Cum se modernizează Armata cu banii din SAFE. Miruță: Avem 21 de proiecte. Nu vom cumpăra vechituri de la francezi, de la nemți

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat, marţi, că România are 21 de noi proiecte de înzestare doar prin mecanismul SAFE. "La mijloc este o dorință ca tehnologia asta de ultimă generația să fie produsă în fabricile care de 30 de ani n-au mai primit deloc nimic, investiții, și unde acum cresc copaci", a afirmat Miruță la TVR Info.

Mirută a punctat că o categorie din trei privind cele 21 de proiecte pentru finanțare prin programul SAFE se va face în totalitate în România.

”Din cele 21 de proiecte sunt 3 categorii. Este o categorie care se va face probabil în totalitate în România. Este o categorie care se va face parțial în România și este o categorie care se va cumpăra de pe raft. Pentru că nu transferă nimeni licență pentru 5, 6, 7 produse, licența fiind foarte scumpă. Cele mai multe dintre ele sunt cu localizare în România. Asta înseamnă că nu vom cumpăra vechituri de la francezi, de la nemți, cum am tot auzit. Este fix invers și este narativul celor care se bucură că Rusia încă rezistă în Ucraina și ea.

Eu, când am spus că de la Ministerul Economiei, că sunt copaci care cresc în hale în care se făcea producție, n-a fost nicio metaforă. Așa este. În același timp, la Armata Română, avem militari care vor înzestrare cu tehnologie de ultimă generație. Avem o industrie națională de armament foarte învechită.

La o adică, ei se duc cu pieptul la înaintare și este legitim să vrea tehnologie de ultimă generație. Și la mijloc este o dorință ca tehnologia asta de ultimă generația să fie produsă în fabricile care de 30 de ani n-au mai primit deloc nimic, investiții, și unde acum cresc copaci.

Și am gândit acest mecanism SAFE ca un jeton prin care să dezmorțim acele fabrici. Și asta se poate și se va întâmpla la modul realist", a declarat Miruţă.

Conform ministului Apărării, 11 din cele 21 de proiecte sunt achiziții singulare, iar 10 sunt achiziți în comun.

"Achiziții singulare înseamnă că România e singură în achiziția respectivă și pentru toate acestea trebuie să existe un procent de localizare în România. Eu nu pot să vă spun dacă e 50 sau 70 sau 90. Zece sunt achiziți în comun. Pentru achizițiile în comun sunt genul de contract în care șase țări deja au negociat și ne lipim și noi să cumpărăm produsul nostru alături de ei.

Numărul este 11 în România, 10 în achiziții comune, dar valoarea echivalentă este 70% din România. Deci cele 11 pe care noi le luăm în mod singular reprezintă 70%, nu din cele 16 miliarde, că vorbesc doar bucata de armament. Bucata de capete de autostradă nu e în categoria Ministerului Apărării.

Există o platformă centralizată. Noi spunem care sunt achizițiilor noastre unice. Poate că sunt și alte țări care vor să se lipească de comanda Românie. Este bonusul care vine suplimentar. Nu știm dacă se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Noi nu putem să facem toate achizițiile în comun cu alții din două motive. Unu, vrem să folosim banii ăștia pentru a dezlega, a dezmorți fabrici din România, pe care nu prea pot să ai pretenție să o faci dacă cumperi cu altă țară și comanda e mai mare la el, la țara respectivă. Al doilea lucru, Armata Română nu e tot timpul un pas ca necesitate cu armata altor țări.

Poate că ce cumpărăm noi acum, Franța, Germania, a cumpărat deja. Și mă uit și eu la ce are nevoie armata țării mele. Și de asta avem 11 proiecte singulare”, a mai explicat ministrul Apărării.