Ultimul lot de pe A7, aproape de final. Când se va putea circula în regim de autostradă de la București la Focșani

Stadiul fizic al lucrărilor de pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) a ajuns la 85%. FOTO: Captură Video/Facebook-CNAIR

Stadiul fizic al lucrărilor de pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) a ajuns la 85%, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-un mesaj pe Facebook.

Acesta a precizat că darea în trafic a lotului 3, cu o lungime de 13,9 km este estimată pentru luna noiembrie, când șoferii vor putea circula în regim de autostradă pe toată distanța București-Focșani.

„Ritm de lucru bun pe şantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploieşti - Buzău. Asocierea de constructori turci Nurol - Makyol este mobilizată în şantier cu 360 de muncitori şi 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă este de 85%. În acest ritm de lucru, estimez că la sfârşitul lunii noiembrie vom da în trafic şi cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la Bucureşti la Focşani”, a scris Cristian Pistol.

Contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin PNRR.

Autostrada Ploiești-Buzău are trei loturi:

Lotul 1 Dumbrava - Mizil (21 km) cu o valoare de 1,468 miliarde de lei, fără TVA (viteza de proiectare -140 km/h, include 15 pasaje, două noduri rutiere şi un CIC);

Lotul 2 Mizil - Pietroasele (28,35 km) a cărui valoare este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA (viteza de proiectare - 140 km/h, include 20 de pasaje, două noduri rutiere şi un spaţiu de serviciu);

Pietroasele - Municipiul Buzău (13,9 km), investiţie cu o valoare de 1.093.470.823 de lei, fără TVA (include un pasaj superior peste calea ferată, două noduri rutiere şi şase poduri);

Amintim că Lotul 2 Mizil - Pietroasele a fost dat în circulaţie pe 17 noiembrie.