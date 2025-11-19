Aeroportul din Craiova va avea parc fotovoltaic de 2,1 MW. Cât costă proiectul

2 minute de citit Publicat la 12:53 19 Noi 2025 Modificat la 13:13 19 Noi 2025

Parcul fotovoltaic de 2,1 MW la Aeroportul din Craiova costă 16 milioane lei. Sursa colaj foto: Facebook/Aeroportul International Craiova & Getty Images

Consiliul Judeţean Dolj a elaborat un proiect în vederea construirii unui parc fotovoltaic de 2,1 MW la Aeroportul din Craiova, investiţie estimată la aproape 16 milioane lei, sumă ce urmează a fi contractată în cadrul Fondului pentru Modernizare al Uniunii Europene, potrivit Agerpres. Ansamblul de panouri solare va contribui semnificativ la reducerea costurilor operaţionale ale Aeroportului Internaţional Craiova, prin asigurarea unei surse de energie proprie şi regenerabilă, au precizat oficialii în hotărârea CJ Dolj.

Proiectul a fost aprobat pentru finanţare şi, în prezent, se află în faza de contractare.

Potrivit hotărârii prin care CJ Dolj a aprobat proiectul, parcul fotovoltaic de 2,1 MW are o capacitate de stocare 2,58 MWh, iar proiectul urmăreşte implementarea unui sistem fotovoltaic (PV) şi a unei instalaţii de stocare a energiei pentru acoperirea integrală a autoconsumului de energie electrică pentru activităţile aeroportului alături de un alt parc fotovoltaic deja instalat în cadrul aeroportului Craiova, cu scopul de a reduce consumul de energie din surse convenţionale şi de a diminua emisiile de gaze cu efect de seră.

"Implementarea parcului fotovoltaic va contribui semnificativ la reducerea costurilor operaţionale ale Aeroportului Internaţional Craiova, prin asigurarea unei surse de energie proprie şi regenerabilă. Consumul ridicat de electricitate necesar pentru alimentarea infrastructurii aeroportuare, inclusiv terminalele, sistemele de climatizare, iluminatul şi echipamentele de securitate, va fi parţial acoperit de energia produsă local.

Acest aspect va reduce dependenţa aeroportului de reţeaua naţională şi va minimiza impactul fluctuaţiilor de preţ din piaţa energiei. Dezvoltarea unei capacităţi proprii de producţie energetică va aduce stabilitate financiară şi predictibilitate în cheltuielile operaţionale, asigurând protecţia aeroportului împotriva riscurilor asociate creşterii preţurilor la energie. Pe termen lung, investiţia în infrastructura fotovoltaică nu doar că va genera economii substanţiale, ci va consolida strategia de eficientizare economică a aeroportului, permiţând o mai bună gestionare a resurselor financiare", se menţionează în hotărârea CJ Dolj.

În prezent, consumul anual de energie electrică al aeroportului este de 1.947,1 MWh, însă, odată cu dezvoltarea infrastructurii şi creşterea traficului aerian, acesta este estimat să ajungă la 6.921,34 MWh/an, însemnând o creştere de aproximativ 60,96%.

Conform prognozei de trafic, aeroportul este în plină expansiune, urmând să îşi mărească capacitatea operaţională de la 600.000 de pasageri pe an la 2.000.000 de pasageri anual până în 2030. Această creştere de aproximativ 70% a capacităţii va duce la o majorare proporţională a consumului de energie electrică. Pe o perioadă de 20 de ani, producţia totală estimată de energie electrică în acest parc ar ajunge, conform estimărilor din proiect, la 49.361,88 MWh, generând economii cumulate de aproximativ 22.770.922,66 lei.