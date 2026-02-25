Ciucu îl acuză pe Băluţă că blochează lucrările la rețeaua de termoficare din Sectorul 4 şi ameninţă că-l dă în judecată

Un nou scandal între Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă a izbucnit, după ce primarul Bucureştiului l-a acuzat pe edilul de la Sectorul 4 că "refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare". "Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, este vorba despre 220.161.760 de lei (fără TVA), iar bucureştenii vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte", a transmis Ciucu.

"Un fapt de o gravitate maximă

"Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și admnistrative intreprense de către PMB în ultimii tei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav!

Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, este vorba despre 220.161.760 de lei (fără TVA), pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4. Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru.

Primă dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul Primar General, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și prin executori judecătorești, fără niciun rezultat", a postat Ciucu pe Facebook.

Primarul Capitalei a dezvăluit şi motivele invocate de Băluţă:

"Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd.

Există două consecințe importante

1. Banii vor fi pierduți, lucrările nu se vor executa;

2. Bucureștenii din Sectorul 4, cel mai afectat sector în acestă iarnă, vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte;

Dacă vor fi pierduți acești bani, PMB se va îndrepta împortiva Primăriei Sectoului 4 (PS4) și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Nu ne încălzește cu nimic că PS4 va fi în litigiu cu PMB și că vom recupera banii din bugetul acestei primării, sunt tot bani publici.

Câteva observații personale

Ca Primar al Sectorului 6 am predat în 2023 imediat amplasamentul către PMB pentru aceleași lucrări de termoficare iar lucrările sunt finalizate de mult timp;

Este o IPOCRIZIE URIAȘĂ să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme!

Pe fond, ne aflăm în același registru, cel cu Luptele de la Unirii, în care fostul Primar General, domnul Nicușor Dan a avut un conflict de viziune și de proiecte publice cu același Daniel Băluță. Acest lucru trebuie să înceteze!

Bucureștiul are nevoie de o lege clară, astfel încât proiectele Primăriei Capitalei să nu mai poată fi blocate de către acei primari de sector care pun interesele lor electorale înaintea intereselor publice, pe termen lung, ale oamenilor!

Sper ca bucureștenii din Sectorul 4 să afle și să țină minte peste câțiva ani cine i-a ținut în frig.

Luptele politice și blocajele nu au ce căuta în admnistrația Bucureștiului, oamenii nu trebuie să sufere din cauza orgoliului exacerbat al politicienilor", a mai transmis Ciprian Ciucu.