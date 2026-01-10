Românii strâng cureaua serios. Datele INS arată cât de tare a lovit inflația

Cheltuielile pentru mâncare, băuturi, tutun și produse nealimentare scad tot mai mult. Foto: Getty Images

Consumăm mai puțin din cauza inflației. Cheltuielile pentru mâncare, băuturi, tutun și produse nealimentare scad tot mai mult, iar consumul total a înregistrat, la finalul lui 2025, cea mai mare reducere anuală din ultimele luni.

Economia gâfâie, iar românii au strâns cureaua. Asta arată ultimele date transmise de INS. Consumul a scăzut cu 4,8% în noiembrie 2025 față de aceeași lună din 2024. Scăderea este mai mare decât cea înregistrată în octombrie, raportată tot pe date anuale.

Au scăzut vânzările de carburanți cu 5,3%. Românii au cheltuit cu 5,1% mai puțin pe mâncare, băuturi și tutun, iar vânzările de produse nealimentare au scăzut cu aproape 4%.

Produsul Intern Brut al României a fost, în trimestrul III din 2025, cu 0,2% mai mic, în termeni reali, față de trimestrul precedent, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Analiștii avertizează că, dacă PIB va continua să scadă, țara va intra în recesiune tehnică.

Scăderea PIB-ului și a consumului vine în contextul în care, pe parcursul anului trecut, cota generală de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar de la începutul anului au fost majorate taxele pe proprietate și impozitul pe dividende, fiind redus și pragul pentru IMM-uri. Începutul anului a adus și înghețarea veniturilor: salarii la stat, pensii, alocații și ajutoare sociale, iar salariul minim a fost înghețat timp de șase luni.