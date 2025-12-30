Agențiile de recrutare avertizează: OUG pentru muncitorii străini ar putea bloca IMM-urile și crește munca la negru

Numărul maxim de muncitori străini, din afara UE, care pot fi angajați în țară, în anul 2026, va scădea la 90.000. . Foto: Hepta

Asociația Agențiilor de Recrutare Internațională (AARI) critică dur ordonanța de urgență privind muncitorii străini, aflată în transparență decizională. AARI avertizează că, în forma actuală, ordonanța favorizează monopolul pe piața muncitorilor străini, blochează accesul IMM-urilor și angajatorilor la procesul de recrutare și ar putea duce la o creștere a muncii la negru, relatează Agerpres.

„Guvernul României dorește impunerea unui monopol pe piața recrutării de muncitori străini din România. Sub pretextul regularizării domeniului și al corectării unor deficiențe de funcționare, propunerea de Ordonanță de Urgență a Guvernului publicată pe 23 decembrie afectează peste 20.000 de angajatori și cel puțin 100.000 de muncitori străini anual”, a transmis AARI într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, OUG-ul privind încadrarea în muncă a străinilor nu este o reformă, ci „o lovitură directă dată economiei de piață, concurenței loiale și drepturilor lucrătorilor asiatici”.

În forma actuală, proiectul de act normativ interzice angajarea directă de către societățile interesate a muncitorilor străini. „Angajatorii vor depinde exclusiv de câțiva operatori privați dispuși să-și asume condițiile discriminatorii și restrictive ale Ordonanței”, precizează asociația.

Totodată, o astfel de măsură va duce la creșterea numărului de muncitori străini necalificați în România. „Aceștia sunt cei care se folosesc de țara noastră ca punct de tranzit către Germania, Austria, Italia și alte țări care, de altfel, s-au și plâns constant de aspectele migrației ilegale și au blocat intrarea României în spațiul Schengen”, se mai precizează în document.

Reprezentanții OUG susțin că actul normativ încalcă principii constituționale și reguli europene privind serviciile și concurența.

Potrivit sursei citate, agențiile de recrutare și plasare de forță de muncă străină care operează legal în România s-au organizat în mai multe asociații în această perioadă și vor propune o serie de amendamente la această Ordonanță.

Astfel, organizațiile solicită Guvernului, printre altele:

retragerea sau rescrierea integrală a proiectului de OUG;

consultarea Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene asupra compatibilității cu normele UE privind libertatea serviciilor;

organizarea de audieri publice în Parlament cu angajatori, ONG-uri și operatori din piață;

înlocuirea garanției financiare cu instrumente proporționale de risc (poliță de asigurare, garanții raportate la volum și istoric);

introducerea unor criterii axate pe calitatea selecției și trasabilitate digitală;

„Proiectul de OUG, în forma actuală, nu consolidează protecția lucrătorilor străini și nu creează un cadru echilibrat pentru angajatori și agenții de plasare. Dimpotrivă, introduce instabilitate legislativă, transferă abuziv responsabilități ale statului către entități private și generează premisele extinderii muncii la negru. Este necesară o reanalizare profundă a textului, cu respectarea principiilor constituționale, a dreptului european și a realităților economice, precum și instituirea unor măsuri tranzitorii reale care să protejeze efectiv persoanele vizate”, se mai precizează în comunicatul citat.