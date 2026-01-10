Răspunsul lui Trump, întrebat dacă îl va captura și pe Putin ca pe Maduro: „Sunt foarte dezamăgit”

Donald Trump a dat un răspuns surprinzător după ce a fost întrebat dacă l-ar captura pe Putin. Foto: Getty Images

Donald Trump a dat un răspuns surprinzător după ce a fost întrebat dacă ar putea decide vreodată să încerce capturarea lui Vladimir Putin, așa cum a făcut cu Maduro și aşa cum i-a sugerat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Casa Albă, spune că este extrem de dezamagit de presedintele rus şi a subliniat că armata acestuia are pierderi uriaşe pe front.

„Președintele Zelenski a spus că a urmărit împreună cu restul lumii cum ați dat ordinul de a-l captura pe Nicolas Maduro și a spus că, dacă așa se procedează cu dictatorii, atunci Statele Unite știu ce au de făcut în continuare. Se pare că vrea să-l capturați pe Vladimir Putin. Ați da vreodată ordinul de a-l captura pe Vladimir Putin?”, l-a întrebat un reporter pe președintele Trump.

„Nu cred că va fi necesar. Întotdeauna am avut o relație excelentă cu el. Sunt foarte dezamăgit”, a răspuns liderul de la Casa Albă.

Trump on Putin: “I don't think it’s gonna be necessary”



Donald Trump was asked whether he could order the capture of Vladimir Putin — similar to scenarios once discussed regarding Nicolás Maduro.



That wording matters. Trump didn’t say it’s impossible. He didn’t say he wouldn’t… pic.twitter.com/Kq3yfRENkf — NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026

Trump a precizat, din nou, că a „rezolvat” opt războaie și credea că cel din Ucraina va fi unul dintre cele mai ușoare.

„Luna trecută au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați ruși, iar economia rusă merge prost. Cred că vom ajunge să rezolvăm problema. Aș fi vrut să o putem face mai repede”, a mai adăugat Donald Trump.