o femeie din China a trăit luni de zile cu o ureche atașată de picior

Urechea i-a fost „complet smulsă împreună cu scalpul” femeii într-un accident de muncă. Foto: X

Într-o premieră medicală bizară, o echipă de medici din China au reușit să grefeze urechea smulsă a unei paciente pe piciorul acesteia, potrivit South China Morning Post citat de Futurism.

Pacienta, o femeie identificată cu numele de familie Sun, a suferit un accident grav la locul de muncă, în urma căruia utilaje grele i-au smuls o parte importantă din scalp, împreună cu urechea. Potrivit lui Qiu Shenqiang, director adjunct al secției de microchirurgie din cadrul Spitalului Provincial Shandong din Jinan, leziunile la nivelul scalpului și al rețelei vasculare au fost atât de severe încât reatașarea imediată a urechii nu a fost posibilă.

Scalpul, gâtul și fața pacientei au fost rupte și „fragmentate în mai multe bucăți”, iar urechea a fost „complet smulsă împreună cu scalpul”. Echipa medicală a încercat inițial să repare zona, însă realitatea medicală era dură: craniul avea nevoie de luni de zile pentru a se vindeca.

Pentru că o parte a corpului nu poate fi conservată atât de mult timp în afara organismului, chirurgii au ales o soluție radicală: atașarea temporară a urechii într-o altă zonă a corpului. Alegerea a fost piciorul, deoarece arterele și venele de acolo sunt compatibile cu cele ale urechii, iar pielea și țesuturile moi au grosimi similare cu cele din zona capului.

Deși soluția părea logică din punct de vedere teoretic, riscul era major. Atașarea unei părți a corpului într-o altă regiune pentru a o conserva, procedură cunoscută sub numele de grefă heterotopică, este folosită uneori în transplanturi. Însă o astfel de intervenție, care să implice o ureche și un picior, nu mai fusese realizată până acum.

Cu toate acestea, echipa condusă de Qiu a reușit. Prima intervenție a durat aproximativ zece ore, timp în care chirurgii au conectat cu mare precizie rețeaua complexă de vase de sânge.

La cinci zile după operație au apărut complicații: urechea a început să capete o culoare violet-închis spre negru, din cauza dificultăților de drenaj venos, care au dus la acumularea sângelui. În următoarele cinci zile, medicii au salvat grefa prin sângerări manuale repetate, un proces extrem de solicitant, care a necesitat aproape 500 de intervenții individuale.

După stabilizarea urechii, echipa medicală s-a concentrat pe refacerea scalpului. La cinci luni de la accident, scalpul și gâtul se vindecaseră suficient, iar urechea a fost reatașată în poziția sa normală.

Intervenția a avut loc în luna octombrie. Pacienta a fost între timp externată, iar funcțiile faciale și ale țesuturilor sunt în mare parte recuperate, potrivit South China Morning Post.