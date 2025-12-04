Contingentul redus de angajați străini lasă companiile fără personal. Patronatele: Muncitorii și angajatorii vor rămâne în aer

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Reducerea contingentului de lucrători străini la 75.000 pentru 2026 riscă să lase companiile fără personal într-un moment în care deficitul de forță de muncă este și mai vizibil, avertizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă. În timp ce Guvernul anunță digitalizarea procedurilor de imigrare, agențiile de recrutare cer claritate rapidă și o perioadă de tranziție care să protejeze miile de dosare deja depuse.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) atrage atenția că reducerea contingentului anual la 75.000 de lucrători străini ar putea bloca piața muncii în 2026, în condițiile în care deficitul de personal rămâne sever în numeroase domenii. Îngrijorarea vine pe fondul mesajelor contradictorii transmise de autorități: dacă premierul Ilie Bolojan a vorbit în Consiliul Național Tripartit despre un contingent posibil de 90.000 de muncitori, în timp ce secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat ulterior că se ia în calcul stabilirea plafonului la 75.000 de lucrători non-UE.

Patronatul subliniază că o astfel de reducere nu ar proteja angajații aflați în risc de concediere, întrucât reclutările din afara UE vizează cu totul alte domenii decât cele afectate de restructurările din sectorul public.

„Dacă studiem grupele de muncă pentru care sunt aduși muncitori asiatici, observăm că sunt domenii în care nu se angajează niciodată personal provenit din sistemul public. O astfel de măsură nu îi va proteja în mod real pe angajații disponibilizați, ci limitează capacitatea angajatorilor de a-și acoperi nevoile”, a precizat Romulus Badea, președintele PIFM.

Pe lângă discuțiile despre contingent, Guvernul intenționează să implementeze până la 1 ianuarie o serie de modificări importante pentru digitalizarea și simplificarea proceselor de imigrare.

Potrivit Ministerului Muncii și declarațiilor secretarului de stat Ciprian Văcaru, noile norme ar trebui să reducă timpii de procesare și să aducă procedurile la nivelul necesităților actuale ale pieței muncii.

Reprezentanții PIFM precizează că susțin aceste reforme, dar insistă ca Executivul să publice contingentul pentru 2026 înainte de finalul anului.

„Dacă se implementează de la 1 ianuarie această lege, presupunem că va exista o perioadă de tranziție, iar peste această tranziție nu ne-am dori să se suprapună și lipsa contingentului”, a completat Romulus Badea.

PIFM avertizează că orice schimbare majoră trebuie să includă o perioadă de tranziție suficientă pentru procesarea miilor de dosare deja depuse. Patronatul atrage atenția că noile reguli nu trebuie să ducă la anularea automată a dosarelor depuse online, dar neajunse în format fizic, întrucât asta ar genera pierderi atât pentru angajatori, cât și pentru lucrătorii care au investit bani și luni întregi de așteptare.

„În perioada de tranziție, dacă legea se publică de exemplu pe 8 ianuarie, toate dosarele de avize de muncă depuse online și neprimite fizic, chiar dacă sunt programate, ar putea fi anulate. Practic, am făcut recrutări și toate demersurile legale pentru aducerea muncitorilor, iar acești oameni, care au așteptări legitime și au făcut deja cheltuieli, ar putea rămâne în aer. Ar fi o situație profund nedreaptă”, afirmă Romulus Badea.