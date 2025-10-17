A fost deschis un nou lot de autostradă în România: Se va putea circula pe încă 28 de km din A7, între Mizil şi Pietroasele

Tronsonul de autostradă curprins între Mizil şi Pietroasele, cu o lungile de 28 de km aferenţi Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti-Buzău), au fost daţi vineri în trafic, potrivit unui anunț făcut de Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

”În acest moment, am dat în trafic cei 28 km aferenţi Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti-Buzău). Este vorba despre tronsonul de autostradă curprins între Mizil şi Pietroasele. Aceştia se adaugă celor 21 de Km deschişi deja dinspre A3”, spune Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Pe acest sector de autostrada curprins între Mizil şi Pietroasele au fost realizate:

- 20 de poduri şi pasaje

- 2 noduri rutiere

- 2 spaţii de servicii de tip S1 (stânga/dreapta)

Pentru tronsonul de Autostrada Ploieşti – Buzău, au mai fost prevăzute si executate: perdele forestiere (69.6138 ha) şi 12 spaţii de încărcare a autoturismelor electrice.

Autostrada Moldovei este primul drum de mare viteză care leagă Moldova de Muntenia.

Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) al autostrăzii Ploieşti – Buzău va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit care acum trece prin oraşul Mizil.

Anul acesta, după finalizarea lucrărilor la lotul 3 (Pietroasele – Municipiul Buzău), în lungime de 13,9 km, se va circula neîntrerupt pe aproximativ 200 de km de autostradă de la Bucureşti la Focşani (A3 şi A7).

Contractul pentru cei 28,35 kilometri a fost semnat cu asocierea româno-bulgară Coni-Trace în iunie 2022 pe 1,25 miliarde lei fără TVA şi prevedea 20 de luni de execuţie directă, fără perioadă de proiectare. Ordinul de începere a fost dat în august 2022.

Asociația Pro Infrastructura a criticat faptul că doar spre Bucureşti se va putea circula, în sens opus şoferii fiind nevoiţi să circule prin localităţi.

„Vineri, 17 octombrie, probabil după ora 15:00, se va deschide circulaţia pe cei 28,35 kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău. Dar la noi niciodată nu este aşa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre Bucureşti se face prin acest punct.

În schimb, şoferii care vin dinspre Ploieşti trebuie să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, şi să intre prin Stâlpu ori prin Pietrosu/Costeşti şi Spătaru, în loc să evite complet aceste localităţi”, au scris, miercuri, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.





