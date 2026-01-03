Ilie Bolojan, despre cei 4 judecători CCR de la PSD: „Dacă tot ești plătit cu o sumă bună, atunci să îți faci datoria”

Ilie Bolojan și plenul CCR cu judecătorii Ferenc, Licu, Ciochină, Deliorga, Tănăsescu, Stan, Scântei, Busuioc si Dragoș. FOTO: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a spus, sâmbătă seară, la Digi24, că cei patru judecători de la Curtea Constituțională care au boicotat ședințele CCR la care urma să fie luată o decizie cu privire la pensiile magistraților au folosit tactici politice pentru a forma o „minoritate de blocaj”. Prim-ministrul a atras atenția că aceștia sunt plătiți „cu o sumă bună” și ar trebuie să își facă datoria și să ia o decizie după cum le dictează conștiința. Premierul a respins ipoteza că ar fi existat o coordonare între acești judecători și PSD pentru a bloca decizia și a spus că speră că în 16 ianuarie se va găsi „înțelepciunea” pentru a tranșa definitiv acest subiect.

Premierul Ilie Bolojan a spus că nu crede că a fost vorba de o coordonare între judecătorii CCR propuși de PSD și social-democrați pentru a bloca legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și scade cuantumul indemnizației lor.

„Încerc să evit să potențez conflicte în interior, vă dați seama că dacă m-aș putea să fac considerații legată de o anumită coordonare lucrurile pot fi interpretate, dar mă gândesc că nu asta a fost, ci pur și simplu a fost o decizie pe care au luat-o gândindu-se, sigur, la alte aspecte, nu la o anumită decizie coordonată”, a spus prim-ministrul.

Bolojan: „Dacă tot ești plătit cu o sumă bun, atunci să îți faci datoria”

Premierul a subliniat că este „anormal” ca judecătorii Curții să boicoteze ședințele, iar aceștia sunt plătiți cu o „sumă bună” pentru care trebuie să „își facă datoria”.

„Ipotetic, dacă nu se ajunge la o formulă în care să fie șase judecători prezenți, două treimi, se pot amâna (deciziile CCR n.red). Problema în astfel de situații e că e anormal să procedezi în felul ăsta. Într-un astfel de complet nu adopți tactici politice, de amânare, aici pur și simplu rămâi și iei decizii, sigur argumentând. Dacă tot ești plătit cu o sumă bună, la nivelul României, atunci să îți faci datoria, particip la ședință și iei decizii cum îți dictează conștiința, sigur”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul și-a experimat speranța că în data de 16 ianuarie, când CCR se întrunește din nou, judecătorii vor găsit „resorturile și înțelepciunea” să ia o decizie.

„Fără să am date din interior vis a vis de ceea ce s-a întâmplat, dar din relatările publice prezentate în media pare că pentru a evita luarea unei decizii s-a constituit o minoritate de blocaj care a amânat această decizie. Sper să se găsească resorturile și înțelepciunea ca pe data de 16 să se ia o decizie, având în vedere că am căutat să respectăm toate prevederile constituționale sper la o decizie favorabilă.

Acest proiect de lege nu e gândit împotriva unei categorii, nu e gândit să rezolve un aspect de imagine sau e ambiția unei persoane sau a unui Guvern, e o problemă care ține de o minimă justețe socială. Nu poți să pensionezi oameni la 48-52 de ani cu o pensie cât ultimul salariu”, a spus Bolojan.

Premierul a reiterat că sistemul public de pensii nu mai poate suporta excepții.

„În condițiile în care oamenii lucrează din greu până la 65 de ani, în condițiile în care sistemul nostru de pensii nu funcționează decât cu infuzii puternice de la bugetul de stat și dacă vrem să avem o economie mai puternică în anii următori trebuie să avem mai mulși oameni care lucrează în economia reală, că ne place că nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare pentru situațiile în care există pensionarea anticipată. Nu putem să creăm condiții pentru dezvoltare altfel și un sistem de pensii sustenabil”, a mai spus Bolojan.

Bolojan: „Nu există un astfel de sistem nicăieri”

Șeful Guvernului a spus că dacă această decizie este blocată în continuare scad șansele ca țara noastră să recupereze cele peste 200 de milioane de euro din PNRR care depindeau de îndeplinirea acestui jalon, iar pe termen lung „indiferent cine e la guvernare în anii următori trebuie corectate aceste aspecte negative, pensionări la 48 de ani cu pensia cât salariul. Nu există un astfel de sistem nicăieri”.

Referitor la modificarea Legii de funcționare a CCR pentru a evita astfel de situații pe viitor și sancționarea judecătorilor care recurg la astfel de tactici, Bolojan nu crede că există în acest moment o „masă critică” pentru trecerea unei astfel de inițiative legislative.

„Personal, sunt adeptul a două abordări, să vii cu propuneri care au o șansă de a fi puse în practică, deci au nevoie de susținere, altfel sunt propuneri de profilare politică, nu ajută cu nimic, doar tensionează, și să existe într-adevăr o situație repetitivă în care se vede că ajungi într-un blocaj și să modifici regulile.

Altfel, modificând tot timpul legislația creăm o instabilitate și la un moment dat un regulament, că e în Parlament, că e într-o companie, sau la CCR, e doar un instrument pentru oamenii de acolo. Dacă sunt de bună credință îl folosesc corect și cinstit. (...)

Eu cred că în ianuarie sunt toate condițiile. acest proiect nu e de ieri de azi, e din vară în discuție, nu e un subiect care are nevoie de analize spectaculoase, datele sunt clare, e un proiect care crează premisele pentru a corecta nedreptățile”, a conchis premierul, la Digi24, subliniind că nu există „niciun conflict între Guvern și o parte din justiție”.

Ce prevede proiectul adoptat de Guvernul Bolojan

Noul proiect adoptat de Guvernul Bolojan prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare la 65 de ani și stabilește că pensia nu poate depăși 70% din indemnizația netă din ultima lună de activitate.

Documentul a primit aviz negativ din partea CSM. Magistrații au cerut ca pensia să fie aproape echivalentă cu ultimul salariu, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca plafonul să rămână la 70%.

Primul proiect de reformă a pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional pe 20 octombrie, după ce ÎCCJ a sesizat CCR. Curtea a stabilit atunci că Executivul nu a solicitat la timp avizul, chiar dacă acesta era consultativ.